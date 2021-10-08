Немного информации о «ЛитРес»

«ЛитРес» – кладезь для настоящих книголюбов. Здесь можно найти литературу любых жанров и получить доступ к ней вне зависимости от места пребывания. На сайте продавца удастся купить классические книги, произведения в аудио или онлайн-формате. Их удобно читать, находясь вне дома.

Где взять промокод для «ЛитРес» на книгу в подарок или скидку?

Найти актуальные коды можно на нашем сайте. Специально для тебя мы собрали актуальные промокоды «ЛитРес» на аудиокниги и произведения в онлайн-формате. На странице предложения указана информация об акции. Там присутствует дата, до которой действует бонус. Когда срок акции заканчивается, она исчезает из списка.

Как использовать промокод?

Чтобы воспользоваться промокодом на бесплатные книги «ЛитРес» (litres.ru), действуй по следующей схеме:

1. Перейди на страницу со списком предложений сервиса.

2. Ознакомься с доступными бонусами. Ты сам решаешь, что хочешь получить – скидку, подарок или и то, и другое. Для удобства мы отсортировали предложения. Просто кликай на название интересующего бонуса.

3. Нажми на раздел «Показать код». Перед тобой появится комбинация букв и цифр, которую ты можешь скопировать и самостоятельно ввести на сайте.

4. Чтобы сразу попасть на страницу акции, нажми на раздел «Использовать код». Система перенаправит тебя на официальную страницу продавца. На ней будет предоставлена информация о бонусах, которые даёт код.

5. Нажми на кнопку «Активировать промокод», и бонус будет твоим!

Все коды для тебя абсолютно бесплатные. Компания предоставляет коды, а мы бесплатно распространяем их, популяризируя продавца. Для тебя предложение также выгодно. Ты получаешь доступ к бесплатным книгам или скидкам на покупки.

Как ввести промокод на сайте «ЛитРес»?

Чтобы активировать промокод «ЛитРес», перейди на официальный сайт компании и авторизуйся в системе. Если у тебя уже есть учетная запись, просто укажи логин или пароль. Впервые оказался на сайте? Пройди процедуру регистрации. Дополнительно система предлагает авторизоваться с помощью аккаунта в социальных сетях.

Ознакомься с предложением, а затем кликни на раздел «Промокод». Он расположен в верхнем меню. Перед тобой появится окошко для активации. Введи в него код, который ты скопировал у нас.

Нажми на кнопку «активировать». Система обработает запрос, предоставит положенный бонус. В результате ты значительно сэкономишь и сможешь прочитать книги бесплатно.

Активировать промокод в приложении

У компании есть приложение. Это аналог официальной страницы продавца для мобильных устройств. С помощью него ты сможешь читать и слушать книги, покупать новые произведения и получать их бесплатно. В приложении также действуют акции и промокоды. Как ввести промокод в приложении «ЛитРес»? К сожалению, в самом приложении никак. Для активации необходимо перейти на сайт.

Чтобы получить бонус, действуй так:

Авторизуйся в системе на сайте.

Установи приложение, если его у тебя нет.

Зайди в приложении в раздел «Каталог» > «Что почитать?» и найди «Акции». Выбери акцию, и если она с промокодом, ты увидишь кнопку для перехода на сайт, где можно будет ввести секретный код.

На сайте действуй по схеме, описанной чуть выше.

Так что отвечая на вопрос, где в приложении «ЛитРес» ввести промокод, ты теперь знаешь, что подходящего поля нет, это можно сделать только на сайте.

Книги, которые ты получил с помощью бонуса, можно прочитать онлайн или скачать. Они собраны в разделе «мои книги». Чтобы получить доступ к нему, авторизуйся в системе и перейди в соответствующий раздел.

Таким образом, используя коды, полученные на нашем сайте, ты значительно сэкономишь. Следи за обновлениями и используй доступные бонусы, получая подарки и скидки.

