Акции и промокоды FootballStore
Активные купоны и промокоды FootballStore январь 2024
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Отзывы покупателей
Большой ассортимент и отличные цены! Доставка и качество товара порадовало! Единственный минус: не мог долго дозвониться до магазина.
- Joxy
- 23.06.2017
Покупала для сына сороконожки. Боялась ошибиться с размером. Дозвонилась в магазин, где меня проконсультировал молодой человек. Оформила заказ и не разочаровалась! Спасибо большое магазину и его сотрудникам! Сынуля счастлив!
- Евгения
- 23.06.2017
Заказ пришёл буквально через 4 дня,качество хорошее.Советую покупать в этом магазине.
- Тимур
- 28.03.2016
Заказывали в этом магазине форму для сына, связались с нами в течение дня, доставили товар быстро и без проблем. Цены в магазине хорошие, хотелось бы видеть ассортимент пошире еще, а так все хорошо, обязательно будем заказывать еще!
- Юрий
- 14.11.2015