Эта мобильная RPG с элементами экшена придется по вкусу всем любителям динамичного сюжета, запоминающихся саундтреков, красочной графики и качественных спецэффектов. «Лига ангелов» даст вам возможность управлять небесным сверхсуществом, которое борется с демонами во имя сохранения всеобщего мира. Стратегия развития игры полностью зависит от вас: заключайте союзы, нанимайте бойцов, осваивайте новые заклинания и экипировку, развивайте персонажа и создавайте уникальное оружие. Помочь в этом могут секретные коды (codes) от «Промокодус». Они позволяют получать дополнительную внутриигровую валюту и ценные ресурсы. Все свежие акции и спецпредложения вы найдете на страницах нашего сервиса. Обратите внимание: промокоды «Лига ангелов» за январь 2024 года в Украине имеют ограниченный срок действия. Успейте активировать!

Подробнее Скрыть