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Промокоды Oplata.info в Таджикистане

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Отзывы покупателей

Была претензия, высказал с небольшими эмоциями, но без нарушений, на вкладе купленного товара "Переписка с продавцом". Ответил мне откровенный хам, типичное "быдло", обращался фамильярно (дружок, алеша), угрожал аннулированием лицензии ("Лицухи", по его выражению) и черным списком, чем, собственно, все и закончилось. Отрицательного своего отзыва нигде не вижу, удалили. Давно такого не видел, борзота, надо бы наказать.

  • Алексей
  • 05.03.2018

купил ключ на збт TotalWar arena. Не рабочий. Продавец отказался решать вопрос и просто сказал что добавил меня в черный список! В итоге-ни ключа ни денег! Будьте аккуратны при выборе продавца.

  • CerbeRusX
  • 13.01.2018

Удобная площадка с различными играми, программами и прочим цифровым товаром. Можно рассматривать как тот же алик, куча продавцов с различными ценами и репутацией. Если хотите сэкономить, то рекомендую данный сайт, игры по выгодной цене.

  • Иван
  • 24.07.2017

Сайт удобно устроен, разберется любой, много способов оплаты и можно зарегистрироваться разными способами. Но честно говоря они плохо или вообще не проверяют своих продавцов и при этом, не несут никакой ответственности. Купил некачественный товар а теперь не найти концы. Написал в саппорт, но ответа нет. Деньги вернуть оказывается невозможно и наказать мошенников тоже. Так что если пользуетесь, следите сами за продавцами внимательно. Это единственное,что можно сделать

  • Elisium
  • 23.08.2015
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