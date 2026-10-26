Подарочный сертификат Золотого Яблока – это подарочная карта магазина: электронная, пластиковая или брендовая. Электронную покупают в разделе «подарочные карты» в приложении или на сайте и отправляют получателю по номеру телефона в выбранный день и час. Пластиковую заказывают там же. Обе карты действуют бессрочно, принимаются в интернет-магазине и в офлайн-магазинах сети, а баланс можно тратить частями до полного исчерпания. Ниже – виды карт, номиналы, пошаговая покупка, оплата заказа, проверка баланса и правила возврата.
Условия подарочных карт приведены по правилам магазина на момент публикации материала и могут меняться. Актуальные номиналы и способы оплаты проверяйте при оформлении карты на сайте или в приложении Золотого Яблока.
Коротко о главном
- Подарочные карты бывают трёх видов: электронные, пластиковые и брендовые – последние дают дополнительную скидку на товары конкретного бренда.
- Карта действует бессрочно и не требует активации – ей можно расплачиваться сразу после получения.
- Баланс тратится частями: сегодня можно списать 500 рублей, а остаток – в другой день.
- В одном интернет-заказе можно использовать не больше пяти подарочных карт.
- За покупку самой карты не начисляются бонусы и бьютисы, а оплатить её бонусами нельзя.
- Карта действует только в той стране, где её купили.
Какие бывают подарочные карты Золотого Яблока
В магазине три формата подарочных карт. Электронная приходит в виде ссылки в СМС, письма на почту, уведомления или изображения карты в приложении. Пластиковая – это физическая карта с уникальным кодом, которую можно вручить лично. Брендовая – особый вид электронной карты: помимо суммы на балансе она даёт дополнительную скидку на товары бренда, указанного на карте.
|Параметр
|Электронная
|Пластиковая
|Брендовая
|Как выглядит
|Ссылка в СМС, письмо, уведомление или карта в приложении
|Карта с QR-кодом и CVC-кодом на обороте
|Электронная карта с названием бренда
|Где купить
|Сайт и приложение
|Сайт и приложение
|Только приложение
|Срок действия
|Бессрочно
|Бессрочно
|Баланс бессрочно, скидка на бренд – 1 год с покупки
|Где тратить
|Онлайн и в магазинах
|Онлайн и в магазинах
|Скидка на бренд – только онлайн
|Можно ли вручить лично
|Нет, приходит по ссылке
|Да
|Нет, приходит по ссылке
Состав видов карт и условия их использования могут меняться – перед покупкой сверяйтесь с разделом «подарочные карты» на сайте магазина.
Номиналы и срок действия сертификата
Магазин выпускает карты фиксированных номиналов, например 500, 1 000 и 5 000 рублей, а также карты свободного номинала, когда сумму на карте выбирает сам покупатель. Номиналы могут меняться: актуальные значения указывают на сайте и на кассах магазинов. Деньги на карте хранятся в российских рублях.
Срок действия у подарочной карты не ограничен – она действует бессрочно, поэтому получателю не нужно спешить и подстраиваться под распродажи. Единственное исключение касается брендовой карты: сама сумма на ней не сгорает, но дополнительная скидка на товары бренда действует 1 год с момента покупки и применяется только один раз.
Как купить электронный сертификат онлайн
Электронная карта – самый быстрый вариант подарка: её можно оформить за несколько минут и запланировать доставку на нужную дату.
- Откройте раздел «подарочные карты» в меню приложения или на главной странице сайта в десктоп-версии.
- Выберите электронную подарочную карту и номинал – фиксированный или свободный.
- Укажите номер телефона получателя и проверьте его дважды: за неверные контакты отвечает отправитель.
- Выберите дату и время отправки, если карту нужно доставить к празднику.
- Напишите текстовое поздравление. В приложении можно записать или загрузить видеопоздравление.
- При желании создайте собственный дизайн карты с помощью нейросети YandexART прямо при оформлении на сайте.
- Оплатите покупку и дождитесь уведомления о статусе заказа.
Если у получателя уже есть аккаунт в Золотом Яблоке, карта автоматически появится в его личном кабинете, плюс придёт уведомление или СМС. Текстовое поздравление можно перечитывать, пока на карте остаются деньги, а видеопоздравление доступно 30 календарных дней с момента получения.
Как купить пластиковую подарочную карту
Пластиковую карту выбирают в том же разделе «подарочные карты» – пункт «пластиковые подарочные карты». Её удобно вручить лично в открытке или вместе с другим подарком. Покупка подтверждается чеком, а саму карту нужно хранить до тех пор, пока на ней не закончатся деньги: пластик считается документом на предъявителя, поэтому при утере его не восстанавливают.
Учтите нюанс доставки: если в заказе есть пластиковая подарочная карта, объединить его с другими посылками не получится. Для оплаты онлайн на обороте карты должен быть CVC-код. Карты старого образца без CVC-кода принимаются только на кассах магазинов.
Как оплатить заказ подарочной картой
Активировать карту не нужно – она готова к оплате сразу. В интернет-магазине порядок такой:
- Авторизуйтесь на сайте или в приложении Золотого Яблока.
- Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению.
- Выберите способ оплаты «подарочная карта».
- Если карта ещё не привязана, нажмите «добавить» и введите номер и CVC-код – они есть по ссылке из СМС или на обороте пластиковой карты.
- Укажите любую сумму в пределах баланса карты.
- Если стоимость заказа больше остатка, доплатите разницу другим способом.
В одном заказе можно использовать до пяти подарочных карт одновременно. Если карт больше, магазин рекомендует разделить покупку на несколько заказов. Данные добавленной карты сохраняются в личном кабинете, и в следующий раз вводить их не придётся. В офлайн-магазине карту предъявляют на кассе, а разницу между остатком и стоимостью покупки доплачивают там же.
Как проверить баланс сертификата
Способ зависит от вида карты.
- Пластиковая: отсканируйте QR-код на обороте – откроется страница с балансом и подсказками по использованию. Если установлено приложение Золотого Яблока, ссылка откроется в нём.
- Электронная: номинал виден по ссылке из СМС или уведомления.
- Текущий остаток электронной карты показан в личном кабинете в мобильном приложении, а также при оформлении заказа, когда карта добавлена в способ оплаты.
Отправитель электронной карты тоже может следить за подарком: в разделе «Подарочные карты» есть пункт «Заказы подарочных карт» с историей и статусами, а уведомления сообщают, когда карта отправлена и когда получатель её открыл.
Бонусы, бьютисы и ограничения при покупке
У подарочных карт есть ряд правил, которые стоит знать до оформления.
- Бонусы и бьютисы за покупку подарочной карты не начисляются.
- Оплатить подарочную карту бонусами Лаймового клуба нельзя.
- Покупка карты не учитывается в накоплениях для уровня в программе лояльности.
- Купить карту через «Долями», «Подели», «Яндекс Сплит» или «Яндекс Пэй» не получится.
- Оплатить одну подарочную карту другой тоже нельзя, как и обменять карту на другой номинал.
Зато у получателя всё работает в плюс: покупки, оплаченные подарочной картой, учитываются в накоплениях для уровня, а бонусы и бьютисы начисляются и на ту часть стоимости, которую закрыли картой.
Брендовая карта: как работает дополнительная скидка
Брендовую подарочную карту покупают в приложении. Размер скидки указан при оформлении и на самой карте. Скидка применяется один раз и только при оплате заказа на сайте или в приложении. На кассе офлайн-магазина брендовой картой можно расплатиться как обычной, но скидки на бренд не будет. Если товаров нужного бренда в корзине нет, карта работает как обычная электронная, просто без скидки.
Скидка по брендовой карте суммируется с акциями, специальными ценами, промокодами и скидкой по карте лояльности. Скидки нескольких брендовых карт между собой не складываются. На покупку брендовой карты скидки и промокоды не распространяются.
Если карта не пришла или потерялась
Ссылка на электронную карту иногда не доходит до получателя: оператор не доставил СМС, абонент был вне сети, номер введён с ошибкой или сообщение просто не заметили. В таком случае напишите в онлайн-чат поддержки или позвоните по номеру 8 800 770 70 21 – ссылку отправят повторно на номер получателя. Так же поступают, если сообщение со ссылкой случайно удалили.
С пластиковой картой ситуация жёстче: при утере она не подлежит восстановлению, ведь это документ на предъявителя. Сохранность карты и её данных обеспечивает сам владелец, поэтому хранить пластик лучше вместе с документами, а не в кармане куртки.
Можно ли вернуть подарочный сертификат
Вернуть карту, купленную физическим лицом для личных нужд, можно. Для пластиковой нужно предъявить саму карту, для электронной – номер телефона, к которому она привязана. Деньги возвращают тем же способом, которым платили: за наличные – наличными, за оплату банковской картой – на ту же карту, которую нужно предъявить. Возврат проводят в течение 10 календарных дней, а срок зачисления зависит от банка.
- Электронную карту возвращают через онлайн-чат или кол-центр – в офлайн-магазине это сделать не получится.
- После того как электронная карта передана получателю, вернуть её отправителю уже нельзя.
- Если отменить заказ, оплаченный подарочной картой, деньги придут на новую электронную подарочную карту в течение 1–2 дней – её данные отправят на почту из личного кабинета.
Как сэкономить на подарке и покупках по сертификату
Получатель может растянуть баланс сертификата, если совместит его с промокодом. Промокод вводят в корзине до оформления – в одном заказе действует только один промокод, – а подарочную карту выбирают позже как способ оплаты. Действующие промокоды Золотого Яблока удобно проверить заранее, ещё до перехода к оформлению заказа. Если выбираете подарок шире, загляните в подборку промокодов магазинов косметики и парфюмерии.
Актуальные коды и акции магазинов собирает Promokodus.com – удобно сверить их перед тем, как тратить баланс карты.
Черная пятница 2026 в Золотом Яблоке
Золотое Яблоко участвует в подборке Черная пятница 2026 – в ней собраны промокоды и скидки магазинов-партнёров на время большой осенней распродажи. Подборку удобно держать под рукой, если вы заранее планируете покупки и подарки: предложения разных магазинов там собраны на одной странице.
FAQ
Как купить электронный сертификат Золотого Яблока?
Откройте раздел «подарочные карты» в приложении или на главной странице сайта, выберите электронную карту и номинал. Укажите номер получателя, дату и время отправки, добавьте поздравление и оплатите покупку.
Сколько действует подарочная карта Золотого Яблока?
Подарочная карта действует бессрочно, поэтому тратить баланс можно когда угодно. У брендовой карты бессрочна сама сумма, а дополнительная скидка на бренд действует 1 год с момента покупки.
Какие номиналы бывают у подарочных карт Золотого Яблока?
Есть фиксированные номиналы, например 500, 1 000 и 5 000 рублей, и карты свободного номинала, где сумму выбирает покупатель. Номиналы могут меняться, актуальные значения указаны на сайте и на кассах.
Как проверить баланс подарочной карты Золотого Яблока?
Для пластиковой карты отсканируйте QR-код на обороте. Остаток электронной карты виден в личном кабинете в мобильном приложении и при оформлении заказа, когда карта добавлена в способ оплаты.
Как оплатить подарочной картой в Золотом Яблоке?
Авторизуйтесь, соберите корзину и выберите способ оплаты «подарочная карта». Если карта не привязана, введите её номер и CVC-код, затем укажите сумму списания в пределах баланса.
Нужно ли активировать подарочную карту?
Нет, карта уже доступна к оплате. Ей можно расплачиваться в интернет-магазине и в офлайн-магазинах Золотого Яблока.
Можно ли потратить сертификат частями?
Да, картой можно платить неограниченное количество раз до полного исчерпания баланса. Например, сегодня списать 500 рублей, а завтра – ещё 1 000.
Сколько подарочных карт можно использовать в одном заказе?
В одном интернет-заказе – не больше пяти подарочных карт. Если нужно использовать больше, оформите несколько заказов.
Начисляются ли бонусы за покупку сертификата?
Нет, бонусы и бьютисы за покупку подарочной карты не начисляются, а оплатить карту бонусами нельзя. Но покупки, оплаченные сертификатом, приносят бонусы и учитываются в накоплениях для уровня.
Что делать, если подарочная карта не пришла получателю?
Напишите в онлайн-чат поддержки или позвоните по номеру 8 800 770 70 21. Ссылку на электронную карту отправят повторно на номер получателя.
Можно ли вернуть подарочную карту Золотого Яблока?
Да, деньги возвращают тем же способом, которым оплачивали карту, в течение 10 календарных дней. Электронную карту возвращают через онлайн-чат или кол-центр, а после передачи получателю вернуть её отправителю нельзя.
Действует ли сертификат Золотого Яблока в другой стране?
Нет, электронные и пластиковые подарочные карты действуют только на территории страны, где их приобрели.