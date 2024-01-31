Dead Target: Zombie – это динамичный и захватывающий шутер, события которого разворачиваются в недалеком будущем. Постапокалиптический мир населен инфицированными и агрессивными солдатами, с которыми вам предстоит расправиться. Обратите внимание: в городе вы столкнетесь с различными типами зомби, которые обладают уникальными способностями. Чтобы выжить, вам нужно будет использовать несколько видов современного оружия и тщательно продумывать каждое свое действие. Отличным дополнением к основному сюжету станут интригующие квесты с ценными наградами. Желаете максимально прочувствовать леденящую атмосферу красочной «стрелялки»? В этом вам помогут актуальные коды ваучера Dead Target: Zombie («Деад Таргет») за январь - февраль 2024 года в Туркмении. Получайте эксклюзивные бонусы и наслаждайтесь реалистичными приключениями!

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