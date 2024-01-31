Kaiten – это комфортное пространство для управления задачами разного рода от российской компании. Создавай таблицы и карточки дел, четко планируй все по минутам и получай быстрый и наглядный результат работы. Все моменты можно обсуждать прямо на доске в чате, больше не нужны сторонние мессенджеры. Для разделения задач по категориям и приоритетам используй полезную систему тегов и меток. Прикрепляй необходимые файлы с легкостью, и всё будет действительно наглядно и собрано в одном месте. А еще карточки можно связать сетью иерархических связей. Также у сервиса есть мобильная версия – скачивай приложение на телефон и оперативно следи за изменениями. Попробуй бесплатно! Воспользуйся специальным классным инструментом планирования и аналитики, чтобы упростить взаимодействие в команде или свою ежедневную рутину. Активируй промокоды Kaiten за январь - февраль 2024 года в Таджикистане при выборе тарифа и забирай скидку. Работай просто и с удовольствием.

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