Черная пятница в 2026 году в России пройдет 27 ноября, в пятницу. Но чтобы купить нужные вещи выгодно, необязательно ждать последней пятницы ноября или хватать первое предложение с зачеркнутой ценой.

Разбираемся, когда начинать охоту за скидками, что стоит покупать на распродаже, как отличить реальную выгоду от маркетингового трюка и почему промокод может оказаться полезнее громкого обещания скидки.

Информация о датах, ценах, скидках, промокодах и условиях акций актуальна на момент публикации. Перед покупкой проверяй условия конкретного предложения на сайте магазина.

Когда будет Черная пятница в 2026 году

В этом году главная дата распродажи – 27 ноября, пятница. Если ты ищешь, когда начинается Черная пятница, ориентируйся на эту дату, но учитывай, что магазины могут запускать акции раньше. Вслед за ней идут выходные 28–29 ноября, а 30 ноября наступает Киберпонедельник – еще один повод поискать выгодные предложения в интернете.

При этом единого расписания для всех магазинов нет. Одни проводят акцию «Черная пятница» только в основной день, другие начинают распродажу заранее, а третьи продлевают ее на несколько дней.

Календарь ноябрьских распродаж

Дата Что происходит Что стоит сделать До 10 ноября Подготовка к распродажам Составь список покупок, сравни цены и отметь подходящие товары 11 ноября Распродажа 11.11 Проверь предложения и используй их как ориентир для сравнения цен 12–26 ноября Предварительные акции магазинов Следи за ранними скидками, специальными предложениями и промокодами 27 ноября Черная пятница Сравни итоговые цены и проверь условия акций перед оплатой 28–29 ноября Выходные после Черной пятницы Проверь, какие предложения продлены и остались ли нужные товары 30 ноября Киберпонедельник Посмотри дополнительные онлайн-предложения, если подходящий товар еще не куплен

Даты отражают календарь распродаж, а не обязательные сроки акций всех магазинов. Условия, ассортимент и продолжительность скидок определяет каждый продавец.

Что выгодно покупать на Черную пятницу

Черная пятница – повод не только присмотреться к дорогим покупкам, но и заранее подготовить список вещей, которые ты давно собирался приобрести. Впрочем, не стоит считать, что на распродаже автоматически дешевеет весь ассортимент или что максимальные скидки достаются всем товарам одной категории.

Вот на какие категории стоит обратить внимание во время Черной пятницы.

Электроника и бытовая техника. Смартфоны, наушники, ноутбуки, пылесосы и другая техника. В категориях техники и программного обеспечения встречались промокоды со скидками до 50%. Заранее выбери подходящую модель и сравни цены у разных продавцов.

Смартфоны, наушники, ноутбуки, пылесосы и другая техника. В категориях техники и программного обеспечения встречались промокоды со скидками до 50%. Заранее выбери подходящую модель и сравни цены у разных продавцов. Компьютерные игры и игровая валюта. Игровые магазины, цифровые товары и валюта для игр. По наблюдениям Promokodus, основной наплыв предложений приходился на саму Черную пятницу или день накануне. Некоторые акции с пометкой Black Friday появлялись непосредственно в игровых магазинах, без отдельного анонса, поэтому стоит проверять и сами площадки.

Игровые магазины, цифровые товары и валюта для игр. По наблюдениям Promokodus, основной наплыв предложений приходился на саму Черную пятницу или день накануне. Некоторые акции с пометкой Black Friday появлялись непосредственно в игровых магазинах, без отдельного анонса, поэтому стоит проверять и сами площадки. Красота и здоровье. Косметика, парфюмерия, уходовые средства и подарочные наборы. По наблюдениям Promokodus за последние два года, скидки в этой категории нередко достигали 50–60%, а иногда были и выше. При выборе наборов сравни состав и объем продуктов.

Косметика, парфюмерия, уходовые средства и подарочные наборы. По наблюдениям Promokodus за последние два года, скидки в этой категории нередко достигали 50–60%, а иногда были и выше. При выборе наборов сравни состав и объем продуктов. Услуги. Доставка и перевозки, страхование, салоны красоты и СПА, медицинские услуги, мессенджеры и сервисы для социальных сетей, услуги для предпринимателей. По наблюдениям Promokodus за последние два года, эти направления входили в число наиболее активных категорий. Перед оформлением проверь условия акции и срок действия предложения.

Доставка и перевозки, страхование, салоны красоты и СПА, медицинские услуги, мессенджеры и сервисы для социальных сетей, услуги для предпринимателей. По наблюдениям Promokodus за последние два года, эти направления входили в число наиболее активных категорий. Перед оформлением проверь условия акции и срок действия предложения. Одежда и обувь. Верхняя одежда, обувь и базовые вещи на каждый день. Перед покупкой сравни цены и проверь наличие нужного размера, чтобы скидка не оказалась бесполезной.

Верхняя одежда, обувь и базовые вещи на каждый день. Перед покупкой сравни цены и проверь наличие нужного размера, чтобы скидка не оказалась бесполезной. Еда и доставка. Заказ готовых блюд, доставка еды и предложения ресторанов. Среди акций прошлых лет встречались скидки на заказ, распродажи блюд и предложения с едой в подарок. Такие предложения чаще появлялись в неделю Черной пятницы, ближе к пятнице, в рассылках и социальных сетях, поэтому проверяй эти каналы перед заказом.

Заказ готовых блюд, доставка еды и предложения ресторанов. Среди акций прошлых лет встречались скидки на заказ, распродажи блюд и предложения с едой в подарок. Такие предложения чаще появлялись в неделю Черной пятницы, ближе к пятнице, в рассылках и социальных сетях, поэтому проверяй эти каналы перед заказом. Авиабилеты и путешествия. Авиабилеты, туры и бронирование отелей. Сравни итоговую стоимость с учетом багажа, трансферов и условий отмены, а также проверь, можно ли дополнительно применить промокод.

Авиабилеты, туры и бронирование отелей. Сравни итоговую стоимость с учетом багажа, трансферов и условий отмены, а также проверь, можно ли дополнительно применить промокод. Товары для дома. Постельное белье, посуда, предметы интерьера и мелкая бытовая техника. Составь список необходимых покупок заранее и сравни стоимость одинаковых товаров в нескольких магазинах.

Не стоит покупать вещь только потому, что на нее обещают большую скидку. Если товар тебе не нужен, даже самая привлекательная цена не превращается в экономию.

Как подготовиться к Черной пятнице и не потратить лишнего

Лучший способ сэкономить – подготовиться до того, как вокруг начнут мелькать таймеры обратного отсчета и надписи «последний шанс».

Вот простой план, который поможет не потеряться среди предложений.

Составь список покупок. Раздели его на две части: то, что нужно обязательно, и то, что можно приобрести по действительно выгодной цене. Так меньше риск набрать случайных вещей. Зафиксируй текущие цены. Запиши стоимость интересующих товаров и сохрани ссылки на них. В ноябре будет проще понять, насколько изменилась цена, и не придется ориентироваться только на зачеркнутую цифру. Сравни несколько магазинов. Проверяй одну и ту же модель, комплектацию, размер и условия доставки. Иначе сравнение может оказаться некорректным. Проверь итоговую стоимость. Учти доставку, обязательные дополнительные услуги и условия получения бонусов. Сравнивай сумму, которую действительно заплатишь. Не торопись из-за таймера. Ограничение по времени не доказывает, что предложение уникальное. Если покупка не срочная, потрать несколько минут на проверку.

Как получить дополнительную выгоду с промокодом

Скидка магазина – не единственный способ сэкономить. Иногда к акции можно применить промокод, получить дополнительный бонус или воспользоваться специальным предложением для определенной категории покупателей. Но совместимость скидок всегда зависит от условий конкретного магазина.

Чтобы не упустить выгоду, действуй последовательно:

Найди подходящий промокод. На Promokodus можно искать предложения для нужного магазина, не перебирая случайные коды из поисковой выдачи. Прочитай условия применения. Обрати внимание на минимальную сумму заказа, срок действия, список товаров, ограничения по категориям и требования к аккаунту. Некоторые промокоды рассчитаны только на новых покупателей. Сравни итоговые варианты. Проверь стоимость с промокодом и без него. Если код не сочетается с распродажей, посчитай, какой вариант дает большую экономию. Проверь сумму перед оплатой. Убедись, что скидка действительно применилась в корзине, а итоговая стоимость соответствует ожиданиям.

Почему иногда выгоднее промокод, а не большая скидка

Представь две ситуации. В первой магазин обещает скидку 40%, но цена товара до распродажи была выше, чем у конкурентов. Во второй скидка скромнее, зато продавец предлагает дополнительный промокод, а исходная цена ниже.

Какой вариант выгоднее? Ответ даст только сравнение итоговых цен. Процент скидки сам по себе ничего не говорит о том, сколько денег останется у тебя после покупки.

Главная ошибка во время распродаж – принимать размер скидки за размер выгоды. Сначала реши, что тебе действительно нужно, затем сравни итоговую стоимость у нескольких продавцов и только после этого проверяй промокоды. Хорошая экономия начинается не с зачеркнутой цены, а с осознанного выбора. – Колесова Алина , эксперт по умному шопингу

Как Promokodus помогает экономить

Мы в Promokodus считаем, что выгодные покупки не должны превращаться в отдельную работу. Необязательно часами искать коды на разных сайтах, переходить по десяткам страниц и проверять каждый вариант с нуля.

Во время Черной пятницы это особенно удобно: предложений много, условия различаются, а времени на проверку каждого магазина обычно мало. Используй Promokodus как отправную точку для поиска промокодов, но не забывай проверять ограничения и итоговую стоимость на стороне продавца.

Экономия не обязательно означает покупку большего количества вещей. Иногда лучшая сделка – та, после которой ты получил именно то, что хотел, и не потратил лишнего.

FAQ: частые вопросы о Черной пятнице

Когда будет Черная пятница в 2026 году?

Черная пятница в 2026 году будет 27 ноября. Это основная дата в России, но магазины могут начинать акции раньше и продлевать их после 27 ноября, поэтому следи за официальными условиями конкретного продавца.

Сколько длится Черная пятница?

Единого срока нет. У одного магазина акция может занимать сутки, у другого – несколько дней или недель. Если тебя интересует, какого числа Черная пятница и когда заканчиваются скидки, ориентируйся на 27 ноября как основную дату и 30 ноября как дату Киберпонедельника, но уточняй расписание конкретного продавца.

Какие магазины участвуют в Черной пятнице?

В распродажах обычно участвуют магазины электроники, одежды, обуви, косметики, товаров для дома, маркетплейсы и онлайн-сервисы. Если ты ищешь, когда Черная пятница на Ozon в 2026 году или когда она начинается на Wildberries (Вайлдберриз), проверяй официальные объявления площадок: их акции могут стартовать раньше 27 ноября. Состав участников и условия меняются каждый год, поэтому следи за сайтами магазинов и ищи подходящие предложения на Promokodus.

На какие товары бывают самые большие скидки?

Какие скидки в Черную пятницу окажутся самыми заметными, зависит от магазина, конкретного товара и условий распродажи. Не существует универсальной категории, в которой каждый товар обязательно станет дешевле. По наблюдениям Promokodus за последние два года, на косметику и парфюмерию скидки нередко достигали 50–60%, а на технику и программы встречались промокоды до 50%. Если ищешь, когда в DNS пройдет акция «Черная пятница» в 2026 году, когда начнутся скидки в «Золотом яблоке» или на AliExpress, заранее выбери нужные товары и проверь условия на официальных страницах продавцов.

Как проверить, настоящая ли скидка?

Сравни цену с предложениями других продавцов и, по возможности, проверь, сколько товар стоил до распродажи. Учитывай комплектацию, доставку и итоговую сумму заказа. Сравнивать цены у разных продавцов советует и Роспотребнадзор в рекомендациях покупателям к Черной пятнице.

Можно ли применить промокод к товару со скидкой?

Иногда да, иногда нет. Все зависит от правил конкретного магазина: некоторые промокоды действуют только на товары без скидки или на определенные категории. Проверь условия и посмотри, как изменилась сумма в корзине после применения кода.

Почему промокод не работает?

Причиной может быть истекший срок действия, минимальная сумма заказа, ограничение по товарам или необходимость войти в аккаунт. Код также может предназначаться только для новых покупателей. Проверь условия предложения и убедись, что все требования выполнены.

Чем Черная пятница отличается от Киберпонедельника?

Черная пятница в 2026 году пройдет 27 ноября, а Киберпонедельник – 30 ноября. Исторически Киберпонедельник был связан прежде всего с онлайн-покупками, но сегодня форматы распродаж во многом пересекаются. Чтобы выбрать выгодный вариант, сравнивай конкретные предложения, а не только название акции.