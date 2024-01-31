Grab – это удобный сервис, позволяющий легко организовать поездку за границей. Пользователи могут рассчитывать на быструю подачу автомобиля и максимально комфортные условия путешествия. При этом клиент имеет возможность выбрать подходящий класс транспортного средства. Пассажирам доступны разные формы оплаты услуг. После загрузки мобильного приложения вы указываете свое местоположение, и программа автоматически выбирает ближайшего к вам водителя. На экране появится информация о примерном времени ожидания машины. Актуальные коды, использованные в срок, помогут вам ощутимо сэкономить во время поездки. Путешествуйте, наслаждаясь великолепными бонусами и большими скидками! Мы позаботились о том, чтобы у вас была возможность использовать эксклюзивный промокод (promo code) Grab Taxi за январь 2024 года.

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