Подарочный сертификат Золотого Яблока – это подарочная карта магазина: электронная, пластиковая или брендовая. Электронную покупают в разделе «подарочные карты» в приложении или на сайте и отправляют получателю по номеру телефона в выбранный день и час. Пластиковую заказывают там же. Обе карты действуют бессрочно, принимаются в интернет-магазине и в офлайн-магазинах сети, а баланс можно тратить частями до полного исчерпания. Ниже – виды карт, номиналы, пошаговая покупка, оплата заказа, проверка баланса и правила возврата.

Условия подарочных карт приведены по правилам магазина на момент публикации материала и могут меняться. Актуальные номиналы и способы оплаты проверяйте при оформлении карты на сайте или в приложении Золотого Яблока.

Коротко о главном

Подарочные карты бывают трёх видов: электронные, пластиковые и брендовые – последние дают дополнительную скидку на товары конкретного бренда.

Карта действует бессрочно и не требует активации – ей можно расплачиваться сразу после получения.

Баланс тратится частями: сегодня можно списать 500 рублей, а остаток – в другой день.

В одном интернет-заказе можно использовать не больше пяти подарочных карт.

За покупку самой карты не начисляются бонусы и бьютисы, а оплатить её бонусами нельзя.

Карта действует только в той стране, где её купили.

Какие бывают подарочные карты Золотого Яблока

В магазине три формата подарочных карт. Электронная приходит в виде ссылки в СМС, письма на почту, уведомления или изображения карты в приложении. Пластиковая – это физическая карта с уникальным кодом, которую можно вручить лично. Брендовая – особый вид электронной карты: помимо суммы на балансе она даёт дополнительную скидку на товары бренда, указанного на карте.

Параметр Электронная Пластиковая Брендовая Как выглядит Ссылка в СМС, письмо, уведомление или карта в приложении Карта с QR-кодом и CVC-кодом на обороте Электронная карта с названием бренда Где купить Сайт и приложение Сайт и приложение Только приложение Срок действия Бессрочно Бессрочно Баланс бессрочно, скидка на бренд – 1 год с покупки Где тратить Онлайн и в магазинах Онлайн и в магазинах Скидка на бренд – только онлайн Можно ли вручить лично Нет, приходит по ссылке Да Нет, приходит по ссылке

Состав видов карт и условия их использования могут меняться – перед покупкой сверяйтесь с разделом «подарочные карты» на сайте магазина.

Номиналы и срок действия сертификата

Магазин выпускает карты фиксированных номиналов, например 500, 1 000 и 5 000 рублей, а также карты свободного номинала, когда сумму на карте выбирает сам покупатель. Номиналы могут меняться: актуальные значения указывают на сайте и на кассах магазинов. Деньги на карте хранятся в российских рублях.

Срок действия у подарочной карты не ограничен – она действует бессрочно, поэтому получателю не нужно спешить и подстраиваться под распродажи. Единственное исключение касается брендовой карты: сама сумма на ней не сгорает, но дополнительная скидка на товары бренда действует 1 год с момента покупки и применяется только один раз.

Как купить электронный сертификат онлайн

Электронная карта – самый быстрый вариант подарка: её можно оформить за несколько минут и запланировать доставку на нужную дату.

Откройте раздел «подарочные карты» в меню приложения или на главной странице сайта в десктоп-версии. Выберите электронную подарочную карту и номинал – фиксированный или свободный. Укажите номер телефона получателя и проверьте его дважды: за неверные контакты отвечает отправитель. Выберите дату и время отправки, если карту нужно доставить к празднику. Напишите текстовое поздравление. В приложении можно записать или загрузить видеопоздравление. При желании создайте собственный дизайн карты с помощью нейросети YandexART прямо при оформлении на сайте. Оплатите покупку и дождитесь уведомления о статусе заказа.

Если у получателя уже есть аккаунт в Золотом Яблоке, карта автоматически появится в его личном кабинете, плюс придёт уведомление или СМС. Текстовое поздравление можно перечитывать, пока на карте остаются деньги, а видеопоздравление доступно 30 календарных дней с момента получения.

Если не знаете точных предпочтений человека, берите карту свободного номинала и ставьте отправку на утро праздника: подарок придёт вовремя, а выбор останется за получателем. Перед оплатой ещё раз сверьте номер телефона – ошибка в одной цифре означает, что ссылка уйдёт постороннему. А пластиковую карту храните как наличные: при утере её не восстановят. – Чернова Кристина , эксперт по умному шопингу

Как купить пластиковую подарочную карту

Пластиковую карту выбирают в том же разделе «подарочные карты» – пункт «пластиковые подарочные карты». Её удобно вручить лично в открытке или вместе с другим подарком. Покупка подтверждается чеком, а саму карту нужно хранить до тех пор, пока на ней не закончатся деньги: пластик считается документом на предъявителя, поэтому при утере его не восстанавливают.

Учтите нюанс доставки: если в заказе есть пластиковая подарочная карта, объединить его с другими посылками не получится. Для оплаты онлайн на обороте карты должен быть CVC-код. Карты старого образца без CVC-кода принимаются только на кассах магазинов.

Как оплатить заказ подарочной картой

Активировать карту не нужно – она готова к оплате сразу. В интернет-магазине порядок такой:

Авторизуйтесь на сайте или в приложении Золотого Яблока. Добавьте товары в корзину и перейдите к оформлению. Выберите способ оплаты «подарочная карта». Если карта ещё не привязана, нажмите «добавить» и введите номер и CVC-код – они есть по ссылке из СМС или на обороте пластиковой карты. Укажите любую сумму в пределах баланса карты. Если стоимость заказа больше остатка, доплатите разницу другим способом.

В одном заказе можно использовать до пяти подарочных карт одновременно. Если карт больше, магазин рекомендует разделить покупку на несколько заказов. Данные добавленной карты сохраняются в личном кабинете, и в следующий раз вводить их не придётся. В офлайн-магазине карту предъявляют на кассе, а разницу между остатком и стоимостью покупки доплачивают там же.

Как проверить баланс сертификата

Способ зависит от вида карты.

Пластиковая: отсканируйте QR-код на обороте – откроется страница с балансом и подсказками по использованию. Если установлено приложение Золотого Яблока, ссылка откроется в нём.

Электронная: номинал виден по ссылке из СМС или уведомления.

Текущий остаток электронной карты показан в личном кабинете в мобильном приложении, а также при оформлении заказа, когда карта добавлена в способ оплаты.

Отправитель электронной карты тоже может следить за подарком: в разделе «Подарочные карты» есть пункт «Заказы подарочных карт» с историей и статусами, а уведомления сообщают, когда карта отправлена и когда получатель её открыл.

Бонусы, бьютисы и ограничения при покупке

У подарочных карт есть ряд правил, которые стоит знать до оформления.

Бонусы и бьютисы за покупку подарочной карты не начисляются.

Оплатить подарочную карту бонусами Лаймового клуба нельзя.

Покупка карты не учитывается в накоплениях для уровня в программе лояльности.

Купить карту через «Долями», «Подели», «Яндекс Сплит» или «Яндекс Пэй» не получится.

Оплатить одну подарочную карту другой тоже нельзя, как и обменять карту на другой номинал.

Зато у получателя всё работает в плюс: покупки, оплаченные подарочной картой, учитываются в накоплениях для уровня, а бонусы и бьютисы начисляются и на ту часть стоимости, которую закрыли картой.

Брендовая карта: как работает дополнительная скидка

Брендовую подарочную карту покупают в приложении. Размер скидки указан при оформлении и на самой карте. Скидка применяется один раз и только при оплате заказа на сайте или в приложении. На кассе офлайн-магазина брендовой картой можно расплатиться как обычной, но скидки на бренд не будет. Если товаров нужного бренда в корзине нет, карта работает как обычная электронная, просто без скидки.

Скидка по брендовой карте суммируется с акциями, специальными ценами, промокодами и скидкой по карте лояльности. Скидки нескольких брендовых карт между собой не складываются. На покупку брендовой карты скидки и промокоды не распространяются.

Если карта не пришла или потерялась

Ссылка на электронную карту иногда не доходит до получателя: оператор не доставил СМС, абонент был вне сети, номер введён с ошибкой или сообщение просто не заметили. В таком случае напишите в онлайн-чат поддержки или позвоните по номеру 8 800 770 70 21 – ссылку отправят повторно на номер получателя. Так же поступают, если сообщение со ссылкой случайно удалили.

С пластиковой картой ситуация жёстче: при утере она не подлежит восстановлению, ведь это документ на предъявителя. Сохранность карты и её данных обеспечивает сам владелец, поэтому хранить пластик лучше вместе с документами, а не в кармане куртки.

Можно ли вернуть подарочный сертификат

Вернуть карту, купленную физическим лицом для личных нужд, можно. Для пластиковой нужно предъявить саму карту, для электронной – номер телефона, к которому она привязана. Деньги возвращают тем же способом, которым платили: за наличные – наличными, за оплату банковской картой – на ту же карту, которую нужно предъявить. Возврат проводят в течение 10 календарных дней, а срок зачисления зависит от банка.

Электронную карту возвращают через онлайн-чат или кол-центр – в офлайн-магазине это сделать не получится.

После того как электронная карта передана получателю, вернуть её отправителю уже нельзя.

Если отменить заказ, оплаченный подарочной картой, деньги придут на новую электронную подарочную карту в течение 1–2 дней – её данные отправят на почту из личного кабинета.

Как сэкономить на подарке и покупках по сертификату

Получатель может растянуть баланс сертификата, если совместит его с промокодом. Промокод вводят в корзине до оформления – в одном заказе действует только один промокод, – а подарочную карту выбирают позже как способ оплаты. Действующие промокоды Золотого Яблока удобно проверить заранее, ещё до перехода к оформлению заказа. Если выбираете подарок шире, загляните в подборку промокодов магазинов косметики и парфюмерии.

Актуальные коды и акции магазинов собирает Promokodus.com – удобно сверить их перед тем, как тратить баланс карты.

Черная пятница 2026 в Золотом Яблоке

Золотое Яблоко участвует в подборке Черная пятница 2026 – в ней собраны промокоды и скидки магазинов-партнёров на время большой осенней распродажи. Подборку удобно держать под рукой, если вы заранее планируете покупки и подарки: предложения разных магазинов там собраны на одной странице.

FAQ

Как купить электронный сертификат Золотого Яблока?

Откройте раздел «подарочные карты» в приложении или на главной странице сайта, выберите электронную карту и номинал. Укажите номер получателя, дату и время отправки, добавьте поздравление и оплатите покупку.

Сколько действует подарочная карта Золотого Яблока?

Подарочная карта действует бессрочно, поэтому тратить баланс можно когда угодно. У брендовой карты бессрочна сама сумма, а дополнительная скидка на бренд действует 1 год с момента покупки.

Какие номиналы бывают у подарочных карт Золотого Яблока?

Есть фиксированные номиналы, например 500, 1 000 и 5 000 рублей, и карты свободного номинала, где сумму выбирает покупатель. Номиналы могут меняться, актуальные значения указаны на сайте и на кассах.

Как проверить баланс подарочной карты Золотого Яблока?

Для пластиковой карты отсканируйте QR-код на обороте. Остаток электронной карты виден в личном кабинете в мобильном приложении и при оформлении заказа, когда карта добавлена в способ оплаты.

Как оплатить подарочной картой в Золотом Яблоке?

Авторизуйтесь, соберите корзину и выберите способ оплаты «подарочная карта». Если карта не привязана, введите её номер и CVC-код, затем укажите сумму списания в пределах баланса.

Нужно ли активировать подарочную карту?

Нет, карта уже доступна к оплате. Ей можно расплачиваться в интернет-магазине и в офлайн-магазинах Золотого Яблока.

Можно ли потратить сертификат частями?

Да, картой можно платить неограниченное количество раз до полного исчерпания баланса. Например, сегодня списать 500 рублей, а завтра – ещё 1 000.

Сколько подарочных карт можно использовать в одном заказе?

В одном интернет-заказе – не больше пяти подарочных карт. Если нужно использовать больше, оформите несколько заказов.

Начисляются ли бонусы за покупку сертификата?

Нет, бонусы и бьютисы за покупку подарочной карты не начисляются, а оплатить карту бонусами нельзя. Но покупки, оплаченные сертификатом, приносят бонусы и учитываются в накоплениях для уровня.

Что делать, если подарочная карта не пришла получателю?

Напишите в онлайн-чат поддержки или позвоните по номеру 8 800 770 70 21. Ссылку на электронную карту отправят повторно на номер получателя.

Можно ли вернуть подарочную карту Золотого Яблока?

Да, деньги возвращают тем же способом, которым оплачивали карту, в течение 10 календарных дней. Электронную карту возвращают через онлайн-чат или кол-центр, а после передачи получателю вернуть её отправителю нельзя.

Действует ли сертификат Золотого Яблока в другой стране?

Нет, электронные и пластиковые подарочные карты действуют только на территории страны, где их приобрели.