Как получить и использовать промокоды для Wildberries в Беларуси?

Где взять и как использовать промокоды

Актуальные промокоды на скидки товаров в Wildberries в Беларуси можно найти на нашем сайте. Здесь представлен список доступных купонов, действующих ограниченное время. Купон может предоставляться на скидку определенной категории товара, или отдельного бренда, или всего ассортимента интернет-магазина. Учитывай это при выборе акции на нашем сайте, чтобы получить максимальную выгоду от покупок.

А теперь расскажем о том, как использовать промокод на скидку. Чтобы его получить, зайди на страницу промокодов и выбери понравившуюся акцию. Далее нажми на кнопку «Открыть купон».

Система автоматически перенаправит тебя на сайт Wildberries. Здесь тебе нужно выбрать необходимые товары. Выбирай любые продукты и нажимай на кнопку «Добавить в корзину», чтобы сохранить покупки.

Как только все нужные товары будут выбраны, переходи в «Корзину», значок которой находится в правом верхнем углу страницы.

Промокод вводить никуда не надо, скидка по нему активируется в корзине автоматически.

Нажимай на кнопку «Заказать», указывай адрес и время доставки и оплачивай товары удобным тебе способом.

Как еще можно сэкономить на Wildberries

В маркетплейсе Wildberries действует особая система лояльности: есть временные скидки на определенные товары, и предоставляется постоянная накопительная скидка каждому покупателю. Вещи, продаваемые по временным акциям, можно найти в основном каталоге на главной странице сайта. А еще ты их увидишь в акционном разделе интернет-магазина. Срок действия временной скидки – день или неделя.

А теперь расскажем о том, как получить индивидуальную скидку. Она предоставляется каждому зарегистрированному покупателю и зависит от общей суммы выкупа за все время. Ранее в ее расчете учитывался процент выкупа за последние полгода. Теперь этот показатель во внимание не берется. Размер индивидуальной скидки рассчитывается следующим образом:

от 0 рублей – 3%;

от 150 тыс. рублей – 5%;

от 250 тыс. рублей – 7%;

от 500 тыс. рублей – 10%.

Интернет-магазин может временно предоставлять своим покупателям повышенный размер индивидуальной скидки, например, в 17%.

Важно! Все скидки в интернет-магазине Wildberries суммируются. А это значит, что, имея промокод и индивидуальную скидку и покупая товар по акции, ты можешь приобрести его по весьма выгодной цене.

Как узнать процент скидки

Индивидуальная скидка предоставляется только зарегистрированным на сайте интернет-магазина пользователям. Узнать ее процент можно в личном профиле на сервисе. Размер накопительного бонуса ты увидишь в графе «Скидка». А если нажмешь на нее, то тебе откроется информация с твоей общей суммой выкупа, которая и определяет процент бонуса.

Используй промокоды и участвуй в акциях, чтобы максимально экономить при покупках в магазине Wildberries.