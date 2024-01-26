Промокоды и купоны Amediateka в Таджикистане
Активные купоны и промокоды Amediateka январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Огромное спасибо за промокод! Надеюсь, досмотрю сериал, до окончания подписки. К сожалению, он доступен только на Amediateka. В то время как другие сервисы снижают стоимость или отменяют плату за просмотр сериалов из-за карантина, Амедиатека, даже не шевелится, чтобы люди могли посмотреть сериал сидя дома. Доходы снизились, а цены на подписку - нет.
- Надежда
- 24.03.2020
Не плохой сайт. Люблю смотреть фильмы, в целом Амидиатека мне эту возможность дает, потому что быстро и удобно. Конечно, реклама, но спасибо, что предлагают русские сериалы, а не казино! Оформила подписку на год, довольна.
- Аня
- 12.08.2017
Люблю смотреть сериалы, так что заинтересовался амедиатекой и подписался. Контента на сайте пока маловато, но популярные сериалы есть и есть каналы Амедиа. Фильмы разложены по каталогам по принципу appStore, что узнаваемо. Самое большое преимущество - цена подписки. По сравнению с другими библиотеками цена очень радует.
- Aurus
- 23.06.2015