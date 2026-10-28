Программа лояльности S7 называется S7 Priority, и вступить в неё имеет смысл, даже если летаешь пару раз в год. Регистрация бесплатная, а накопленные мили потом превращаются в билеты, место у окна, лишний чемодан или обед на борту. Копятся они не только за перелёты, но и за покупки по карте S7 – Т-Банк и заказы у партнёров. Тем, кто летает часто, программа даёт статус: место в салоне выбираешь бесплатно, багаж берёшь сверх тарифа, а на высоких уровнях ждёшь вылета в бизнес-зале.

До первой траты полезно знать одну вещь: миля S7 – не рубль. По расчётам октября 2026 года на эконом-билете она заменяет около 37 копеек, на бизнес-классе – около 42. Поэтому премиальный билет иногда выгоден, а иногда проще заплатить деньгами и придержать мили. Дальше – как копить быстрее, как не дать милям сгореть и как за пару минут понять, что выгоднее именно на твоём рейсе.

Все цены, тарифы и условия программы в статье указаны ориентировочно, по состоянию на октябрь 2026 года. S7 может их изменить.

В чем разница между бонусными и статусными милями S7?

Мили в S7 Priority бывают двух видов, и их легко перепутать. Бонусными ты платишь за билеты и услуги. Статусные потратить нельзя: это счётчик, который поднимает тебя по уровням программы.

Бонусные мили приходят почти за всё – за перелёты, покупки у партнёров, траты по карте S7 – Т-Банк, приветственный подарок новичкам. Статусные дают только за полёты с S7 и покупки по этой карте. Поэтому после рейса обычно растут обе цифры сразу: баланс на будущие билеты и шкала статуса.

Разница особенно заметна в январе. Статусные мили каждый год обнуляются и копятся с нуля, а бонусные спокойно лежат на счёте, пока не истечёт их срок.

Когда открываешь профиль на s7.ru, смотри на эти цифры по отдельности. Баланс подскажет, на что уже хватает миль, а шкала – сколько осталось добрать до 31 декабря.

Как получить карту лояльности S7

Карта лояльности S7 виртуальная, пластик ждать не придётся. Номер участника выдают сразу при регистрации на s7.ru или в приложении S7 Airlines, через пункт «Стать участником S7 Priority». А если оформляешь карту S7 – Т-Банк, профиль в программе создадут автоматически.

Если зарегистрировался не сразу, ничего не потеряно: программа сама восстановит мили за полёты S7 за 365 дней до регистрации. Баланс, статус и историю начислений потом видно в личном кабинете.

Удобнее всего завести номер до покупки билета. Тогда он попадёт в бронирование сразу, и мили за рейс не придётся запрашивать отдельно.

Как копить мили S7

Быстрее всего мили растут от трёх вещей: перелётов по тарифам «Стандарт» и выше, покупок по карте S7 – Т-Банк и семейного счёта, куда складываются мили нескольких человек. Понемногу добавляют и партнёры: отели и экскурсии, забронированные по ссылке из личного кабинета, и сервисы Яндекса, если у тебя Плюс с опцией «Путешественникам».

Как начисляются мили в S7 за перелёты

Сколько миль придёт за рейс, зависит от расстояния и тарифа. На «Эконом Базовом» получишь половину расстояния, на «Эконом Стандарте» – расстояние целиком, на «Эконом Плюс» и «Бизнес Базовом» – 125%, на «Бизнес Стандарте» – 150%, на «Бизнес Плюс» – 250%. Если у тебя есть статус, сверху добавится ещё от 10 до 75% бонусными милями.

Не каждый билет приносит мили полностью. Спецтарифы, чартеры, премиальные билеты и билеты, частично оплаченные милями, дают меньше или не дают ничего. Проверь и данные: номер участника должен стоять в билете, а имя, фамилия и дата рождения – совпадать с профилем. Забыл указать номер – мили за полёт S7 можно запросить в личном кабинете в течение 12 месяцев.

С промокодом S7 Airlines правило то же. Код снижает цену билета на s7.ru, но мили привязаны к номеру участника, так что впиши его в бронирование.

Карта S7 – Т-Банк

Карта S7 – Т-Банк хороша тем, что копит мили без полётов, и эти мили к тому же идут в зачёт статуса. За обычные покупки начисляют 1,5 мили за каждые 60 рублей, за покупки на s7.ru – 2 мили.

У начислений есть потолок. С ноября 2024 года кредитная карта приносит не больше 7 000 миль в месяц за обычные покупки и покупки на s7.ru, а с подпиской Pro от Т-Банка – до 10 000. Траты сверх этой планки мили уже не добавляют.

Раз за покупки на s7.ru миль больше, билеты S7 логично оплачивать именно этой картой.

Семейный счёт S7

Семейный счёт собирает бонусные мили нескольких человек в одну копилку, и на билет для всех получается накопить заметно быстрее. Глава приглашает до пяти участников и один распоряжается общим балансом, поэтому ему должно быть больше 18 лет. Статусные мили и статус у каждого остаются личными.

Мили, которые были у тебя до вступления, остаются на личном счёте. А если уйдёшь из группы, всё, что успел принести в общую копилку, останется у семьи.

Главой лучше сделать того, кто и так покупает билеты на всех: тратить общие мили сможет только он.

Статусы S7 Priority: пороги, привилегии и сроки

Статус в S7 Priority получает тот, кто за календарный год слетал хотя бы 5 раз или набрал 5000 статусных миль. Дальше уровни идут ступенями, от «Классик Мастер» до «Платинового». Каждый держится до конца года, в котором ты его получил, и ещё 14 месяцев.

Статус Порог за год Надбавка к бонусным милям Что добавляется к предыдущему уровню Классик Мастер 5 перелётов или 5 000 статусных миль +10% бесплатный выбор места, кроме мест повышенной комфортности Классик Эксперт 10 перелётов или 10 000 миль +15% дополнительное место багажа до 23 кг Классик Топ 15 перелётов или 15 000 миль +20% мильный овердрафт до 4 000 миль Серебряный 20 перелётов или 20 000 миль +25% стойки бизнес-класса, ускоренный контроль, места повышенной комфортности для себя и двух попутчиков, овердрафт до 6 000 миль Золотой 50 перелётов или 50 000 миль +50% бизнес-залы, овердрафт до 8 000 миль Платиновый 75 перелётов или 75 000 миль +75% повышение до бизнес-класса для себя и двух попутчиков, багаж до 32 кг, овердрафт до 10 000 миль

Таблица отражает условия на момент публикации. S7 время от времени меняет пороги и привилегии, поэтому, прежде чем рассчитывать на конкретный статус, загляни на страницу статусов S7 Priority.

Серебряный статус S7 – первый уровень, на котором разницу чувствуешь уже в аэропорту: отдельная стойка регистрации, быстрый контроль. До него привилегии касаются в основном борта. С «Классик Топ» появляется мильный овердрафт – он выручает, когда на премию не хватает пары тысяч миль, а недостающее спишут с будущих начислений.

Перелёты и статусные мили считают с 1 января по 31 декабря. Не набрал порог за год – статус понизится 1 марта.

Если к декабрю до следующего уровня остаётся совсем немного, прикинь, что обойдётся дешевле: ещё один перелёт до конца года или плановые покупки по карте S7 – Т-Банк.

Как потратить мили S7

Потратить мили S7 можно тремя способами: оплатить ими билет целиком, закрыть часть цены через Miles & Cash или взять допуслуги – место в салоне, багаж, еду на борту. Всё это делается на s7.ru и в приложении S7 Airlines.

Премиальный билет S7

Фиксированной цены в милях у S7 нет. Стоимость премиального билета привязана к цене того же рейса за деньги и дорожает вместе с ней, а сборы всё равно оплачиваешь рублями. Для примера: в октябре 2026 года Петербург – Москва туда и обратно стоил 5967 рублей либо 5210 миль и 4042 рубля доплаты.

Есть ещё условие, о котором легко узнать слишком поздно, уже на экране оплаты. Оформить билет за мили можно, только если в текущем или предыдущем календарном году ты хотя бы раз летал S7 как участник программы. Без такого полёта премия не откроется, даже если миль хватает.

Как оплатить милями часть билета: Miles & Cash

Miles & Cash нужен, когда миль на целый билет не хватает: часть цены закрываешь милями, остальное доплачиваешь рублями. При поиске рейса включи переключатель «Оплатить милями», и цены сразу покажутся в милях.

В таком режиме милями можно покрыть даже топливный сбор. Аэропортовые и сервисные сборы всё равно останутся в рублях.

Места, багаж и еда за мили

Место в салоне можно оплатить милями в разделе «Мои бронирования», при онлайн-регистрации или на стойке в аэропорту. Так же оплачивают багаж и перевозку животного, а на борту – еду: в октябре 2026 года сэндвич с курицей стоил 450 рублей или 1 100 миль.

Курс на допуслугах выходит лучше, чем на эконом-билете, – около 39–41 копейки за милю вместо 37. Если на счёте осталась пара тысяч миль, им здесь самое место.

Сколько стоит миля S7 в рублях

Твёрдого курса у S7 нет, но посчитать его можно. По расчётам FrequentFlyers от 23 октября 2026 года, на эконом-билете миля заменяет около 37 копеек, на бизнес-классе – около 42.

До этого, по тем же расчётам, миля в экономе стоила 41,6 копейки, то есть подешевела примерно на 11%. В понятных суммах 1000 миль на эконом-билете дадут около 370 рублей скидки, а 20 000 миль – около 7400 рублей. Те же 20 000 миль на бизнес-классе превратятся примерно в 8300 рублей.

Есть и скрытая потеря: за премиальный билет мили не начисляют. С ней реальная отдача мили в экономе опускается примерно до 35 копеек.

Эти цифры – ориентир на момент публикации. На твоём рейсе курс может отличаться, и как посчитать его самому – в следующем разделе.

Мили или деньги: как понять, что выгоднее

Платить милями выгодно, когда тот же рейс не продаётся дешевле по акции. Лучше всего мили отрабатывают на бизнес-классе и допуслугах, хуже всего – на дешёвых эконом-билетах, где сборы съедают почти всю экономию.

Проверка займёт пару минут:

Найди цену нужного рейса за деньги, в том числе с промокодом S7, если код подходит к тарифу. Открой тот же рейс с оплатой милями и запиши, сколько миль и сколько рублей доплаты просят. Вычти доплату из цены за деньги и раздели результат на число миль. Сравни итог с курсом и учти, что за премию мили не начислят.

Самая частая ошибка – считать, что миля равна рублю. Открой два окна: рейс за деньги и тот же рейс за мили. Раздели сэкономленные рубли на списанные мили, и увидишь реальную цену своей мили на этом рейсе. Если она ниже обычной, придержи мили для бизнес-класса или допуслуг. – Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Когда сгорают мили S7 и как их сохранить

Да, мили S7 сгорают, но живут они долго – до трёх лет. У участников старше 18 лет мили действуют до конца года начисления и ещё два календарных года, а у детей не сгорают вовсе, пока ребёнку не исполнится 18.

Продлить срок несложно: достаточно в последний год слетать рейсом S7 или сделать покупку по карте S7 – Т-Банк, за которую начислят статусные мили. Тогда мили продлятся сами. Если ни того ни другого не было, первыми сгорят самые старые мили – их списывают в первой декаде февраля.

Мили можно продлить и за деньги – от 250 рублей за каждые 500 миль, без возврата. Только при курсе около 37 копеек эти 500 миль заменяют примерно 185 рублей, так что такое продление обходится дороже самих миль.

Мили чаще всего сгорают не у тех, кто мало летает, а у тех, кто копит на большую поездку и забывает про сроки. В начале декабря открой профиль и посмотри, какая порция сгорает первой. Пять минут – и ты успеешь либо слетать, либо сделать покупку по карте до конца года. – Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Распродажа S7 в ноябре и Черная пятница

В ноябре магазины и сервисы устраивают распродажи к Черной пятнице. Все скидки на Черную пятницу собраны на Promokodus, включая актуальные предложения S7, так что искать их по разным сайтам не придётся. Нашёл подходящий купон – сверь акционную цену с оплатой милями по формуле выше и выбирай то, что дешевле.

Частые вопросы

Можно ли купить статусные мили S7?

Нет, S7 начисляет их только за полёты и покупки по карте S7 – Т-Банк.

Можно ли перевести мили S7 в рубли?

Нет, вывести мили деньгами не получится. Их тратят на билеты и услуги S7.

Как узнать номер карты лояльности S7?

Номер участника есть в личном кабинете на s7.ru и в профиле приложения S7 Airlines.

Как получить карту лояльности S7 для ребёнка?

Зарегистрируй ребёнка отдельно: укажи его документ, номер карты лояльности одного из родителей и почту, ещё не привязанную к S7 Priority. Счёт можно открыть в любом возрасте. Если ребёнок летит у тебя на руках, мили придут на твой счёт.

Как получить приветственные мили S7?

Зарегистрируйся в S7 Priority и хотя бы раз слетай собственным рейсом S7 по тарифу с начислением миль. Взрослым и детям старше 12 лет придёт 500 миль, детям младше 12 – 1000.

Что такое статусный полёт в S7?

Это перелёт, который идёт в зачёт статуса. Эконом-класс считается за один полёт, бизнес – за два.

Сколько миль начисляется за полёт S7?

Зависит от расстояния и тарифа. За рейс Москва – Новосибирск в одну сторону придёт около 870 миль на «Эконом Базовом» и около 1 750 на «Эконом Стандарте».

Можно ли тратить мили S7 на рейсы других авиакомпаний?

Нет. Членство S7 в альянсе oneworld приостановлено с апреля 2022 года, и авиакомпаний-партнёров у S7 Priority нет, поэтому мили тратят только на рейсы и услуги S7.