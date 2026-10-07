Календарь школьных каникул 2026 года для школ по четвертям выглядит так. Осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября, и сразу за ними праздничное 4 ноября, так что за парты дети сядут только 5-го. Зимние – с 31 декабря 2026 по 10 января 2027, весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027, а лето начнётся 27 мая 2027. Это рекомендации Минпросвещения, но последнее слово за школой, поэтому у ребёнка соседей даты могут не совпасть с твоими, особенно если его школа учится по триместрам.

Ниже разберём все даты по четвертям и триместрам и покажем, как за пару минут найти график своей школы. А ещё посчитаем, сколько рабочих дней выпадает на каждые каникулы, и подскажем, чем занять ребёнка дома, куда сходить с ним в холодный сезон и как собрать неделю, если ты работаешь.

Даты, цены, скидки и условия программ в статье приведены ориентировочно, по состоянию на дату публикации. Школы, регионы и сервисы могут их менять.

Все каникулы 2026/27 учебного года: четверти и триместры

За 2026/27 учебный год ребёнок из школы с четвертями отдохнёт четыре раза, а из школы с триместрами – пять раз плюс лето. Систему своей школы легко узнать по первым каникулам: если отдых выпадает на начало октября, почти наверняка это триместры.

Когда у школьников осенние каникулы в 2026 году и другие даты по четвертям

При пятидневке последний урок первой четверти будет в пятницу 23 октября, а следующий – только в четверг 5 ноября. Между ними 12 дней без уроков: выходные 24–25 октября, сами каникулы с понедельника 26 октября по вторник 3 ноября и праздничная среда 4 ноября.

Когда школьные каникулы в 2026 году и в первой половине 2027-го, показывает таблица. Последний столбец пригодится, когда будешь считать дни отпуска.

Каникулы Первый и последний день Снова в школу Дней отдыха у ребёнка Твоих рабочих дней (пятидневка) Осенние 26 октября – 3 ноября 2026, плюс праздник 4 ноября чт, 5 ноября 10 7 Зимние 31 декабря 2026 – 10 января 2027 пн, 11 января 11 0 Дополнительные для 1 класса 15–21 февраля 2027 ср, 24 февраля 7 6 Весенние 27 марта – 4 апреля 2027 пн, 5 апреля 9 5 Летние 27 мая – 31 августа 2027 ср, 1 сентября 97 –

Цифры в таблице – это рекомендации министерства плюс расчёт по производственному календарю для пятидневки. Если школа или твоя работа живут по своему графику, всё сдвинется. Сверься с документами школы и своим рабочим графиком до того, как оформлять отпуск или покупать билеты.

Вторая половина года выглядит спокойнее. Календарь школьных каникул 2027 года начинается с новогодней недели, которая целиком совпадает с выходными взрослых. Потом идёт весенний отдых в конце марта, а дальше – ровный отрезок до летних каникул.

Даты осенних каникул 2026 по триместрам

Общего федерального графика для триместров нет: даты выбирает школа или регион. Обычно работает схема «5+1»: пять недель учёбы, потом неделя отдыха. Если твоя школа её придерживается, даты будут примерно такими:

Каникулы Примерные даты Твоих рабочих дней (пятидневка) Первые осенние 5–11 октября 2026 5 Вторые осенние 16–22 ноября 2026 5 Первые зимние 31 декабря 2026 – 10 января 2027 0 Вторые зимние 15–21 февраля 2027 6 Весенние 5–11 апреля 2027 5

По триместрам учатся многие школы Москвы и Подмосковья, Петербурга, Казани, Тамбова. Главная неожиданность для таких семей – октябрь: первая свободная неделя наступает всего через пять недель после линейки. Лагерь или договорённость с бабушкой лучше закрыть уже в середине сентября.

Как узнать даты каникул в своей школе

Точные даты записаны в календарном учебном графике школы. Этот документ выкладывают на официальном сайте, и найти его можно за пару минут.

Рекомендации министерства – только ориентир: сроки начала и окончания каникул школа определяет самостоятельно. Составляя график, она учитывает мнение участников образовательного процесса, региональные и этнокультурные традиции и может выбрать триместры. Поэтому у двух школ на одной улице график школьных каникул 2026 года может различаться на неделю.

Где искать документ:

Открой официальный сайт школы и найди раздел «Сведения об образовательной организации». Перейди в подраздел «Образование». Открой «Календарный учебный график» на 2026/2027 учебный год. Найди строку для нужного уровня: у 1–4, 5–9 и 10–11 классов даты могут различаться.

Иногда на сайте лежит скан прошлогоднего графика или файл не открывается. Тогда спроси классного руководителя в родительском чате. Когда даты подтвердятся, внеси все каникулы года в календарь телефона с напоминанием за три недели: этого хватит, чтобы записаться в лагерь и спокойно заказать всё нужное.

Чем занять ребёнка на каникулах дома

Лучше всего работает одна задача на день с результатом, который вечером можно показать: собранная модель, готовая поделка, прочитанная глава, приготовленный ужин. Задание вроде «займись чем-нибудь» к обеду превращается в банальные мультики по кругу.

Если выбираешь, что делать детям на каникулах в 7–10 лет, начни с конструктора по инструкции, набора для творчества или головоломки для одного игрока. Кулинарию в этом возрасте без взрослых лучше ограничить блюдами без плиты: бутерброды, фруктовый салат, творожный десерт.

Что делать школьнику на каникулах в 11–15 лет: взять проект на несколько дней. Это может быть большой пазл, сборная модель, серия книг или ужин для всей семьи по рецепту, если ты разрешаешь пользоваться плитой. Книгу удобно выбрать вместе заранее, в Читай-городе или в библиотеке.

На осенние каникулы я раньше покупала дочке три-четыре маленьких набора для творчества. Каждого хватало на один вечер, и к среде снова было нечего делать. Потом я взяла один большой набор, разложила его по пяти пакетам и подписала дни недели. Потратила меньше, а дочь впервые довела поделку до конца – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Такой набор или конструктор на всю неделю удобнее заказать за две-три недели до каникул и перед оплатой проверить, есть ли действующий промокод Детского мира. Смотри на возраст на коробке: если он выше, чем у ребёнка, работа, скорее всего, встанет на середине, и тебе будут звонить с вопросами прямо на совещание.

Куда сходить с детьми на осенних каникулах

В холодный сезон проще всего выбрать крытую активность на полдня: музей или выставку, квест, мастер-класс, каток, скалодром, бассейн или разовое занятие в кружке. Одного выхода через день хватает, чтобы неделя не слилась в одну.

Решая, что посетить с детьми в каникулы, смотри на две вещи: подходит ли программа по возрасту и сколько она длится. В кружке или секции спроси, можно ли прийти один раз без абонемента. Если ребёнок пойдёт с бабушкой или няней, будний день удобнее выходного.

Детские события с билетами онлайн собраны на Яндекс Афише, причём не только для Москвы и Петербурга, но и, например, для Тулы, Челябинска, Красноярска, Калининграда. Билеты на спектакль или квест в будний день каникул покупай до начала каникул и перед оплатой проверь промокод Яндекс Афиши.

У подростков 14–15 лет есть свой бюджет – Пушкинская карта. В 2026 году на ней 5000 рублей, из которых на кино можно потратить до 2000 рублей. Получить карту могут граждане от 14 до 22 лет, оформляется она в приложении «Госуслуги Культура». Остаток не переносится на следующий год, поэтому осенние и новогодние каникулы – последняя возможность потратить деньги 2026 года. Есть два ограничения: платить можно только за события из афиши программы, и только за свой билет.

Прежде чем брать билеты, сравни одну и ту же программу на двух-трёх площадках и посмотри будние дни: квест или мастер-класс в будни и в выходные могут стоить по-разному. А подростку с Пушкинской картой я бы в первую очередь выбрала то, за что иначе платила бы семья: театр или экскурсию – Екатерина Павловская

Новогодние праздники: куда сходить с детьми

Зимние каникулы 2026/27 у школ по четвертям совпадают с нерабочими днями взрослых. По постановлению Правительства от 17 сентября 2026 года новогодние выходные продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Это единственные каникулы года, когда выходы не нужно подстраивать под работу.

На новогодние праздники 2027 года детские ёлки и семейные спектакли лучше выбирать ещё в ноябре: на конкретную дату и удобное время мест меньше, чем желающих. Чередуй дни «выход» и «дома», чтобы к 10 января ребёнок не устал от шума и дороги.

Короткая поездка на 3–5 дней в осенние или весенние каникулы

Осенью у школ по четвертям 10 дней отдыха подряд, и 4 ноября – выходной для всех. Если взять два дня отпуска, 2 и 3 ноября, получится поездка на пять дней: с субботы 31 октября по среду 4 ноября.

Весной каникулы идут с субботы 27 марта по воскресенье 4 апреля. Чтобы уехать на всю неделю, понадобится пять дней отпуска, на 3–4 дня хватит двух-трёх. За такой срок удобно доехать до города, куда поезд идёт одну ночь или машина – 3–4 часа. Больше двух крупных дел в день ребёнку 7–10 лет обычно тяжело.

Для ребёнка от 10 лет до 18-летия скидка 50% на поезда дальнего следования действует круглый год: в плацкартных, общих и сидячих вагонах, но не в скоростных поездах. Если ребёнку нет 10 лет и он едет на отдельном месте, действует детский тариф – 35% от взрослой цены. Для льготы нужен документ ребёнка с подтверждением гражданства РФ: свидетельство о рождении с отметкой или паспорт после 14 лет.

Собери ребёнку отдельный рюкзак, который он понесёт сам: зарядка, книга или дорожная игра, перекус, сменные носки. Документы держи у себя. Для осенней поездки сразу найди запасной план на дождь – музей или крытый аквапарк рядом с жильём.

Каникулы у работающих родителей: как собрать неделю

Сначала посчитай рабочие дни, которые выпадают на каникулы, потом закрой каждый одним вариантом: лагерь, родственники или день дома по плану.

Сколько рабочих дней нужно закрыть

При пятидневке на осенние каникулы по четвертям приходится 7 рабочих дней, на весенние – 5, на зимние – ни одного. У школ «5+1» каждая промежуточная неделя – это 5 рабочих дней. В неделю 15–21 февраля 2027 года их шесть: суббота 20 февраля станет рабочей, потому что выходной перенесли на 22 февраля. Итог за 2026/27 учебный год: при четвертях – 12 рабочих дней, при триместрах – 21. Если ребёнок в первом классе школы с четвертями, добавь ещё шесть.

Городской лагерь, дневные программы и бабушки

Ближе всего к рабочему графику – дневной лагерь при школе или городской клуб, где ребёнок проводит будний день с утра до вечера. На осенние каникулы пришкольные лагеря открывают не везде, записываться нужно заранее через школу или региональный портал. Частные городские лагеря обычно работают по будням, например с 9:00 до 18:00, но стоят заметно дороже. Неделю проще собрать из частей: три дня лагеря, два дня у бабушки или дома по расписанию.

Распорядок, чтобы неделя не ушла в экран

Дню нужны три опорные точки:

утром – задание с результатом: глава книги, этап модели, поделка;

днём – хотя бы час на улице или один выход в город;

вечером – общее дело с родителем на 20–30 минут: настолка или разговор о том, что получилось за день.

Экран в таком расписании не запрещён, он просто идёт после выполненного задания. Для вечерней настолки подойдёт игра на двоих с партией на полчаса. Перед заказом проверь промокод Hobby Games.

Каникулы лучше планировать в тот же день, когда школа выкладывает график. Сразу внести даты в календарь, посчитать, сколько рабочих дней надо закрыть, записать ребёнка в лагерь, пока есть места. Наборы, игры и билеты к каникулам заказать за две-три недели, а не в пятницу накануне – Екатерина Павловская

Частые вопросы

Когда зимние каникулы в 2026 году начнутся и когда закончатся?

У школ с четвертями – с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. На уроки ребёнок пойдёт в понедельник 11 января.

Когда весенние каникулы в 2027 году?

Даты весенних каникул 2027 года – с субботы 27 марта по воскресенье 4 апреля.

Сколько дней ребёнок отдыхает на осенних каникулах 2026 года?

Девять дней по рекомендации министерства, а вместе с праздником 4 ноября – десять.

Есть ли у первоклассников ещё одни каникулы?

Да, дополнительная неделя с 15 по 21 февраля 2027 года. 22 февраля – перенесённый выходной, 23-е – праздник, поэтому в школу первоклассники вернутся в среду 24 февраля.

Когда заканчивается 2026/27 учебный год?

Для большинства классов – 26 мая 2027 года. У 9-х и 11-х классов учёба заканчивается позже, по расписанию экзаменов.

Могут ли каникулы быть короче недели?

Нет: федеральная программа требует не меньше 7 календарных дней подряд.

Нужна ли справка из школы для скидки на поезд?

По словам Минтранса, подтверждающие документы из школы не нужны. Хватит документа, где указаны возраст и гражданство ребёнка.

Что делать, если у двух детей каникулы в разных школах не совпадают?

Сведи оба графика в один календарь и отметь недели, которые совпадают: их удобно оставить для поездки. На несовпадающие недели ищи лагерь для того ребёнка, который отдыхает.