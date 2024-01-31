Mirra – это российская косметическая компания со своим производством и научной лабораторией. Здесь используют порядка 500 наименований ингредиентов, среди которых – растительные и эфирные масла, экстракты растений, продукты пчеловодства, морская соль и другие природные минералы и вещества. В ассортименте представлены товары для всей семьи: средства для лица, тела и волос, декоративная косметика, эксклюзивная продукция для мужчин, аксессуары для полноценного ухода за детьми. Фирма постоянно проводит специальные акции, клиентские дни, праздничные мероприятия. Сервисный центр обеспечивает всем покупателям быструю и качественную доставку интернет-заказов. Коды купонов «Мирра» (Mirra) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане – это возможность попробовать космецевтику с такими компонентами, как пептиды, факторы роста, бактериофаги, гиалуроновая кислота и другие. Воспользуйтесь скидкой в течение указанного периода и получите приятный бонус!

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