Миниатюры – способ познакомиться с ароматом до покупки полного флакона: вы платите несколько сотен рублей вместо нескольких тысяч и носите парфюм неделю-другую в разную погоду. На Randewoo миниатюры вынесены в отдельный раздел каталога, а собрать из них личный набор можно в конструкторе Aroma Box Essential. Ниже – чем миниатюра отличается от пробника и отливанта, сколько это стоит, как оформить заказ, как убедиться в подлинности и как правильно тестировать аромат.

Цены, объёмы, условия доставки и порогов скидок приведены по официальному сайту randewoo.ru на момент публикации материала и могут меняться. Актуальные условия по своему заказу проверяйте в карточке товара и в корзине перед оплатой.

Коротко о главном

Миниатюра – это уменьшенный флакон оригинального парфюма, а не переливка: у неё своя упаковка и свой объём.

В каталоге Randewoo раздел парфюмерных миниатюр насчитывает около 2 750 позиций, отдельно есть раздел пробников.

Aroma Box – готовый тематический набор из 3–8 ароматов во флаконах по 1,5 мл, примерно на 35 распылений каждый.

В конструкторе можно собрать свой набор из 3 или 4 миниатюр по 8 мл – при общей стоимости от 5 000 рублей футляр и подарочная коробка идут бесплатно.

Магазин заявляет 100% гарантию подлинности и работу напрямую с дизайнерскими домами и официальными представительствами.

Бесплатная доставка начинается от 3 500 рублей курьером и от 5 000 рублей в пункты самовывоза.

Пробник, миниатюра, отливант и распив – в чём разница

Четыре слова, которые в объявлениях используют как синонимы, на деле означают разные вещи. От этого зависит и цена, и то, можно ли вообще проверить подлинность.

Формат Что это Типичный объём Оригинальная упаковка Пробник Заводской сэмпл бренда, чаще спрей-виал или саше 1–2 мл Да, заводская Миниатюра Уменьшенная копия основного флакона, выпущенная производителем 5–10 мл Да, фирменная Отливант Парфюм, вручную перелитый из большого флакона в нейтральный 1–10 мл Нет Распив Совместная покупка флакона несколькими людьми с делением объёма любой Нет

Принципиальная разница между первыми двумя и вторыми двумя – в происхождении. Пробник и миниатюру выпускает сам производитель, и у продавца есть документы на партию. Отливант и распив собирают вручную, и проверить, что было в исходном флаконе, покупатель уже не может. Именно поэтому запрос «отливанты духов оригиналы» такой частый: гарантий у формата нет по определению.

Сколько стоят миниатюры и на сколько их хватает

Цена зависит от бренда и объёма. В разделе миниатюр Randewoo позиции начинаются примерно от 600–700 рублей за нишевые ароматы в маленьком объёме, а верхняя граница у редких селективных марок доходит до нескольких десятков тысяч. Массовые бренды в миниатюрах стоят заметно дешевле полноразмерных флаконов той же линейки. Выбор при этом большой: в разделе парфюмерных миниатюр около 2 750 позиций, из них примерно 2 380 женских и 1 840 мужских, а часть ароматов попадает в обе подборки как унисекс.

Расход считается просто: флакон 1,5 мл рассчитан примерно на 35 распылений – так его описывает сам магазин в наборах Aroma Box. Миниатюры по 8 мл, которые используются в конструкторе наборов, дают уже около 180–190 распылений. При двух-трёх нажатиях в день такого объёма хватает на месяц-полтора носки – этого достаточно, чтобы понять, ваш это аромат или нет. Скидки на парфюмерию и уход собраны в подборке промокодов на косметику и парфюмерию.

Ошибка, которая стоит дороже всего, – покупать полный флакон после одного пшика на блоттере в магазине. Аромат раскрывается три-четыре часа и на каждой коже звучит по-своему, а бумажная полоска показывает только верхние ноты. Миниатюра решает это за несколько сотен рублей: вы носите парфюм неделю, в офис и на прогулку, в жару и в холод. Если после этого рука сама тянется к флакону – вот тогда есть смысл брать полноразмер. – Чернова Кристина , эксперт по умному шопингу

Что такое Aroma Box и что внутри

Aroma Box – собственные парфюмерные наборы Randewoo, собранные по темам. В каждом от трёх до восьми композиций в мини-флаконах объёмом 1,5 мл, примерно по 35 распылений на флакон. Формат рассчитан именно на подбор: за одну покупку вы примеряете сразу несколько ароматов вместо одного.

Наборы делятся на две линейки и множество тематик:

Classic – ароматы, проверенные временем и остающиеся актуальными десятилетиями.

Essential – современные композиции, отражающие сегодняшние тенденции.

По типу аромата – восточные, свежие, гурманские, фужерные и другие семейства.

«Топ популярных ароматов» и подборки самых востребованных парфюмов текущего года.

Селективные боксы по нишевым брендам – Tom Ford, Montale, Escentric Molecules, Amouage и другим.

Ситуативные – вечерние, романтические, сезонные и для активного образа жизни.

Цены на боксы начинаются примерно от 1 100 рублей – за эти деньги вы получаете несколько ароматов вместо одного пробника. Готовый бокс удобно брать в подарок, когда вы не уверены во вкусе человека: из нескольких композиций хотя бы одна почти наверняка попадёт в цель, а сам формат выглядит как полноценный подарочный набор.

Конструктор наборов: как собрать свой Aroma Box Essential

Если готовые тематики не подходят, набор собирается вручную. Конструктор позволяет составить комплект из 3 или 4 миниатюр по 8 мл с собственным составом.

Откройте конструктор наборов Aroma Box Essential в разделе Aroma Box. Нажмите «Выбрать» – откроется каталог доступных миниатюр с фильтрами, сортировкой и поиском. Добавляйте ароматы по одному. Уже добавленную миниатюру можно поменять кнопкой «Заменить» или удалить. Следите за суммой: общая стоимость миниатюр в наборе должна быть не менее 5 000 рублей. Выберите цвет металлического футляра Aroma Essence – он доступен в нескольких вариантах. Нажмите «Добавить в корзину». Состав и цвет футляра будут видны в корзине, а набор можно отредактировать до оформления заказа.

Футляр и подарочная коробка при сборке набора идут бесплатно, а четвёртая миниатюра размещается прямо в футляре. Для подарка это удобный формат: коллекция получается персональной, а выглядит как готовый набор из бутика.

Как заказать миниатюры: пошагово

Откройте раздел парфюмерии и выберите подраздел «Миниатюры» – отдельно есть женские и мужские подборки. Отфильтруйте выдачу по бренду, объёму, концентрации, семейству нот или цене. Изучите карточку: объём, концентрация и состав пирамиды указаны в описании товара. Добавьте позиции в корзину. Если собираете набор, используйте конструктор – он считает сумму сам. Введите промокод в корзине до оплаты: после оформления применить его уже не получится. Выберите способ доставки и оплаты и подтвердите заказ.

Как убедиться, что перед вами оригинал

Магазин заявляет стопроцентную гарантию подлинности всей продукции и объясняет это прямым сотрудничеством с дизайнерскими домами и официальными представительствами брендов. В каталоге более 180 000 товаров и свыше 5 000 марок, а на продукцию есть сертификаты соответствия – их публикуют в отдельном разделе сайта.

Общие правила, которые снижают риск нарваться на подделку где бы то ни было:

Покупайте форматы с заводской упаковкой – пробник и миниатюру, а не переливку в безымянном флаконе.

Проверяйте, что у продавца есть сертификаты на партию и он готов их показать.

Сверяйте объём и концентрацию с официальной линейкой бренда: несуществующего объёма у оригинала не бывает.

Настораживайтесь от цены сильно ниже рынка – у оригинальной парфюмерии закупочная цена не резиновая.

Смотрите на комплектность: у миниатюры есть своя коробка, шрифт и качество печати совпадают с полноразмером.

Если сомнения возникли уже после получения заказа, действовать проще всего по порядку: сфотографировать флакон и упаковку со всех сторон, сверить партийный код на коробке и на дне флакона – у оригинала они совпадают, – и обратиться в поддержку магазина с этими фото и номером заказа. Разбирать вопрос стоит до того, как флакон распылён наполовину: у продавца остаётся возможность поднять документы на партию.

Как тестировать аромат по миниатюре

Смысл миниатюры в том, чтобы проверить парфюм в реальной жизни, а не за две минуты у полки. Тест по правилам занимает несколько дней, зато закрывает вопрос окончательно.

Наносите на чистую кожу без крема с посторонним запахом – на запястье или локтевой сгиб. Не растирайте: трение ломает верхние ноты и ускоряет раскрытие. Дайте аромату три-четыре часа. Верхние ноты уходят за 15–30 минут, а решает всё шлейф базы. Тестируйте не больше двух-трёх ароматов за раз – обоняние притупляется, и четвёртый вы уже не различите. Проверьте в разных условиях: в тепле парфюм звучит громче, на холоде сдержаннее. Спросите мнение со стороны – собственный нос привыкает к аромату за пару часов и перестаёт его замечать.

Доставка и оплата

Условия зависят от города и суммы заказа. Порог бесплатной доставки различается для курьера и пунктов самовывоза.

Способ Бесплатно от Если сумма меньше Срок Курьер по городу 3 500 руб. 200 руб. 0–3 дня Самовывоз 5Post 5 000 руб. 138 руб. 4–8 дней Самовывоз Яндекс Доставка 5 000 руб. 148 руб. уточняется при оформлении

По Москве при заказе от 3 500 рублей доставка бесплатная и возможна в день заказа. Оплатить можно картой онлайн, при получении или частями через сервис рассрочки – способ выбирается на последнем шаге оформления.

Как сэкономить на заказе

У магазина работают три механики одновременно, и они складываются.

Накопительная скидка. Размер зависит от суммы всех завершённых заказов, пороги – 1 000, 3 000, 8 000 и 16 000 рублей. Скидка присваивается автоматически на следующий заказ, а сумма считается только по заказам со статусом «Полученный клиентом» и без учёта доставки. Бонусные баллы. Один балл равен рублю, начисляются на следующие сутки после получения заказа и дополнительно за отзывы на купленные товары. Баллами можно оплатить до 100% стоимости заказа, остаток виден в личном кабинете в разделе «Бонусный счёт». Промокоды и акции. Коды применяются в корзине до оплаты, а сезонные распродажи на пробники, миниатюры и наборы магазин проводит регулярно.

Актуальные коды на парфюмерию и косметику собирает Promokodus.com. Действующие промокоды Randewoo вводят в корзине до подтверждения оплаты – после оформления заказа скидка уже не применится.

Как хранить миниатюры

Маленький флакон портится быстрее большого: воздуха внутри пропорционально больше, а спрей-механизм у миниатюр проще. Несколько правил продлевают жизнь аромата.

Держите вдали от прямого солнца – ультрафиолет разрушает композицию быстрее всего остального.

Не храните в ванной: перепады температуры и влажность работают против парфюма.

Оптимально – закрытый шкаф при комнатной температуре, в оригинальной коробке.

Не переливайте остатки в другую тару без необходимости: каждое переливание насыщает состав воздухом.

FAQ

Чем миниатюра духов отличается от пробника?

Миниатюра – это уменьшенная копия основного флакона от производителя объёмом обычно 5–10 мл, с фирменной упаковкой. Пробник меньше, чаще 1–2 мл, и выпускается как заводской сэмпл в виде спрей-виала или саше.

Что такое отливант и чем он отличается от миниатюры?

Отливант – это парфюм, вручную перелитый из большого флакона в нейтральную ёмкость. В отличие от миниатюры у него нет заводской упаковки, поэтому подтвердить происхождение содержимого покупатель не может.

Сколько стоят миниатюры духов на Randewoo?

Цена зависит от бренда и объёма: нишевые ароматы в маленьком объёме начинаются примерно от 600–700 рублей, редкие селективные позиции стоят кратно дороже. Точную цену смотрите в карточке товара.

На сколько хватает миниатюры духов?

Флакон 1,5 мл рассчитан примерно на 35 распылений, миниатюры по 8 мл дают около 180–190 нажатий. При двух-трёх распылениях в день восьмимиллилитрового флакона хватает на месяц-полтора.

Что такое Aroma Box?

Это тематические парфюмерные наборы Randewoo из трёх-восьми ароматов в мини-флаконах по 1,5 мл. Есть линейки Classic и Essential, а также подборки по семействам ароматов, брендам и поводам.

Как собрать свой набор миниатюр на Randewoo?

Воспользуйтесь конструктором Aroma Box Essential: выберите 3 или 4 миниатюры по 8 мл на общую сумму от 5 000 рублей и цвет футляра. Металлический футляр и подарочная коробка при этом достаются бесплатно.

Оригинальные ли духи продаёт Randewoo?

Магазин заявляет 100% гарантию подлинности и объясняет её прямым сотрудничеством с дизайнерскими домами и официальными представительствами брендов. Сертификаты на продукцию опубликованы в отдельном разделе сайта.

Сколько стоит доставка Randewoo?

Курьером бесплатно от 3 500 рублей и 200 рублей при меньшей сумме, самовывоз – бесплатно от 5 000 рублей, иначе 138 рублей в 5Post и 148 рублей в пунктах Яндекс Доставки.

Можно ли оплатить заказ при получении?

Да, помимо оплаты картой онлайн доступна оплата при получении. Также заказ можно оплатить частями через сервис рассрочки – способ выбирается на последнем шаге оформления.

Как работает накопительная скидка Randewoo?

Скидка растёт по мере накопления суммы заказов, пороги – 1 000, 3 000, 8 000 и 16 000 рублей. Она присваивается автоматически на следующий заказ, а учитываются только заказы со статусом «Полученный клиентом», без стоимости доставки.

Как потратить бонусные баллы Randewoo?

Один балл равен одному рублю, и баллами можно оплатить до 100% стоимости заказа. Начисляются они на следующие сутки после получения заказа, а также за отзывы о купленных товарах.

Где взять промокод Randewoo на первый заказ?

Действующие коды публикуются на Promokodus.com и в акциях самого магазина. Вводить промокод нужно в корзине до оплаты – после оформления заказа скидка не применяется.

Как хранить миниатюры духов?

Держите флаконы в закрытом шкафу при комнатной температуре, в оригинальной коробке и подальше от прямого солнца. Ванная для хранения не подходит из-за влажности и перепадов температуры.