Акции и промокоды Panzar в Туркмении

Отзывы покупателей

Panzar меня затянула давно, хотя и не могу назвать себя игроманом, но именно в эту игру я играю на протяжении полугода точно. Поэтому, когда увидел купон на скидки и акции, решил им воспользоваться. Теперь могу себе позволить приобретать оружие, быстрее повышать навыки персонажа, при этом вкладывая самую малость. Ввел промокод, посмотрел, какие есть скидки, воспользовался и остался доволен! Игнат

Игнат 28.03.2019

Играем с друзьями в Панзар по выходным, и не надоедает! Неплохой сюжет, перса качать довольно легко, если готовы немного потратиться. На сайте часто проходят акции на покупку премиум-аккаунта и снаряги, так что не так уж и дорого выходит. Макс Листов

Макс Листов 08.03.2019

Игра для мажоров в общем для богатых, в жизни не прокочаешся без вклада своих финансов. Можно годами играть а персонаж будет всегда бомжом. ненен

ненен 23.03.2016