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Всё о подписке Винк: подключение, отключение и стоимость тарифов

Долохова Алина
Долохова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Wink – мультимедийная платформа Ростелекома с фильмами, сериалами, ТВ-каналами, спортом и музыкой в одной подписке. Стоимость тарифов начинается от 399 рублей в месяц, подключить сервис можно на телефоне, телевизоре или через приставку WinkBox, а отключить – в личном кабинете или в приложении без звонков в поддержку. Ниже – актуальные тарифы, пошаговые инструкции для каждого устройства, разбор частых сбоев на телевизоре и правила возврата денег, если подписка больше не нужна.

Цены, названия тарифов и условия акций Wink периодически меняются и могут отличаться в зависимости от региона и оператора связи. Перед оплатой сверяй актуальную стоимость на официальном сайте wink.ru.

одписка Wink: как подключить, выбрать тариф и смотреть фильмы на телефоне

Сколько стоит подписка Wink и что входит в тарифы

У Wink три базовых тарифа. Разница между ними – в количестве телеканалов, объёме библиотеки фильмов и сериалов и в доступе к партнёрским онлайн-кинотеатрам START, AMEDIATEKA и viju+.

Тариф Цена ТВ-каналов Фильмов и сериалов Особенности
Всё в одном 399 руб/мес (3 дня бесплатно) 241 50 000 Базовый набор: кино, сериалы, музыка, спорт
Всё в одном + START + AMEDIATEKA 799 руб/мес 251 55 000 Плюс контент START, AMEDIATEKA и viju+
Премиум 1 800 руб/мес 299 80 000 Оригинальные сериалы Wink, контент START, viju+ и AMEDIATEKA, Wink Музыка, спортивные трансляции

Помимо помесячной оплаты периодически действуют акционные варианты – например, годовая подписка «Всё в одном» со скидкой около 37% или сниженная цена на первые несколько месяцев. Состав и условия таких акций меняются, поэтому конкретную цифру лучше смотреть на странице подписки в момент оформления. Отдельно оформляется подписка «Wink Дети» с мультфильмами, обучающими приложениями и родительским контролем – у неё свой пробный период и своя цена.

Указанные цены – ориентировочные и актуальны на момент подготовки статьи. В некоторых регионах и у некоторых операторов (например, у Т2) условия акций отличаются от тех, что показаны на сайте и в приложении, поэтому перед оплатой стоит свериться с личным кабинетом.

Разброс тарифов – способ платить только за то, что смотришь. Если в семье смотрят кино и сериалы без спортивных трансляций и музыки без рекламы, переплата за «Премиум» бессмысленна: базового тарифа хватит с запасом.

Прежде чем оформлять подписку на год, посчитай, сколько эпизодов и фильмов ты реально успеваешь смотреть за месяц. Годовые тарифы выгодны только тем, кто пользуется сервисом стабильно, а не раз в пару недель – иначе экономия на бумаге превращается в переплату за неиспользованные месяцы

Алина Долохова, эксперт по умному шопингу

Wink на телевизоре: подключение подписки, просмотр фильмов и сериалов всей семьёй

Зачем активировать промокод на Wink

Промокод – это бесплатные дни подписки или скидка на тариф без переплаты за пробный доступ, и активировать его можно за минуту.

  1. Авторизуйся в приложении или на сайте wink.ru.
  2. Найди раздел «Активировать промокод» – на сайте он скрыт за значком «…» в верхнем меню, на телефоне находится в разделе «Ещё», а на телевизоре и приставке – в разделе «Моё».
  3. Введи код в поле и нажми «Активировать».

Если код требует привязки карты, система спишет и вернёт тестовый платёж – до 30 рублей – чтобы проверить её работоспособность.

Промокоды Винк активируются только один раз, а сроки действия нескольких промокодов не суммируются: продлить уже действующую подписку промокодом нельзя. Если появляется ошибка «Не найдена услуга», значит конкретный промокод не распространяется на твой тип аккаунта – стоит попробовать другой или обратиться в поддержку.

Как подключить Wink

Подключение подписки везде строится по одному принципу: зарегистрироваться по номеру телефона, выбрать тариф и привязать карту. Дальше процесс чуть отличается в зависимости от устройства.

Как подключить Wink на телефоне

На смартфоне это самый быстрый способ начать пользоваться сервисом.

  1. Установи приложение Wink из App Store, Google Play или RuStore.
  2. Введи номер телефона и подтверди его кодом из смс.
  3. Открой раздел «Подписки», выбери подходящий тариф.
  4. Привяжи банковскую карту – Visa, MasterCard, Electron или МИР – и оплати.

При первом оформлении «Всё в одном» автоматически активируется пробный период на 3 дня: списание произойдёт только после его окончания, если не отключить автопродление заранее. У других подписок, например «Wink Дети», пробный период длиннее – 7 дней.

Подписка Wink на разных устройствах: тарифы, стоимость и доступ к фильмам и сериалам

Как установить Wink на телевизор

Прежде чем подключать подписку на большом экране, приложение нужно установить.

  1. Открой магазин приложений своего телевизора – Smart Hub у Samsung, LG Content Store у LG, Google Play на Android TV.
  2. Найди приложение Wink через поиск.
  3. Установи и дождись завершения загрузки – на некоторых моделях это занимает пару минут.
  4. Запусти приложение с главного экрана.

Приложение работает на Samsung Tizen от 2015 года выпуска, LG WebOS версии 1.0 и выше, Android TV версии 8.0 и выше, а также на телевизорах с Vidaa и Whale. Более старые модели без этих версий ОС приложение не поддержат – в этом случае остаётся вариант с отдельной приставкой.

Как подключить Wink на телевизоре

После установки приложения остаётся войти в аккаунт и, если подписка ещё не оформлена, выбрать тариф.

  1. Открой приложение Wink на телевизоре.
  2. Авторизуйся способом, который предлагает интерфейс на конкретном устройстве – обычно это номер телефона и код из смс, на части моделей дополнительно доступен вход по QR-коду.
  3. Перейди в раздел «Подписки» и выбери тариф, если он ещё не подключён на других устройствах.
  4. Подтверди оплату – если карта уже привязана на телефоне или сайте, платить заново не придётся.

Функция «Мультискрин» позволяет смотреть контент с приставки ещё на пяти устройствах одновременно без доплаты в рамках одного аккаунта – на каждом при этом можно смотреть разный контент независимо от остальных.

Wink для детей: мультфильмы, детский профиль и родительский контроль в подписке

Как подключить приставку Wink

Фирменная приставка WinkBox превращает обычный телевизор в смарт-устройство без необходимости покупать новый экран.

  1. Подключи приставку к телевизору через HDMI-кабель и к сети через Wi-Fi или Ethernet.
  2. Включи телевизор и дождись загрузки интерфейса WinkBox.
  3. Введи номер телефона на экране авторизации и подтверди его кодом из смс.
  4. Выбери тариф подписки, если он ещё не активен на аккаунте.

Именно приставка – точка отсчёта для «Мультискрина»: активировав функцию через раздел «Моё» на WinkBox, можно затем входить в тот же аккаунт ещё на пяти устройствах одновременно без доплаты.

Почему не работает Wink на телевизоре

Сбои в работе приложения на телевизоре встречаются регулярно, и в большинстве случаев проблема решается без обращения в поддержку.

  • Нет интернета или слабый сигнал. Первым делом стоит проверить подключение: перезагрузить роутер, убедиться, что телевизор подключён к той же сети, что и остальные устройства, и попробовать перейти на кабельное подключение вместо Wi-Fi, если сигнал нестабилен.
  • Устаревшая версия приложения или прошивки. Wink регулярно обновляется, и на старой версии приложение может зависать или вылетать при запуске. Проверить обновления можно в настройках телевизора или в магазине приложений – там же обычно предлагается обновить и саму операционную систему.
  • Несовместимость модели телевизора. Часть бюджетных и снятых с производства моделей физически не поддерживает актуальную версию приложения – в этом случае помогает только переход на приставку WinkBox или просмотр через компьютер с выводом изображения на экран.
  • Переполненный кэш. Если приложение тормозит или зависает на заставке, помогает очистка кэша в настройках телевизора или полное удаление и повторная установка приложения.
  • Аккаунт или подписка. Иногда причина не в устройстве, а в самом аккаунте – истёкшая подписка, заблокированная карта или разрыв авторизации. Стоит проверить статус подписки в разделе «Моё» и, если нужно, повторно авторизоваться.

Если ни один из способов не сработал, стоит написать в поддержку или чат в приложении – часто причиной оказывается временный сбой на стороне сервиса, который решается за пределами пользователя.

Как отключить подписку Wink

Отключить или отменить подписку можно самостоятельно в любое время – без звонков и подтверждений по почте. После отключения доступ к контенту сохранится до конца оплаченного периода, а автосписание больше не произойдёт.

Отключение в личном кабинете на сайте

  1. Зайди на wink.ru и авторизуйся.
  2. Открой раздел «Подписки».
  3. Выбери активную подписку – на её карточке будет отметка «Активна».
  4. В карточке подписки внизу страницы нажми «Отключить» и подтверди действие.

Отключение на телефоне

  1. Открой приложение Wink и нажми «Ещё» в правом нижнем углу.
  2. Выбери раздел «Подписки».
  3. В списке найди активную подписку и нажми «Отключить».
  4. Укажи причину отключения – это займёт секунду и не повлияет на процесс.

Отключение на телевизоре и приставке

На Smart TV Samsung и LG, а также на Android TV принцип тот же: раздел «Подписки» > выбрать активную подписку > «Отключить» > подтвердить действие. На приставке WinkBox управление подпиской удобнее выполнять через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении – интерфейс приставки для этого не всегда предназначен.

Возврат денег за неиспользованный период подписки правилами Wink не предусмотрен: если отключить подписку раньше срока, остаток уже оплаченных дней не компенсируется, а доступ просто сохраняется до конца оплаченного периода. Это касается и списаний при автопродлении или по окончании пробного периода – сами по себе они не основание для возврата. Единственный рабочий путь при спорном платеже – написать в поддержку, указав номер телефона аккаунта, данные о списании и квитанцию об оплате.

Подписка Wink: стоимость тарифов, условия отключения и просмотр фильмов онлайн

Частые вопросы о подписке Wink

Можно ли пользоваться Wink бесплатно?

При первом оформлении тарифа «Всё в одном» доступен пробный период – обычно 3 дня, у отдельных подписок вроде «Wink Дети» он может достигать 7 дней. Часть телеканалов и фильмов доступна бесплатно и без подписки вовсе. А промокоды на подписку Винк могут дать скидку на дальнейшие продления.

Сколько устройств можно подключить к одному аккаунту Wink?

Функция «Мультискрин» даёт ещё пять дополнительных устройств к приставке без доплаты – итого контент можно смотреть на нескольких экранах одновременно, и на каждом независимо от остальных.

Вернут ли деньги, если отключить подписку раньше окончания периода?

Нет, остаток оплаченных дней не возвращается – доступ просто сохраняется до конца текущего периода. Возврат возможен только при ошибочном списании через обращение в поддержку.

Какими картами можно оплатить подписку?

Visa, MasterCard, Electron и карты платёжной системы МИР. При первой привязке карты спишется и вернётся тестовый платёж до 30 рублей.

Что делать, если деньги списались, а доступ к Wink не появился?

Стоит проверить статус подписки в разделе «Моё», а затем написать в поддержку, приложив номер телефона аккаунта и подтверждение платежа.

Есть ли в Wink детский профиль с родительским контролем?

Да, отдельная подписка «Wink Дети» включает мультфильмы, обучающие приложения и настройки родительского контроля, а в основном аккаунте можно создать отдельный детский профиль с ограничением по контенту.

Можно ли смотреть Wink за пределами России?

Сервис ориентирован на использование в России, и часть контента за границей может быть недоступна из-за лицензионных ограничений правообладателей. Перед поездкой стоит свериться с актуальными условиями в пользовательском соглашении на сайте wink.ru.

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