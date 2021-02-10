Рассмотрим подробную инструкцию получения скидки

1. Выбери наиболее подходящую акцию и кликни на «Открыть купон»/«Показать код».

2. В соседнем поле ты увидишь цифры и символы. Их необходимо выделить и скопировать в память телефона или компьютера.

3. Перейди на сайт интернет-магазина «МегаФон» по адресу shop.megafon.ru Если система неправильно определила твое местоположение, укажи свой город в верхнем правом углу страницы.

4. В каталоге выбери нужный раздел. Ознакомься с ассортиментом товаров в категории. Воспользуйся фильтром для выбора по различным характеристикам.

5. Выбери предмет, который тебя заинтересовал, и нажми на кнопку «Купить». Он переместится в «Корзину». Аналогичным образом добавь остальные товары.

6. Завершив выбор, начни оформление заказа.

7. В «Корзине» отобразится перечень выбранных позиций с указанием их количества и цены.

На этой же странице есть место для ввода промокода, который ты ранее скопировал в буфер. Вставь символы в предназначенное для этого поле и нажми кнопку «Продолжить».

8. На следующем этапе заполни данные для оформления покупки. Введи свою фамилию, имя, адрес электронной почты и номер телефона для связи.

9. Выбери способ доставки выбранного товара. Укажи адрес доставки и удобное время или отметь пункт, в котором самостоятельно заберешь заказ.

10. В зависимости от варианта получения определись с видом оплаты.

11. Ниже на экране повторно отобразится перечень выбранных товаров с ценой, рассчитанной с учетом промокода. Проверь данные о доставке и нажми кнопку «Оформить заказ». Ожидай подтверждения о прибытии в пункт выдачи или о времени доставки курьером.

Не забывай использовать промокоды «МегаФон» при оформлении покупок. Скидки и акции, представленные на тематической странице, помогут сэкономить деньги на приобретении нужных товаров.