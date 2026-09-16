Wink – мультимедийная платформа Ростелекома с фильмами, сериалами, ТВ-каналами, спортом и музыкой в одной подписке. Стоимость тарифов начинается от 399 рублей в месяц, подключить сервис можно на телефоне, телевизоре или через приставку WinkBox, а отключить – в личном кабинете или в приложении без звонков в поддержку. Ниже – актуальные тарифы, пошаговые инструкции для каждого устройства, разбор частых сбоев на телевизоре и правила возврата денег, если подписка больше не нужна.

Цены, названия тарифов и условия акций Wink периодически меняются и могут отличаться в зависимости от региона и оператора связи. Перед оплатой сверяй актуальную стоимость на официальном сайте wink.ru.

Сколько стоит подписка Wink и что входит в тарифы

У Wink три базовых тарифа. Разница между ними – в количестве телеканалов, объёме библиотеки фильмов и сериалов и в доступе к партнёрским онлайн-кинотеатрам START, AMEDIATEKA и viju+.

Тариф Цена ТВ-каналов Фильмов и сериалов Особенности Всё в одном 399 руб/мес (3 дня бесплатно) 241 50 000 Базовый набор: кино, сериалы, музыка, спорт Всё в одном + START + AMEDIATEKA 799 руб/мес 251 55 000 Плюс контент START, AMEDIATEKA и viju+ Премиум 1 800 руб/мес 299 80 000 Оригинальные сериалы Wink, контент START, viju+ и AMEDIATEKA, Wink Музыка, спортивные трансляции

Помимо помесячной оплаты периодически действуют акционные варианты – например, годовая подписка «Всё в одном» со скидкой около 37% или сниженная цена на первые несколько месяцев. Состав и условия таких акций меняются, поэтому конкретную цифру лучше смотреть на странице подписки в момент оформления. Отдельно оформляется подписка «Wink Дети» с мультфильмами, обучающими приложениями и родительским контролем – у неё свой пробный период и своя цена.

Указанные цены – ориентировочные и актуальны на момент подготовки статьи. В некоторых регионах и у некоторых операторов (например, у Т2) условия акций отличаются от тех, что показаны на сайте и в приложении, поэтому перед оплатой стоит свериться с личным кабинетом.

Разброс тарифов – способ платить только за то, что смотришь. Если в семье смотрят кино и сериалы без спортивных трансляций и музыки без рекламы, переплата за «Премиум» бессмысленна: базового тарифа хватит с запасом.

Прежде чем оформлять подписку на год, посчитай, сколько эпизодов и фильмов ты реально успеваешь смотреть за месяц. Годовые тарифы выгодны только тем, кто пользуется сервисом стабильно, а не раз в пару недель – иначе экономия на бумаге превращается в переплату за неиспользованные месяцы – Алина Долохова , эксперт по умному шопингу

Зачем активировать промокод на Wink

Промокод – это бесплатные дни подписки или скидка на тариф без переплаты за пробный доступ, и активировать его можно за минуту.

Авторизуйся в приложении или на сайте wink.ru. Найди раздел «Активировать промокод» – на сайте он скрыт за значком «…» в верхнем меню, на телефоне находится в разделе «Ещё», а на телевизоре и приставке – в разделе «Моё». Введи код в поле и нажми «Активировать».

Если код требует привязки карты, система спишет и вернёт тестовый платёж – до 30 рублей – чтобы проверить её работоспособность.

Промокоды Винк активируются только один раз, а сроки действия нескольких промокодов не суммируются: продлить уже действующую подписку промокодом нельзя. Если появляется ошибка «Не найдена услуга», значит конкретный промокод не распространяется на твой тип аккаунта – стоит попробовать другой или обратиться в поддержку.

Как подключить Wink

Подключение подписки везде строится по одному принципу: зарегистрироваться по номеру телефона, выбрать тариф и привязать карту. Дальше процесс чуть отличается в зависимости от устройства.

Как подключить Wink на телефоне

На смартфоне это самый быстрый способ начать пользоваться сервисом.

Установи приложение Wink из App Store, Google Play или RuStore. Введи номер телефона и подтверди его кодом из смс. Открой раздел «Подписки», выбери подходящий тариф. Привяжи банковскую карту – Visa, MasterCard, Electron или МИР – и оплати.

При первом оформлении «Всё в одном» автоматически активируется пробный период на 3 дня: списание произойдёт только после его окончания, если не отключить автопродление заранее. У других подписок, например «Wink Дети», пробный период длиннее – 7 дней.

Как установить Wink на телевизор

Прежде чем подключать подписку на большом экране, приложение нужно установить.

Открой магазин приложений своего телевизора – Smart Hub у Samsung, LG Content Store у LG, Google Play на Android TV. Найди приложение Wink через поиск. Установи и дождись завершения загрузки – на некоторых моделях это занимает пару минут. Запусти приложение с главного экрана.

Приложение работает на Samsung Tizen от 2015 года выпуска, LG WebOS версии 1.0 и выше, Android TV версии 8.0 и выше, а также на телевизорах с Vidaa и Whale. Более старые модели без этих версий ОС приложение не поддержат – в этом случае остаётся вариант с отдельной приставкой.

Как подключить Wink на телевизоре

После установки приложения остаётся войти в аккаунт и, если подписка ещё не оформлена, выбрать тариф.

Открой приложение Wink на телевизоре. Авторизуйся способом, который предлагает интерфейс на конкретном устройстве – обычно это номер телефона и код из смс, на части моделей дополнительно доступен вход по QR-коду. Перейди в раздел «Подписки» и выбери тариф, если он ещё не подключён на других устройствах. Подтверди оплату – если карта уже привязана на телефоне или сайте, платить заново не придётся.

Функция «Мультискрин» позволяет смотреть контент с приставки ещё на пяти устройствах одновременно без доплаты в рамках одного аккаунта – на каждом при этом можно смотреть разный контент независимо от остальных.

Как подключить приставку Wink

Фирменная приставка WinkBox превращает обычный телевизор в смарт-устройство без необходимости покупать новый экран.

Подключи приставку к телевизору через HDMI-кабель и к сети через Wi-Fi или Ethernet. Включи телевизор и дождись загрузки интерфейса WinkBox. Введи номер телефона на экране авторизации и подтверди его кодом из смс. Выбери тариф подписки, если он ещё не активен на аккаунте.

Именно приставка – точка отсчёта для «Мультискрина»: активировав функцию через раздел «Моё» на WinkBox, можно затем входить в тот же аккаунт ещё на пяти устройствах одновременно без доплаты.

Почему не работает Wink на телевизоре

Сбои в работе приложения на телевизоре встречаются регулярно, и в большинстве случаев проблема решается без обращения в поддержку.

Нет интернета или слабый сигнал. Первым делом стоит проверить подключение: перезагрузить роутер, убедиться, что телевизор подключён к той же сети, что и остальные устройства, и попробовать перейти на кабельное подключение вместо Wi-Fi, если сигнал нестабилен.

Первым делом стоит проверить подключение: перезагрузить роутер, убедиться, что телевизор подключён к той же сети, что и остальные устройства, и попробовать перейти на кабельное подключение вместо Wi-Fi, если сигнал нестабилен. Устаревшая версия приложения или прошивки. Wink регулярно обновляется, и на старой версии приложение может зависать или вылетать при запуске. Проверить обновления можно в настройках телевизора или в магазине приложений – там же обычно предлагается обновить и саму операционную систему.

Wink регулярно обновляется, и на старой версии приложение может зависать или вылетать при запуске. Проверить обновления можно в настройках телевизора или в магазине приложений – там же обычно предлагается обновить и саму операционную систему. Несовместимость модели телевизора. Часть бюджетных и снятых с производства моделей физически не поддерживает актуальную версию приложения – в этом случае помогает только переход на приставку WinkBox или просмотр через компьютер с выводом изображения на экран.

Часть бюджетных и снятых с производства моделей физически не поддерживает актуальную версию приложения – в этом случае помогает только переход на приставку WinkBox или просмотр через компьютер с выводом изображения на экран. Переполненный кэш. Если приложение тормозит или зависает на заставке, помогает очистка кэша в настройках телевизора или полное удаление и повторная установка приложения.

Если приложение тормозит или зависает на заставке, помогает очистка кэша в настройках телевизора или полное удаление и повторная установка приложения. Аккаунт или подписка. Иногда причина не в устройстве, а в самом аккаунте – истёкшая подписка, заблокированная карта или разрыв авторизации. Стоит проверить статус подписки в разделе «Моё» и, если нужно, повторно авторизоваться.

Если ни один из способов не сработал, стоит написать в поддержку или чат в приложении – часто причиной оказывается временный сбой на стороне сервиса, который решается за пределами пользователя.

Как отключить подписку Wink

Отключить или отменить подписку можно самостоятельно в любое время – без звонков и подтверждений по почте. После отключения доступ к контенту сохранится до конца оплаченного периода, а автосписание больше не произойдёт.

Отключение в личном кабинете на сайте

Зайди на wink.ru и авторизуйся. Открой раздел «Подписки». Выбери активную подписку – на её карточке будет отметка «Активна». В карточке подписки внизу страницы нажми «Отключить» и подтверди действие.

Отключение на телефоне

Открой приложение Wink и нажми «Ещё» в правом нижнем углу. Выбери раздел «Подписки». В списке найди активную подписку и нажми «Отключить». Укажи причину отключения – это займёт секунду и не повлияет на процесс.

Отключение на телевизоре и приставке

На Smart TV Samsung и LG, а также на Android TV принцип тот же: раздел «Подписки» > выбрать активную подписку > «Отключить» > подтвердить действие. На приставке WinkBox управление подпиской удобнее выполнять через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении – интерфейс приставки для этого не всегда предназначен.

Возврат денег за неиспользованный период подписки правилами Wink не предусмотрен: если отключить подписку раньше срока, остаток уже оплаченных дней не компенсируется, а доступ просто сохраняется до конца оплаченного периода. Это касается и списаний при автопродлении или по окончании пробного периода – сами по себе они не основание для возврата. Единственный рабочий путь при спорном платеже – написать в поддержку, указав номер телефона аккаунта, данные о списании и квитанцию об оплате.

Частые вопросы о подписке Wink

Можно ли пользоваться Wink бесплатно?

При первом оформлении тарифа «Всё в одном» доступен пробный период – обычно 3 дня, у отдельных подписок вроде «Wink Дети» он может достигать 7 дней. Часть телеканалов и фильмов доступна бесплатно и без подписки вовсе. А промокоды на подписку Винк могут дать скидку на дальнейшие продления.

Сколько устройств можно подключить к одному аккаунту Wink?

Функция «Мультискрин» даёт ещё пять дополнительных устройств к приставке без доплаты – итого контент можно смотреть на нескольких экранах одновременно, и на каждом независимо от остальных.

Вернут ли деньги, если отключить подписку раньше окончания периода?

Нет, остаток оплаченных дней не возвращается – доступ просто сохраняется до конца текущего периода. Возврат возможен только при ошибочном списании через обращение в поддержку.

Какими картами можно оплатить подписку?

Visa, MasterCard, Electron и карты платёжной системы МИР. При первой привязке карты спишется и вернётся тестовый платёж до 30 рублей.

Что делать, если деньги списались, а доступ к Wink не появился?

Стоит проверить статус подписки в разделе «Моё», а затем написать в поддержку, приложив номер телефона аккаунта и подтверждение платежа.

Есть ли в Wink детский профиль с родительским контролем?

Да, отдельная подписка «Wink Дети» включает мультфильмы, обучающие приложения и настройки родительского контроля, а в основном аккаунте можно создать отдельный детский профиль с ограничением по контенту.

Можно ли смотреть Wink за пределами России?

Сервис ориентирован на использование в России, и часть контента за границей может быть недоступна из-за лицензионных ограничений правообладателей. Перед поездкой стоит свериться с актуальными условиями в пользовательском соглашении на сайте wink.ru.