Fabula – бренд качественных кожаных сумок для мужчин и женщин. Компания имеет свое высокотехнологичное производство и изготавливает мужские и женские аксессуары, ремни, кошельки и другую мелкую кожгалантерею. При этом ассортимент рассчитан на простого обывателя и имеет средние и низкие цены. Большой каталог содержит много наименований, что расширяет выбор. Запроси прайс-лист на сайте, заполнив заявку, и с тобой свяжется персональный менеджер и поможет разобраться по всем вопросам. На товары предоставляется гарантия до семидесяти дней. Также фирма предоставляет возможность тиснения изделий с помощью одного из вариантов на выбор, подбор цвета и формы. Пусть брендированные вещи твоей компании подчеркивают статус и выглядят стильно. Активируй промокоды Fabula («Фабула») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане при оформлении заказа и получи дополнительную скидку на партию. Передай заботу о стиле профессионалам!

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