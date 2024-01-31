Промокоды на скидку Quiksilver
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Отзывы покупателей
Отличный магазин, но цены высоковаты, хотя это из-за курса наверное. Покупала недавно кожаный кошелек парню, цена в рублях оказалась дешевле, чем в евро по нынешнему курсу, что приятно) И там часто бывают вещи с крутым дизайном от известных людей или просто брендовые
- Полина
- 30.09.2016
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