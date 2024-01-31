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Акции и промокоды FootballStore

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Отзывы покупателей

Большой ассортимент и отличные цены! Доставка и качество товара порадовало! Единственный минус: не мог долго дозвониться до магазина.

  • Joxy
  • 23.06.2017

Покупала для сына сороконожки. Боялась ошибиться с размером. Дозвонилась в магазин, где меня проконсультировал молодой человек. Оформила заказ и не разочаровалась! Спасибо большое магазину и его сотрудникам! Сынуля счастлив!

  • Евгения
  • 23.06.2017

Заказ пришёл буквально через 4 дня,качество хорошее.Советую покупать в этом магазине.

  • Тимур
  • 28.03.2016

Заказывали в этом магазине форму для сына, связались с нами в течение дня, доставили товар быстро и без проблем. Цены в магазине хорошие, хотелось бы видеть ассортимент пошире еще, а так все хорошо, обязательно будем заказывать еще!

  • Юрий
  • 14.11.2015
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