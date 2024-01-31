Сенсационная мобильная Action RPG создана специально для истинных ценителей жанра! Вы сможете побывать в роли спасателя виртуального мира от коварных демонов, которые выстраивают неприступные крепости. Нанимайте других героев, улучшайте собственного ангела, прокачивайте оружие и создавайте уникальные предметы! В игре вы также столкнетесь с необходимостью изучать волшебные заклинания и объединяться с другими персонажами. Показать свои умения всегда можно на межсерверной и локальной аренах. Красочная графика и великолепное музыкальное сопровождение позволят получить максимум удовольствия. Промокоды и коды подарков League of Angels – Paradise Land за январь - февраль 2024 года в Туркмении помогут вам раскрыть перед собой все возможности приложения без доната. Это прекрасный шанс быстро прокачаться и добиться успехов. Бонус-коды League of Angels доступны нашим читателям бесплатно.

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