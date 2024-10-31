«Шоу Чебурашка» порадует маленьких и больших зрителей на подмостках концертного зала «Москва». Любимые герои будут петь, танцевать и веселиться на глазах у радостной публики и несомненно завоюют места в сердцах. Яркие спецэффекты, интересный сюжет, увлекательное действо и милые персонажи – вот большие плюсы мюзикла. Запоминающиеся и эмоциональные танцы и трюки исполняют титулованные танцоры и циркачи. Представление продолжает историю недавнего фильма и раскрывает новые повороты сюжета. Веселые шутки, добрые песни и море интерактива никого не оставят равнодушным. Здание оборудовано доступной средой и находится в шаговой доступности от метро. Возможна оплата прохода с помощью «Пушкинской карты». Приходи провести семейный досуг с ребенком и повеселиться за просмотром. Воспользуйся нашими промокодами на скидку на шоу «Чебурашка» за октябрь 2024 года при покупке на сайте и получай билеты по самым заманчивым ценам.

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