М.Комбо – платная подписка М.Видео на месяц или на год. Она даёт до 1000 бонусов каждые 30 дней и бесплатную курьерскую доставку: в месячной подписке – один заказ, в годовой – до пяти за год. Ещё в неё входят вывоз старой техники, скидка до 20% на установку и ремонт и повышенный кешбэк.

Цены и условия в статье указаны на момент публикации. М.Видео может их поменять, поэтому перед оплатой загляни на страницу подписки. Это займёт минуту.

Что такое подписка Комбо в М.Видео

М.Комбо – подписка самого М.Видео, которая привязана к твоему номеру телефона в программе лояльности M.Club. Всё, что она даёт, видно в личном кабинете на сайте и в приложении.

Юридически это абонентский договор: ты платишь за доступ к привилегиям, а не за то, чем реально воспользовался. Подписка считается оказанной с момента оплаты, даже если ты так ничего и не заказал.

Поэтому важно сразу понять, что это за продукт. Это не скидочная карта на всё подряд, а набор услуг под одну крупную покупку с доставкой. Если такой покупки не предвидится, подписке просто нечем окупиться.

Что входит в М.Комбо

Привилегий восемь, и у каждой свои условия, причем мелкий шрифт здесь действительно важен.

Привилегия Что даёт Условие или ограничение Бонусные рубли До 1000 каждые 30 дней, до 12 000 за годовую подписку Живут 90 дней, продлить срок можно один раз. Покрывают только часть цены товара Повышенный кешбэк До 5%, в отдельных акциях может быть больше Размер зависит от акции, у акционных бонусов срок жизни бывает короче Бесплатная доставка Курьер: стандартная, экспресс или срочная доставка Заказ от 3000 рублей после скидок. В месячной подписке – 1 заказ, в годовой – до 5 за период. Адрес не дальше 20 км от города, где находится товар. Если отменишь заказ сам, доставку не вернут Утилизация Вывоз старой техники без лимита по штукам Только вместе с заказом нового товара с доставкой на тот же адрес. Работает в Москве и Санкт-Петербурге с областями и ещё в 16 городах М.Мастер До 20% на установку и ремонт По промокоду из личного кабинета, скидка зависит от услуги Трейд-ин и выкуп +10% к цене, по которой забирают старое устройство По правилам трейд-ина. Если акция закончится во время подписки, компенсации не будет Поддержка 24/7 Помогут выбрать технику, настроить её, разобраться с неполадкой Это консультация в чате или по телефону, а не ремонт Персональные цены Персональные скидки на товары, подобранные по истории покупок Список меняется без предупреждения

Состав привилегий актуален на момент публикации. М.Видео может пересмотреть его в любой момент, так что лучше свериться с условиями в день подключения.

Есть и неприятный нюанс. Если привилегии урежут посреди оплаченного периода, деньги за это не вернут – так прямо написано в условиях сервиса. То же касается привилегий, которые недоступны в твоём регионе. Можно попробовать перестраховаться и сделать в день оплаты скриншот страницы с привилегиями. Если что-то пропадёт, будет что показать поддержке.

Сколько стоит подписка М.Комбо и как её оформить

Что выбрать: месяц или год



Месяц Год Цена на момент публикации 290 рублей 3490 рублей Срок 30 суток 360 суток Бесплатная доставка 1 заказ До 5 заказов Бонусы До 1000 До 12 000, по 1000 каждые 30 дней Цена при продлении Та, что будет на сайте в момент продления Зафиксирована на весь срок

Двенадцать месяцев по 290 рублей – это 3480 рублей. Получается, годовая подписка не дешевле помесячной, а бесплатных доставок в ней меньше: пять на весь год против одной в каждом месяце.

У годовой есть преимущество – цена зафиксирована на 360 суток. При помесячной оплате каждое продление идёт по той цене, которая будет на сайте в этот момент.

Где оформить

На сайте или в приложении. Войди по номеру из M.Club, на странице подписки нажми «Подключить М.Комбо», затем «Подключить» и оплати. При оплате можно сохранить карту, тогда подписка будет продлеваться сама.

В магазине. На кассе до оплаты назови номер из M.Club и продиктуй кассиру код из сообщения. Подписку пробьют отдельной позицией.

По телефону. Позвони в контактный центр М.Видео с номера из M.Club, и оператор оформит подписку.

В чате поддержки. Здесь можно оформить годовую подписку, но лучше уточни на всякий случай.

Перед оплатой попроси предварительный чек и найди в нём подписку. Сравни цену техники в чеке с ценником на полке. Если скидку на товар провели через подписку, при возврате тебе отдадут сумму из чека, а не с ценника. – Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Подключай за несколько дней до покупки

Доступ к привилегиям могут открыть не сразу, а в течение восьми суток после оплаты – об этом придёт SMS. Период подписки сдвинется на те же дни, так что оплаченное время не пропадёт. Но если оформить подписку в день заказа, бесплатная доставка может ещё не заработать. Надёжнее подключить её за несколько дней до покупки.

На что тратить бонусы М.Комбо и как не дать им сгореть

Каждые 30 дней на счёт приходит до 1000 бонусов. Каждая порция живёт 90 дней. Если за это время ты ничего не купишь в М.Видео, бонусы сгорят.

Срок можно продлить, но только один раз. Для этого нужна покупка в М.Видео от 3000 рублей, сумма считается после всех скидок и бонусов. Тогда всем бонусам по подписке добавят ещё 90 дней. Отсчёт пойдёт от даты, когда они сгорели бы.

Потратить всю тысячу на мелочь не получится: бонусами оплачивают только часть цены. Лимит динамический и зависит от товара. По правилам M.Club это до 25%, а точный процент видно при оформлении заказа. При лимите 25% 1000 бонусов уйдёт целиком на покупку от 4000 рублей.

С кешбэком другая история: это не скидка на кассе, а бонусы на следующий заказ. У акционного кешбэка срок жизни бывает короче, поэтому проверь его в условиях акции. А на некоторые товары бонусы не принимают вообще, это видно в карточке товара.

Можно ли в одном заказе списать бонусы и применить промокод М.Видео, решают правила конкретной акции. Иногда работает и то и другое. А вот товары с пометкой «Финальная цена» исключены из любых дополнительных скидок. Поэтому перед оформлением загляни в условия акции на её странице.

Не покупай ерунду только ради того, чтобы бонусы не сгорели. Посмотри в кабинете, когда они сгорают, и купи к этой дате то, что всё равно понадобится: фильтр для воды, кабель, картридж. Если чек выйдет больше трёх тысяч, остальные бонусы проживут дольше. – Алина Долохова

Стоит ли оформлять М.Комбо: считаем окупаемость

Месяц подписки окупается, если в этот месяц ты заказываешь с курьером технику дороже 3000 рублей. Если заодно нужно вывезти старую – тем более. Без доставки остаются одни бонусы, а их ещё нужно успеть потратить.

Когда подписка выгодна

Возьмём условный пример. Допустим, нужна стиральная машина за 40 000 рублей с доставкой, а старую надо сдать – в твоём городе вывоз работает. Месяц подписки стоит 290 рублей. Доставка без подписки – 999 рублей, эту цену М.Видео указывает на странице М.Комбо. Бесплатной она будет, если адрес не дальше 20 км от города, где находится товар.

Что ты получаешь:

около 700 рублей экономии на доставке живыми деньгами;

вывоз старой машины, и не нужно искать, куда её деть;

до 1000 бонусов сверху;

ещё до 4000 бонусов, если в это время идёт акция с повышенным кешбэком 10% на технику. Кешбэк начисляют только на сумму, оплаченную деньгами.

Но бонусы станут выгодой, только если в ближайшие 90 дней ты купишь что-то ещё. Если не купишь, они просто сгорят.

Считай выгоду только по покупкам, которые сделал бы и без подписки. Если холодильник понадобится через полгода, месяц М.Комбо сегодня ничего тебе не даст. Подключай подписку в тот месяц, когда заказываешь доставку. – Алина Долохова

Когда лучше обойтись без неё

Подписка вряд ли пригодится, если:

ты сам забираешь заказ в магазине или пункте выдачи;

покупка дешевле 3000 рублей;

ты заходишь в М.Видео пару раз в год.

С годовой подпиской всё ещё строже. Она стоит почти как двенадцать месяцев подряд, а бесплатных доставок в ней пять, а не двенадцать. Брать её стоит, только если курьер нужен не чаще пяти раз в год и тебе важна фиксированная цена. Если крупные покупки случаются пару раз в год, подключай подписку на месяц точечно. Два таких месяца обойдутся примерно в 580 рублей вместо 3 490, если цена месяца для тебя не изменится.

Если покупка одна, небольшая и без доставки, сначала проверь, нет ли действующего промокода М.Видео на нужный товар или категорию. Промокод даёт скидку сразу, абонентской платы за него нет, и сам он не продлится.

Как отключить подписку М.Комбо и что будет с деньгами

Как отключить продление

Подписка продлевается автоматически, и деньги могут списать с любой сохранённой карты. Поэтому, чтобы М.Комбо не продлилась, удали из личного кабинета все сохранённые банковские карты до конца оплаченного периода. Если на момент окончания периода в кабинете нет ни одной карты, подписка просто не продлится.

Если берёшь подписку под одну покупку, удали карты в тот же день, когда оформишь заказ. Так точно не забудешь. Дата окончания периода видна в личном кабинете.

Не можешь найти в кабинете, как отключить подписку Комбо в М.Видео? Напиши в поддержку и сохрани скриншот обращения с датой. С 1 марта 2026 года действует п. 4.2 ст. 16.1 закона о защите прав потребителей, его ввёл Федеральный закон № 376-ФЗ. Эта норма обязывает сервисы с подпиской через сайт или приложение принимать отказ от списаний с сохранённой карты, в том числе онлайн.

Можно ли вернуть деньги

Можно, но не целиком. По условиям сервиса деньги возвращают пропорционально неиспользованным дням, причём день покупки считается использованным. Из этой суммы М.Видео вправе удержать стоимость привилегий, которыми ты уже воспользовался, например бесплатной доставки. Если подписку заблокировали за нарушение условий, деньги не вернут.

Статья 32 того же закона тоже позволяет отказаться от услуги в любой момент, но исполнителю нужно оплатить фактические расходы. Точную сумму возврата уточняй в поддержке М.Видео.

Черная пятница 2026 в М.Видео

Черная пятница 2026 года – 27–29 ноября. В прошлом году М.Видео растянула распродажу, а ближе к самой Черной пятнице появился и тематический промокод.

Все действующие промокоды на Черную Пятницу 2026, в том числе для М.Видео, мы собираем у себя на Promokodus. Загляни покупкой, особенно ближе к Черной пятнице. Именно в эти дни чаще всего появляются новые коды, и важно не пропустить нужный.

И маленький совет напоследок: за две-три недели до распродажи запиши цену нужного товара. Тогда в ноябре сразу будет видно, настоящая скидка или нарисованная.

Частые вопросы

Можно ли оформить М.Комбо всего на месяц?

Да. По условиям сервиса подписка оформляется на 30 или на 360 суток.

Нужна ли анкета, чтобы оформить подписку?

Нет. Нужно быть совершеннолетним гражданином РФ и участником M.Club. Онлайн достаточно войти по номеру из M.Club. В магазине этот номер нужно назвать на кассе до оплаты и продиктовать код из сообщения.

Сохранится ли цена при продлении?

Не обязательно. При продлении спишут ту цену, которая будет на сайте в этот момент. Годовая подписка фиксирует цену на 360 суток.

Можно ли подключить М.Комбо снова после отключения?

Да. Оформи подписку заново тем же способом, и начнётся новый период. Но для тех, кто уже был подписчиком, цена отличается от цены для новых – проверь её на странице подписки.

Можно ли пользоваться одной подпиской вдвоём?

Нет. Подписка привязана к одному номеру в M.Club, и привилегии работают только в этом личном кабинете.

Подходит ли М.Комбо для покупок на компанию?

Нет. Условия разрешают пользоваться подпиской только в личных некоммерческих целях. За коммерческое использование М.Видео вправе заблокировать личный кабинет без компенсации. Для таких закупок у М.Видео есть отдел коммерческих продаж.

Вывезут ли старую технику без новой покупки?

Нет. По условиям подписки вывоз работает только вместе с заказом нового товара с доставкой на тот же адрес. И не везде: привилегия действует в Москве и Санкт-Петербурге с областями и ещё в 16 городах. Полный список – в условиях подписки, подробности – на странице утилизации на сайте М.Видео.

Что подписка даёт в М.Мастере?

Скидку до 20% на установку и ремонт по промокоду из личного кабинета. Ещё в подписку входят мелкий ремонт на сервисных островках и чистка смартфона в подарок.