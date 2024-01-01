Как получить максимальную скидку по промокоду на Wildberries в Казахстане?

Временные и индивидуальные скидки

В основном каталоге интернет-магазина Вайлдберриз можно увидеть, что товары часто продаются со скидками. Это временные акции, срок действия которых исчисляется одним днем или неделей. Если ты увидел вещь в продаже со скидкой, например, в 15%, то это вовсе не значит, что через несколько дней размер бонуса будет тот же. Возможно, скидка увеличится, а, может быть, и вовсе пропадет. Если ты хочешь приобрести желанную вещь по акции, можно положить ее в корзину и подождать, когда она станет дешевле.

Сервис, также, предоставляет каждому покупателю индивидуальную постоянную скидку. Ее размер зависит от стоимости всех покупок на сайте за все время: чем больше сумма выкупа, тем больше процент. Чтобы ее получить, тебе нужно просто зарегистрироваться на сайте интернет-магазина.

Минимальная индивидуальная скидка составляет 3%, максимальная – 10%. Рассчитывается она следующим образом:

3% – от 0 рублей.

5% – от 150 тыс. рублей.

7% – от 250 тыс. рублей.

10% – от 500 тыс. рублей.

Интернет-магазин оставляет за собой право дарить покупателям на определенное время повышенную индивидуальную скидку, размер которой может превышать 10%.

Это интересно! Ранее для расчета индивидуальной скидки использовался такой показатель, как процент выкупа за последние полгода (отношение суммы выкупа к сумме заказа). Теперь он не учитывается.

Где узнать информацию по скидкам

Узнать информацию по размеру своей индивидуальной скидки ты сможешь в личном кабинете на сайте интернет-магазина. Она отображается в твоем профиле. Кликнув на нее, ты увидишь полную сумму выкупа за все время и детальную информацию по всем покупкам.

Где взять и куда вводить промокод на скидку

Более значительно сэкономить при покупках на Wildberries помогут специальные промокоды. Их ты всегда сможешь найти на нашем сайте. Промокод действует определенное время (как правило, один или два месяца). Он позволяет приобрести товар на сайте магазина-партнера по большой скидке.

Мы расскажем, как получить и использовать скидочный купон для Вайлдберриз на нашем сайте. Алгоритм действий будет следующий:

Необходимо зайти на страницу промокодов.

Выбрать в списке купонов нужную акцию (скидка на определенную группу товаров или продукцию конкретного бренда).

Кликнуть на кнопку «Открыть купон».

После этого ты окажешься на сайте магазина Вайлдберриз, и тебе нужно будет выбрать подходящие товары, положив их в «Корзину».

После того, как выбор будет закончен, перейти в «Корзину» (ее значок находится в правом верхнем углу главной страницы сайта). Предварительно тебе нужно авторизоваться на сайте.

Нажать на кнопку «Заказать» и заполнить данные по адресу доставки.

Ты увидишь, что скидка по промокоду уже действует, так как товары в «Корзине» будут значительно дешевле, чем в каталоге. Тебе не потребовалось ничего вводить вручную.

Мы рассказали о том, как использовать промокод и другие скидки при покупках на Wildberries.