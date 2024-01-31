Shadowgun Legends – эпическая игра для мобильных устройств. Скачай приложение и спаси человечество от инопланетных атак! Тебе доступно более 200 миссий на нескольких планетах. Превратись в легендарного воина, создай собственную легенду, демонстрируй свои таланты и зарабатывай ценные награды за свои действия! Среди твоих задач – испытание прогрессивного снаряжения, коллекционирование оружия и охота за доспехами. Настраивать инвентарь можно с помощью скинов, наклеек и краски. Присоединяйся к гильдиям и ощути мощную поддержку многочисленных единомышленников! Действующие акции помогут реализовать твой потенциал с минимальными вложениями. Хочешь получить дополнительную выгоду? Изучи список актуальных предложений в нашем каталоге! Выбирай подходящие коды и ваучеры (voucher codes) на игру Shadowgun Legends за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и активируй приятные бонусы от разработчиков!

Подробнее Скрыть