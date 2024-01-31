Промокоды Oplata.info в Туркмении
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Отзывы покупателей
Была претензия, высказал с небольшими эмоциями, но без нарушений, на вкладе купленного товара "Переписка с продавцом". Ответил мне откровенный хам, типичное "быдло", обращался фамильярно (дружок, алеша), угрожал аннулированием лицензии ("Лицухи", по его выражению) и черным списком, чем, собственно, все и закончилось. Отрицательного своего отзыва нигде не вижу, удалили. Давно такого не видел, борзота, надо бы наказать.
- Алексей
- 05.03.2018
купил ключ на збт TotalWar arena. Не рабочий. Продавец отказался решать вопрос и просто сказал что добавил меня в черный список! В итоге-ни ключа ни денег! Будьте аккуратны при выборе продавца.
- CerbeRusX
- 13.01.2018
Удобная площадка с различными играми, программами и прочим цифровым товаром. Можно рассматривать как тот же алик, куча продавцов с различными ценами и репутацией. Если хотите сэкономить, то рекомендую данный сайт, игры по выгодной цене.
- Иван
- 24.07.2017
Сайт удобно устроен, разберется любой, много способов оплаты и можно зарегистрироваться разными способами. Но честно говоря они плохо или вообще не проверяют своих продавцов и при этом, не несут никакой ответственности. Купил некачественный товар а теперь не найти концы. Написал в саппорт, но ответа нет. Деньги вернуть оказывается невозможно и наказать мошенников тоже. Так что если пользуетесь, следите сами за продавцами внимательно. Это единственное,что можно сделать
- Elisium
- 23.08.2015