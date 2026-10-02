Закон о маркетплейсах с 1 октября 2026 года – это 289-ФЗ о платформенной экономике. Для тех, кто заказывает на Wildberries, Озон и других площадках, он делает покупки удобнее. Если товар пришёл с браком, претензию можно отправить продавцу прямо в приложении, не разыскивая его контакты. Осмотр и примерка в пункте выдачи теперь закреплены законом. А скидки за счёт продавца площадка сможет давать только с его согласия. Право вернуть вещь, которая просто не подошла, остаётся на месте.

В статье разберём, на какие площадки распространяется закон, что можно делать в пункте выдачи, как теперь вернуть деньги за брак и кто за что отвечает. Отдельно – что будет со скидками, и в конце пошаговый чек-лист на случай, если что-то пошло не так.

Сроки, условия и правила площадок приведены ориентировочно, по состоянию на момент публикации, и могут меняться. Перед спором с продавцом загляни в раздел помощи в приложении.

Закон о платформенной экономике 2026: какие площадки он касается

Закон распространяется на крупные площадки-посредники, которые Минэкономразвития внесёт в специальный реестр. Сам закон подписан 31 июля 2025 года, а вступает в силу с 1 октября 2026-го.

Реестр ещё формируется, но предварительный список министерство уже назвало. В него вошли 12 сервисов, в том числе Авито, Lamoda, Озон, Wildberries, Купер, Яндекс Маркет, Яндекс Go, Яндекс Еда и Деливери.

Как видно по списку, речь не только о маркетплейсах. На новые правила с 1 октября переходят такси, доставка еды и сервисы бронирования. Общий признак у них один: на площадке можно разместить предложение, заключить сделку и тут же её оплатить.

В реестр попадают только крупные игроки. Площадкой должны в среднем пользоваться больше 100 тысяч человек в день. Кроме того, на ней должно работать не меньше 10 тысяч продавцов или оборот сделок за год должен превышать 50 млрд рублей.

Есть и те, кого закон о маркетплейсах 2026 не касается вовсе:

интернет-магазины, которые продают только собственные товары;

онлайн-кинотеатры;

банки и другие финансовые компании;

магазины приложений.

Окончательный реестр должны сформировать до 2 ноября 2026 года. Если хочешь убедиться, что закон работает на площадке, где ты покупаешь, после этой даты найди её в реестре на сайте Минэкономразвития.

Новые правила получения товара: осмотр и примерка в ПВЗ

В пункте выдачи тебе вправе дать осмотреть заказ, распаковать его и проверить, а одежду и обувь – ещё и примерить, если в пункте есть примерочная. Так записано в законе. Как именно проходит осмотр – сколько на него времени, можно ли включить технику, – решает сама площадка в своих правилах для пунктов выдачи. Главное одинаково везде: проверить заказ и отказаться от бракованного товара прямо на месте – твоё законное право, а не одолжение сотрудника.

Смотреть внимательно стоит ещё и потому, что меняется логистика. С 10 сентября 2026 года часть товаров Ozon, от которых покупатели отказались или которые не забрали, может оставаться в пункте выдачи и оттуда же продаваться снова. Значит, вещь, которая пришла тебе, мог уже кто-то открывать или мерить.

Проверяй заказ у стойки, под камерой, до того как нажмёшь «Получить» в приложении. Если нашёл брак, откажись от товара там же. Так не придётся потом доказывать, что дефект был с самого начала.

Новые правила возврата товара: претензия и деньги через приложение

С 1 октября 2026 года претензию о браке можно отправить продавцу прямо через приложение площадки. Искать его почту или адрес больше не нужно. Если ты оплачивал заказ через маркетплейс, площадка обязана сделать так, чтобы деньги вернулись тем же путём.

Это правило появилось в Законе о защите прав потребителей вместе с законом о маркетплейсах. Решение по претензии по-прежнему принимает продавец. Сама площадка деньги из своего кармана не возвращает: претензию рассматривает продавец, и возвращает деньги тоже он, если для этого есть законные основания. Задача площадки – чтобы претензию можно было отправить, а деньги могли прийти обратно.

Если продавец отказал и ты с этим не согласен, можно пожаловаться в Роспотребнадзор или пойти в суд. Претензия из приложения остаётся в истории заказа, и это готовое подтверждение, что ты обращался.

Сохраняй чек заказа. В нём видно, сколько ты заплатил на самом деле, в том числе если ты, например, применил промокод Wildberries. С этой суммой удобно сверять деньги, которые придут при возврате.

Когда вернуть товар через ПВЗ не получится

Площадка обязана принять возврат через пункт выдачи, только если сама доставляла этот товар. Так новые правила возврата товара работают и на Ozon, и на Wildberries, и на других площадках.

Если продавец отправил посылку своим курьером или через стороннюю службу доставки, порядок возврата решает он. Способ доставки обычно указан в карточке товара, так что его можно проверить ещё до оплаты.

Новые правила торговли на маркетплейсах: кто за что отвечает

За качество товара отвечает продавец. Площадка проверяет продавца и его документы, следит, чтобы сведения о продавце были правдивыми, и отвечает за условия хранения на своих складах. В карточке товара теперь обязательно пишут, что площадка – не продавец. Если товар продаёт иностранная компания, это тоже указывают отдельно.

Ситуация Кто отвечает На чём это основано Куда обращаться Брак или товар не такой, как в описании Продавец Претензия идёт через площадку, решение принимает продавец Претензия в приложении В карточке неправда о продавце Площадка может ответить за убытки Позиция Верховного суда, июль 2026 Поддержка площадки, затем суд У товара нет обязательного сертификата или маркировки Площадка не должна пропускать такую карточку Ст. 7 закона; карточки, размещённые до 1 октября, проверяют в течение 180 дней Жалоба на карточку в приложении Товар испортился при хранении или доставке силами площадки Площадка Ст. 18: она отвечает за соблюдение требований к хранению и перевозке товаров Претензия в приложении Посылку повредили или потеряли в пункте выдачи Площадка и владелец ПВЗ – по правилам площадки Ст. 19: риски делятся по правилам оператора Поддержка площадки

В таблице – общая логика закона, а не инструкция по шагам. Сроки ответа и формы обращений у каждой площадки свои, поэтому точный порядок уточняй в разделе помощи.

Ещё до вступления закона в силу Верховный суд в июле 2026 года указал: маркетплейс может отвечать за убытки покупателя, если дал о продавце неполную или недостоверную информацию.

Старые карточки площадки будут проверять полгода: на это отведено 180 дней с 1 октября. Так что примерно до весны 2027 года на витрине ещё могут попадаться карточки, которые проверку не прошли. Решать, насколько доверять конкретной карточке, в этот период придётся самому.

Я смотрю, кто продавец, есть ли ссылка на сертификат и что пишут в отзывах за последний месяц. Если продавца толком не видно, ищу тот же товар у другого: небольшая переплата обходится в итоге дешевле, чем спор о возврате. – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Новые правила ПВЗ: кто может быть владельцем пункта

С 1 октября 2026 года открыть пункт выдачи может только компания или ИП, у которых есть договор с площадкой. Самозанятый без статуса ИП этого сделать уже не сможет.

Для тебя это значит, что за каждым пунктом стоит зарегистрированный бизнес, с которого можно спросить. А ещё у пунктов выдачи есть рейтинг. Если в ПВЗ нарушили твои права, поставь низкую оценку и напиши отзыв в приложении – это видят и площадка, и другие покупатели.

Скидки и акции: что будет с «-70%» на витрине

Площадка больше не может снижать цену за счёт продавца, не спросив его. Скидки за свой счёт маркетплейс давать по-прежнему может, поэтому акции и распродажи никуда не денутся.

По закону площадка должна предупредить продавца о снижении цены минимум за пять рабочих дней и получить его согласие. Продавец может сразу указать минимальную цену, ниже которой опускаться нельзя, или вовсе запретить такие скидки. Наказывать его за отказ – блокировать кабинет, понижать рейтинг или опускать в поиске – запрещено.

Как всё это скажется на витринных «-70%», покажет практика. Скорее всего, скидок, которые площадка навязывала продавцам, станет меньше, а акций, которые площадка оплачивает сама, – больше.

В 2026 году комиссия Озон и других площадок тоже становится предсказуемее: о её росте продавцов обязаны предупредить минимум за 45 дней. Продавцы успеют заранее пересчитать цены, и резких скачков из-за комиссий должно стать меньше.

Скидки от самой площадки новые ограничения не затрагивают. Например, промокод Озон, который выпустил сам маркетплейс, снижает цену без всякого согласования с продавцом.

Я обычно добавляю товар в избранное и какое-то время слежу за ценой. Если «-70%» висит больше недели, скорее всего это не акция, а обычная цена в праздничной обёртке. – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Чек-лист: новые правила Озон и Вайлдберриз на практике

Во всех трёх типовых ситуациях действует одна логика: сначала зафиксировать проблему на месте, потом обратиться через приложение.

Самая дорогая ошибка – забрать заказ, даже не открыв его. Возврат из дома – это время, а иногда и лишние деньги. Проверка в пункте выдачи занимает пару минут и ничего не стоит. – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Если товар с браком

Покажи дефект сотруднику пункта и сфотографируй или сними его на видео прямо у стойки. Потом откажись от товара, пока не подтвердил получение. Если брак нашёлся уже дома, отправь претензию через приложение: укажи номер заказа, опиши дефект и приложи фото.

Если в ПВЗ не дают осмотреть заказ

Попроси сотрудника показать правило площадки, на которое он ссылается, и запиши, как прошёл отказ. Потом пожалуйся на пункт через приложение и поставь ему оценку. Если товар пришлось забрать без проверки, дома снимай распаковку на видео с самой первой секунды. Так будет видно, что дефект был ещё до того, как ты открыл коробку.

Если цена при оплате не совпала с карточкой

Перед оплатой сделай два скриншота: карточки товара и корзины с итоговой суммой. Если ты, например, применил промокод Яндекс Маркет, проверь, что на скриншоте видна учтённая скидка. Если цифры расходятся, не оплачивай заказ, а напиши в поддержку и приложи оба скриншота.

FAQ

Что такое платформенная экономика простыми словами?

Это покупки и заказы через цифровые площадки-посредники: маркетплейсы, такси, доставку еды, сервисы поиска исполнителей. Площадка сводит тебя с продавцом и принимает оплату, но сама обычно ничего не продаёт.

Когда начнёт действовать закон о платформенной экономике?

С 1 октября 2026 года. Реестр площадок, на которые он распространяется, Минэкономразвития должно сформировать до 2 ноября 2026 года.

Распространяется ли закон о платформенной экономике 2026 на Авито?

Авито есть в предварительном списке Минэкономразвития от июля 2026 года. Но если ты покупаешь вещь у частного лица, которое не ведёт бизнес, правила для продавцов площадки на такую сделку не распространяются.

Может ли самозанятый открыть ПВЗ с октября 2026 года?

Нет. Владельцем пункта выдачи может быть только компания или индивидуальный предприниматель, поэтому самозанятому сначала нужно оформить ИП.

Касается ли закон такси и доставки еды?

Да, если сервис попадёт в реестр. В предварительный список вошли Яндекс Go, Яндекс Еда, Купер и Деливери. Претензию по услуге тоже можно будет отправить через сам сервис.

Правда ли, что по новым правилам возврата на маркетплейсах нельзя вернуть товар, который не подошёл?

Нет. Закон, который начинает действовать 1 октября 2026 года, это право не отменяет. Ограничения обсуждались только в проекте Минэкономразвития с датой 1 марта 2027 года – это предложение, а не принятый закон.

Изменил ли новый закон о возврате товара срок в 7 дней?

Нет. От качественного товара, купленного онлайн, можно отказаться в течение 7 дней после получения. Если правила возврата тебе не сообщили письменно при доставке, срок увеличивается до 3 месяцев.

Что поменялось с 1 сентября, а что – с 1 октября?

С 1 сентября 2026 года действуют новые Правила продажи товаров. В них прописано, как отправлять претензию через площадку и какие данные о продавце она должна показывать. С 1 октября к ним добавляется сам закон о маркетплейсах.