Пять тысяч рублей в год на театры, музеи, концерты и кино – столько государство кладёт на Пушкинскую карту каждому её владельцу от 14 до 22 лет. Если карта оформлена, но лежит без дела, 31 декабря остаток просто сгорит. Как оформить Пушкинскую карту, если её ещё нет? Нужны подтверждённый профиль на Госуслугах и приложение «Госуслуги Культура»: там виртуальная карта выпускается за пару минут. Подвохи начинаются потом. Платить можно только за свой билет, на кино уходит не больше 2000 рублей, а билет на событие следующего года купить можно, но при отмене деньги рискуют пропасть.

Суммы, лимиты и условия программы в этой статье ориентировочные: они приведены по состоянию на момент публикации и могут измениться.

Когда сгорают деньги на Пушкинской карте и как успеть их потратить

Деньги с Пушкинской карты исчезают 31 декабря, а 1 января начисляется новый лимит. Остаток к нему не прибавляется. Сама карта при этом не закрывается: срок Пушкинской карты привязан к 23-летию владельца, а не к календарю.

Вот как выглядит типичный осенний расклад. В конце октября на карте 3200 рублей, а кинолимит уже потрачен. Значит, все 3200 рублей пойдут только на театр, концерты и музеи. Спектакль за 1500 рублей в ноябре и концерт за 1500 рублей в декабре забирают 3000 рублей. Под оставшиеся 200 ₽ ищи выставку или лекцию подешевле, иначе в новогоднюю ночь они обнулятся.

В последние две недели декабря по карте обычно остаются только неудобные места или пустой зал в афише. Если на карте больше 2000 рублей, распредели их до конца ноября и начни с театров: они разбирают билеты первыми — Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Если закроешь карту и выпустишь новую в том же году, неиспользованный остаток на ней сохранится.

Продлят ли Пушкинскую карту на следующий год, решает правительство. На 2026 год программу продлили с прежним номиналом. Решение по 2027 году ищи на официальной странице программы в конце года.

Билет на 2027 год: чем рискуешь

Потратить декабрьский остаток на событие следующего года разрешено. Проблемы начинаются, если это событие отменят. После возврата сумма на карте не может превысить годовой лимит. Поэтому деньги за отменённый билет встанут на место только если к этому моменту ты уже что-то потратил из новогоднего лимита.

Что случилось Что будет с деньгами Событие отменили, а деньги нового года ты ещё не тратил возврату некуда встать, сумма пропадёт Событие отменили, часть нового лимита уже потрачена вернётся не больше, чем нужно до годового лимита Событие отменили после твоего 23-летия деньги уйдут банку-оператору Ты сам сдал билет в новом году те же ограничения плюс обычная шкала возврата

Некоторые площадки прямо пишут: за отменённое мероприятие следующего года деньги на карту не вернут. Поэтому билет на январь или февраль бери только если готов потерять его стоимость.

Куда сходить по Пушкинской карте

С картой открыты театры, музеи, концертные залы, библиотеки, дома культуры и кинотеатры. Оплатить получится только событие, которое попало в реестр программы, а попадает оно туда после голосования экспертного совета: «за» должны быть минимум две трети. Регион не важен, так что карта работает и в поездке.

Лимит Пушкинской карты по постановлению – 5000 рублей в год, из них на кино можно потратить не больше 2000 рублей. Летом 2026 года Минкультуры вынесло на обсуждение проект: 7000 рублей в год и отдельные 2000 рублей на государственные цирки. До конца сентября 2026 года поправка в постановление не попала, а официальная страница программы по-прежнему показывает 5000 рублей. Свою цифру смотри в приложении.

Цену сравнивай по номиналу билета. На сайтах агрегаторов часто показана сумма с сервисным сбором, а при оплате Пушкинской картой его не берут, так что билет может оказаться дешевле, чем кажется — Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Кино: сколько можно потратить и какие фильмы подходят

На сеансы уходит не больше 2000 рублей в год, и подходит не любой фильм. По правилам это российские картины и фильмы, снятые в СССР или Российской империи, если их одобрил экспертный совет Минкультуры. На сайте программы список описывают так: золотая коллекция отечественного кино плюс фильмы, снятые при поддержке Минкультуры, «Фонда кино» и региональных фондов. Кинолимит заканчивается первым: в Петербурге на кинотеатры приходится больше 40% всех покупок по карте.

Если сдать билет в кино, деньги возвращаются именно в кинолимит, но он не поднимется выше 2000 рублей.

Домашний просмотр картой не оплатить. Зато держателям карты ВТБ до 31 декабря 2026 года открыты Кинопоиск и Яндекс Книги. После этой даты подписку придётся оплачивать самому, и тут пригодится промокод Кинопоиск.

Что Пушкинской картой оплатить нельзя

Карта покупает ровно одну вещь – твой билет на событие из реестра. Всё, что вокруг похода, оплачивается обычными деньгами. Что оплатить Пушкинской картой не выйдет:

проезд до театра, музея или концертного зала;

еду в буфете, попкорн и напитки в кино;

сувениры и книги, даже если их продают рядом с кассой;

курсы и занятия, которых нет в реестре программы;

билеты для родителей, друзей и всех, кроме тебя.

Условия Пушкинской карты жёстче всего в последнем пункте: оплатить можно только билет на имя владельца. Компания, с которой ты идёшь, покупает билеты сама, и для такого заказа пригодится промокод Кассир.ру.

Купить билет на чужое имя или отдать карту другому – самый дорогой способ сэкономить: из программы исключают, а вернуться в неё можно только через три года.

Билет дороже остатка: почему не получится доплатить

Если денег на карте не хватает, банк отклонит оплату и обязан сразу сообщить тебе об этом. Разбить сумму между Пушкинской картой и своей билетные сервисы не дают, а пополнить карту невозможно. Остаётся искать места подешевле, другой день или другое событие.

Как купить билет по Пушкинской карте и что спросят на входе

Событие ищи в афише «Госуслуги Культура» или на Культура.РФ. При оплате выбирай «Оплатить Пушкинской картой» и вводи фамилию и имя точно как в паспорте. У каждой площадки и каждого билетного сервиса, которые работают с программой, такая кнопка обязана быть.

Оплачивать Пушкинской картой можно в приложении, на сайте организации или в кассе. Промокоды к такой оплате не применяются, но и сервисный сбор по правилам программы не взимается. Если площадка продала тебе билет на событие вне реестра, отменить такой билет по своей инициативе она не вправе.

На входе билет сверяют с паспортом или с профилем и фото в приложении. Во МХАТ имени Горького на спектакль «Женщины Есенина» так не пустили около 75 человек: их билеты оказались куплены по Пушкинским картам, а сами зрители по возрасту в программу не проходили. Если ты сменил фамилию, пластиковую карту нужно переоформить, баланс при этом перенесут. Виртуальную переоформлять не требуется.

Сокращённое имя или одна лишняя буква в фамилии – и для контролёра это чужой билет. Перед оплатой перечитай данные так же внимательно, как номер карты — Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Родителю: что проверить

Первую покупку подростка стоит посмотреть вместе. Проверь три вещи: фамилия и имя в билете совпадают с паспортом, оплата прошла через кнопку программы, а дата события не выпадает на время после 23-летия, если оно близко. Ещё одно правило – никаких билетов с рук. Перепроданный билет мог быть куплен по чужой Пушкинской карте с затёртой отметкой, и это вскроется при сканировании на входе.

Как вернуть билет по Пушкинской карте

Сдают билет там же, где покупали. Деньги возвращаются только на ту же Пушкинскую карту, в течение трёх рабочих дней. Можно ли вернуть билеты по Пушкинской карте на общих основаниях? Да, для них действуют обычные правила возврата, а сумма зависит от срока и причины:

Ситуация Что вернётся на карту Сдаёшь билет в театр, на концерт или в музей за 10 дней и раньше 100% цены За 5–9 дней до события 50% За 3–4 дня 30% Меньше чем за 3 дня ничего, кроме случаев болезни или смерти близкого Площадка отменила мероприятие вся сумма, оплаченная картой Возврат пришёл уже после 23-летия ничего: деньги уходят банку-оператору

Таблица показывает общие правила. Конкретная площадка может вернуть больше, но не меньше, поэтому перед сдачей билета открой её правила возврата.

Шкала 100/50/30% относится к театрам, концертам и музеям, у кинотеатров свои правила. Об отмене площадка обязана предупредить минимум за три дня. Передумал идти – сдавай билет в тот же день: каждый пропущенный день может стоить части суммы.

Со скольки лет дают Пушкинскую карту и до скольки лет она действует

Карту дают с 14 лет и до 23-летия. С какого возраста подавать заявку, упирается в паспорт: профиль на Госуслугах можно завести с 14 лет, как только он получен.

До какого возраста действует карта, записано в постановлении: срок заканчивается через 12 месяцев после 22-го дня рождения. Встречается версия «до конца года, в котором исполнилось 23», но текст правил её не подтверждает.

Билет, купленный до дня рождения, остаётся в силе, даже если событие пройдёт позже. Деньги на карте в этот день пропадают. Поэтому при ноябрьском дне рождения твой дедлайн – ноябрь, а не 31 декабря.

Как оформить Пушкинскую карту на Госуслугах

Понадобятся паспорт, СНИЛС и подтверждённый профиль на Госуслугах. Порядок такой:

Заведи профиль на Госуслугах – с 14 лет. Подтверди его через онлайн-банк или в центре обслуживания. Скачай «Госуслуги Культура» и войди через Госуслуги. Подтверди выпуск карты, и через пару минут виртуальная карта появится в приложении.

Дольше всего ждать на втором шаге. Через банк подтверждение проходит сразу, через центр обслуживания – до трёх рабочих дней. Если данные паспорта или СНИЛС в профиле не прошли проверку, карту не выпустят.

Получить Пушкинскую карту можно и без приложения, в офисе банка-оператора. Если учётной записи нет, банк с твоего согласия зарегистрирует тебя сам. С 2026 года оператор программы – ВТБ.

Виртуальная или пластиковая

Для покупок онлайн хватит виртуальной карты. Пластик нужен, если привык платить в кассе. Его выдают в офисах ВТБ по паспорту и СНИЛС, в течение 2026 года бесплатно. Если потеряешь пластиковую карту, банк сделает дубликат, и участие в программе сохранится.

Как оформить Пушкинскую карту в 14 лет

В 14 лет карту оформляешь ты сам: родитель не может подать заявление вместо тебя. Его помощь нужна раньше, на этапе регистрации и подтверждения профиля на Госуслугах.

Тебе уже 23: как ходить на те же события без карты

После 23-летия программа заканчивается, и на те же спектакли и выставки придётся ходить за свои деньги. Возврат обычных билетов подчиняется той же шкале, что описана выше.

Экономить можно на акциях билетных сервисов. Перед оплатой проверь промокод Яндекс Афиша. Учти ограничения: код не работает на событиях без сервисного сбора и не суммируется с баллами Плюса.

Частые вопросы

Сколько оформляется Пушкинская карта?

С подтверждённым профилем – пару минут. Без него добавь время на подтверждение: через банк оно проходит сразу, через центр обслуживания – до трёх рабочих дней.

Как посмотреть баланс Пушкинской карты?

Открой «Госуслуги Культура» или ВТБ Онлайн. Кинолимит в приложении показан отдельной строкой.

Когда обновляется баланс Пушкинской карты?

В первый день года. Прошлогодний остаток к новому лимиту не добавляется.

Можно ли пополнить Пушкинскую карту своими деньгами?

Нет. Пополнений бывает только два вида: ежегодное начисление от государства и возврат за сданный билет.

Пушкинская карта: какие банки её выпускают?

Один банк – ВТБ, он оператор программы с 2026 года. Карты Почта Банка работали до конца 2025 года.

Какая сумма на Пушкинской карте в 2026 году?

5000 ₽, из которых до 2000 ₽ можно потратить на кино. Проект о 7000 ₽ до конца сентября 2026 года в постановление не вошёл.

Можно ли взрослым оформить Пушкинскую карту?

Нет: программа только для граждан России от 14 до 22 лет включительно.

Можно ли пользоваться Пушкинской картой в другом городе?

Да. Прописка на покупку билетов не влияет, работает любой регион.