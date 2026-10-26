Чтобы отменить заказ на Яндекс Маркете, откройте раздел «Заказы» на сайте или в приложении, выберите нужную посылку или товар и нажмите «Отменить». Отменить можно весь заказ, отдельную посылку или отдельные позиции внутри неё. Деньги возвращаются на тот же способ оплаты в течение суток. Если кнопки «Отменить» нет, заказ уже в пути: от него можно отказаться при получении или оформить возврат позже. Ниже – пошаговая инструкция, сроки возврата денег, плата за обратную доставку и нюансы заказов из-за рубежа.

Условия отмены и возврата приведены по правилам Яндекс Маркета на момент публикации материала и могут меняться. Актуальные условия для конкретного заказа смотрите в разделе «Заказы» и в справке сервиса.

Коротко о главном

Отмена делается в разделе «Заказы»: выбираете посылку или товар и нажимаете «Отменить».

Можно отменить заказ целиком, одну посылку из нескольких или отдельные товары в посылке.

Деньги и баллы Яндекс Плюса возвращаются в течение суток, при оплате Сплитом – на карту Яндекс Пэй.

Если кнопки «Отменить» нет, заказ уже в пути – откажитесь при получении или оформите возврат.

Для заказов у продавцов в России плата за обратную доставку – 0 ₽.

Для заказов из-за рубежа отмена товара надлежащего качества или незабранный заказ обойдутся в 499 ₽.

Как отменить заказ на Яндекс Маркете: пошагово

Порядок одинаковый на сайте и в приложении Маркета.

Войдите в аккаунт, под которым оформляли покупку. Откройте раздел «Заказы». Выберите нужную посылку или конкретный товар. Нажмите кнопку «Отменить». Дождитесь, пока статус заказа сменится, и проверьте возврат денег на способ оплаты.

Кнопка доступна, пока заказ не уехал в доставку. Поэтому отменять лучше сразу, как только вы передумали: чем раньше, тем меньше шансов, что посылка окажется в пути и придётся отказываться от неё уже при получении.

Можно ли отменить часть заказа

Да. Заказ на Маркете могут привезти несколькими частями, и для каждой части можно выбрать свой способ доставки. В таком заказе можно отменить любую посылку, не трогая остальные. А если в одной посылке несколько товаров, отменить можно и отдельные позиции.

Это удобно, когда вы нашли одну из вещей дешевле в другом магазине или передумали только насчёт части покупки. Остальные товары продолжат путь в обычном режиме, а деньги вернутся только за отменённые позиции.

Что делать, если кнопки «Отменить» нет

Если кнопки нет, заказ уже в пути. Отменить его онлайн не получится, но есть два законных варианта:

отказаться от заказа при получении – у курьера или в пункте выдачи, в момент проверки;

получить заказ и оформить возврат: «Заказы» → «Вернуть», выбрать причину, приложить фото и выбрать способ возврата.

Условия возврата зависят от категории товара – интерфейс подскажет, что можно вернуть и как. Отдельно учтите, что для заказов из-за рубежа отмена после статуса «Передан в службу доставки» может стоить денег: об этом ниже.

Если сомневаетесь, отменяйте сразу, пока кнопка «Отменить» ещё есть, – это самый простой и бесплатный путь для заказов у российских продавцов. С заказами из-за рубежа будьте внимательнее: после передачи в доставку отказ от исправного товара обойдётся в 499 ₽, а пошлину после прохождения таможни уже не вернут. И если платили Сплитом, не ищите деньги на основной карте – они вернутся на карту Яндекс Пэй. – Павловская Екатерина , эксперт по умному шопингу

Как отказаться от заказа при получении

При получении у курьера или в пункте выдачи упаковку можно вскрыть и осмотреть товар. Сразу откажитесь от заказа, если:

упаковка повреждена;

у товара есть дефекты;

истёк срок годности;

пришёл не тот товар или неполный комплект;

товар не подошёл.

В этом случае заказ возвращают на месте, а при необходимости оформляют акт. Работоспособность техники лучше проверять уже дома: не все товары можно вернуть, если вскрыть их упаковку при получении. У заказов из-за рубежа своё правило – в пункте выдачи вскрыть заводскую упаковку и проверить товар не получится, зато на возврат товара надлежащего качества по закону есть 7 дней с момента получения.

Когда вернутся деньги за отменённый заказ

Срок и способ возврата зависят от того, чем вы платили.

Чем оплачен заказ Куда вернутся деньги Срок Банковская карта или другой способ онлайн На тот же способ оплаты В течение суток Баллы Яндекс Плюса Обратно на баланс баллов В течение суток после отмены Сплит – оплата частями На карту Яндекс Пэй После отмены заказа

Срок зачисления на карту может зависеть от банка. Если деньги не поступили, проверьте операцию в банке или напишите в чат поддержки Маркета.

Вместе со стоимостью товаров при отмене заказа возвращается и плата за работу сервиса, если она была в заказе, – её размер виден в разделе «Заказы». Если вы платили при получении, при отмене до вручения деньги не списываются, ведь оплата ещё не произошла. Чек за онлайн-оплату хранится в разделе «Заказы» – он пригодится, если понадобится обратиться в поддержку.

Сколько стоит отмена: плата за обратную доставку

Плату за обратную доставку берут за каждую заявку на отмену или возврат, но только в определённых случаях.

Ситуация Продавец в России Заказ из-за рубежа Брак или пришёл не тот товар 0 ₽ 0 ₽ Отказ от товара надлежащего качества 0 ₽ 499 ₽ Заказ не забрали из пункта выдачи 0 ₽ 499 ₽

Для зарубежных заказов плату удерживают, если вы отменяете заказ уже после статуса «Передан в службу доставки», возвращаете исправный товар, не забираете заказ или выкупаете его не полностью, а также если заказ отменён из-за третьих лиц, например не прошёл таможню. Если заказ стоил меньше 499 ₽, плата составит его стоимость. Если возвращаете несколько товаров по очереди, плату берут за каждую заявку. При оплате Сплитом порядок такой: сначала вернётся часть стоимости, которую вы успели внести, а затем с привязанной карты спишут плату за обратную доставку.

Отмена заказа из-за рубежа: пошлина и данные для таможни

Товары из других стран отмечены пометкой «Из-за рубежа», заказывать их могут граждане России старше 18 лет. Если заказ стоит больше 200 € или весит больше 31 кг, он облагается пошлиной: 15% от суммы превышения или 2 € за каждый лишний килограмм, плюс агентское вознаграждение 10 ₽. Маркет рассчитывает примерную пошлину по курсу евро в момент заказа и берёт её вместе с оплатой товара. Вернут ли пошлину при отмене, зависит от момента.

Отменили заказ до того, как он прошёл таможню, – пошлину и агентское вознаграждение вернут.

Отменили после прохождения таможни – не вернут.

Отказались от товара надлежащего качества или вернули его – не вернут.

Вернули товар ненадлежащего качества – вернут пропорционально цене товара.

После оформления зарубежного заказа нужно добавить данные для таможни – паспорт и ИНН. Если их не передать в течение 24 часов, заказ отменят. Неверные данные тоже приводят к отмене, но уже на таможне.

Почему Маркет может отменить заказ сам

Иногда заказ отменяется без вашего участия. Среди причин, которые называет сервис:

не переданы данные для таможни в течение 24 часов или данные указаны неверно – для заказов из-за рубежа;

заказ не забрали из пункта выдачи до конца срока хранения;

вы часто заказываете на небольшие суммы за короткое время – в редких случаях Маркет может отменить уже оформленные заказы.

Если курьер приехал, а вы не успели его встретить, обычно он позвонит ещё раз или предложит перенести доставку. Когда связаться не получилось и заказ вернулся на склад, его могут отправить в пункт выдачи или обратно продавцу – статус и дальнейшие шаги появятся в разделе «Заказы». Для товаров с «долгой доставкой» сначала видна только примерная дата, а продавец уточняет её в течение нескольких дней, так что не спешите отменять такой заказ из-за неточного срока.

Чтобы не потерять заказ по второй причине, следите за сроком хранения: в пункте выдачи Маркета это 7 дней, в постамате – 2 дня, в отделении Почты России – 5 дней, в аптеке – от 3 до 14 дней. Продлить хранение можно после доставки: «Заказы» → «Срок хранения» → «Продлить».

Если заказ уже получен: возврат вместо отмены

После того как заказ получил статус «Уже у вас», отменить его нельзя – только вернуть. Товары надлежащего качества с сохранёнными потребительскими свойствами и товарным видом принимают в течение 15 дней со дня получения, а для ряда категорий – косметики, бытовой химии, белья, книг и некоторых других – в течение 7 дней. Не возвращаются, например, продукты питания, алкоголь, онлайн-подписки и коды активации.

Откройте «Заказы», выберите нужный и нажмите «Вернуть заказ». Укажите причину и обязательно приложите фотографии товара. Дождитесь решения продавца – он рассматривает заявку в течение 48 часов. После одобрения выберите способ возврата: курьер, пункт выдачи или Почта России.

Деньги приходят в течение 10 дней после поступления товара на склад, в среднем за 2–3 дня. Если вы выбрали доставку по клику с оплатой после получения, товары можно вернуть без заявки до 23:59 дня, следующего за доставкой.

Как изменить заказ вместо отмены

Иногда проще поправить заказ, чем отменять его и оформлять заново.

Дата доставки: для курьерской доставки её можно перенести на более позднюю в разделе «Заказы» → «Данные доставки» → «Дата доставки» → «Изменить».

Адрес: меняется только в приложении и только для товаров с пометкой «Доставка Яндекса со своего склада».

Получатель: в блоке «Получатель» нажмите «Изменить получателя» и введите новые данные.

Способ доставки: курьера можно заменить на пункт выдачи или постамат и наоборот – один раз и только в приложении.

Если нужной кнопки нет, напишите в Telegram или чат поддержки Маркета.

Как сэкономить, если оформляете заказ заново

Отмена – хороший повод перепроверить цену и условия. Перед повторным оформлением загляните в актуальные промокоды Яндекс Маркета, а если сравниваете площадки – в подборку промокодов маркетплейсов. Баллы Плюса, потраченные на отменённый заказ, вернутся в течение суток, и их можно снова применить при оформлении.

Бесплатную доставку дают подписка Яндекс Плюс для заказов от определённой суммы, а также пункты выдачи и постаматы Маркета при выполнении условий. Свежие коды и акции магазинов собирает Promokodus.com.

Черная пятница на Яндекс Маркете

Яндекс Маркет участвует в подборке Черная пятница 2026 в России – там собраны промокоды и скидки магазинов-партнёров на время большой распродажи. Если отменили заказ, потому что ждёте скидок, держите подборку под рукой, чтобы сравнить предложения в одном месте.

FAQ

Как отменить заказ в Яндекс Маркете?

Откройте раздел «Заказы», выберите посылку или товар и нажмите «Отменить». Так можно сделать на сайте и в приложении, пока заказ не передан в доставку.

Можно ли отменить заказ на Яндекс Маркете, если он уже в пути?

Онлайн – нет, кнопки «Отменить» в этом случае не будет. Откажитесь от заказа при получении в момент проверки или оформите возврат после получения.

Можно ли отменить только один товар из заказа?

Да. В заказе из нескольких посылок можно отменить любую посылку, а в посылке с несколькими товарами – отдельные позиции.

Когда вернутся деньги за отменённый заказ?

Деньги возвращаются на тот же способ оплаты в течение суток. Если они не поступили, проверьте операцию в банке или напишите в чат поддержки.

Как отменить оплаченный заказ на Яндекс Маркете?

Так же, как неоплаченный: «Заказы» → нужная посылка или товар → «Отменить». Оплата вернётся на тот же способ в течение суток.

Вернутся ли баллы Плюса при отмене заказа?

Да, баллы Яндекс Плюса возвращаются в течение суток после отмены. Их можно снова потратить на следующий заказ.

Куда вернутся деньги, если заказ оплачен Сплитом?

При отмене заказа со Сплитом деньги вернутся на карту Яндекс Пэй.

Берут ли деньги за отмену заказа на Яндекс Маркете?

Для заказов у продавцов в России плата за обратную доставку – 0 ₽. Для заказов из-за рубежа отказ от товара надлежащего качества или незабранный заказ стоят 499 ₽.

Почему Яндекс Маркет отменяет заказы?

Среди причин – незабранный заказ, неверные или непереданные данные для таможни у зарубежных заказов. В редких случаях Маркет отменяет заказы, если покупатель часто оформляет их на небольшие суммы за короткое время.

Вернут ли пошлину при отмене заказа из-за рубежа?

Если отменить заказ до прохождения таможни, пошлину и агентское вознаграждение вернут. После прохождения таможни их не возвращают.

Можно ли отказаться от заказа при получении?

Да, при получении можно вскрыть упаковку и осмотреть товар. Если упаковка повреждена, товар не тот, с дефектом или не подошёл, откажитесь сразу – заказ вернут на месте.

Сколько хранится заказ в пункте выдачи Яндекс Маркета?

В пункте выдачи Маркета – 7 дней, в постамате – 2 дня, в отделении Почты России – 5 дней. Продлить срок можно в разделе «Заказы» → «Срок хранения» → «Продлить».