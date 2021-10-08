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Как получить промокод на бесплатные книги или скидки в «ЛитРес»

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Немного информации о «ЛитРес»

«ЛитРес» – кладезь для настоящих книголюбов. Здесь можно найти литературу любых жанров и получить доступ к ней вне зависимости от места пребывания. На сайте продавца удастся купить классические книги, произведения в аудио или онлайн-формате. Их удобно читать, находясь вне дома.

Где взять промокод для «ЛитРес» на книгу в подарок или скидку?

Найти актуальные коды можно на нашем сайте. Специально для тебя мы собрали актуальные промокоды «ЛитРес» на аудиокниги и произведения в онлайн-формате. На странице предложения указана информация об акции. Там присутствует дата, до которой действует бонус. Когда срок акции заканчивается, она исчезает из списка.

Как получить бесплатные книги и скидки в ЛитРес

Как использовать промокод?

Промокоды ЛитРес на бесплатные книги и аудиокниги

Чтобы воспользоваться промокодом на бесплатные книги «ЛитРес» (litres.ru), действуй по следующей схеме:

1. Перейди на страницу со списком предложений сервиса.

2. Ознакомься с доступными бонусами. Ты сам решаешь, что хочешь получить – скидку, подарок или и то, и другое. Для удобства мы отсортировали предложения. Просто кликай на название интересующего бонуса.

3. Нажми на раздел «Показать код». Перед тобой появится комбинация букв и цифр, которую ты можешь скопировать и самостоятельно ввести на сайте.

Как активировать промокод на книгу в ЛитРес

4. Чтобы сразу попасть на страницу акции, нажми на раздел «Использовать код». Система перенаправит тебя на официальную страницу продавца. На ней будет предоставлена информация о бонусах, которые даёт код.

Скидки на электронные и аудиокниги в ЛитРес

5. Нажми на кнопку «Активировать промокод», и бонус будет твоим!

Где найти актуальные промокоды ЛитРес

Все коды для тебя абсолютно бесплатные. Компания предоставляет коды, а мы бесплатно распространяем их, популяризируя продавца. Для тебя предложение также выгодно. Ты получаешь доступ к бесплатным книгам или скидкам на покупки.

Как ввести промокод на сайте «ЛитРес»?

Как получить книгу в подарок с промокодом ЛитРес

Чтобы активировать промокод «ЛитРес», перейди на официальный сайт компании и авторизуйся в системе. Если у тебя уже есть учетная запись, просто укажи логин или пароль. Впервые оказался на сайте? Пройди процедуру регистрации. Дополнительно система предлагает авторизоваться с помощью аккаунта в социальных сетях.

Ознакомься с предложением, а затем кликни на раздел «Промокод». Он расположен в верхнем меню. Перед тобой появится окошко для активации. Введи в него код, который ты скопировал у нас.

Активация промокода ЛитРес на сайте и в приложении

Нажми на кнопку «активировать». Система обработает запрос, предоставит положенный бонус. В результате ты значительно сэкономишь и сможешь прочитать книги бесплатно.

Активировать промокод в приложении

Активировать промокод в приложении

У компании есть приложение. Это аналог официальной страницы продавца для мобильных устройств. С помощью него ты сможешь читать и слушать книги, покупать новые произведения и получать их бесплатно. В приложении также действуют акции и промокоды. Как ввести промокод в приложении «ЛитРес»? К сожалению, в самом приложении никак. Для активации необходимо перейти на сайт.

Чтобы получить бонус, действуй так:

  • Авторизуйся в системе на сайте.
  • Установи приложение, если его у тебя нет.
  • Зайди в приложении в раздел «Каталог» > «Что почитать?» и найди «Акции». Выбери акцию, и если она с промокодом, ты увидишь кнопку для перехода на сайт, где можно будет ввести секретный код.

Бесплатные книги и скидки в ЛитРес Промокоды ЛитРес

  • На сайте действуй по схеме, описанной чуть выше.

Как применить промокод в ЛитРес

Так что отвечая на вопрос, где в приложении «ЛитРес» ввести промокод, ты теперь знаешь, что подходящего поля нет, это можно сделать только на сайте.

Книги, которые ты получил с помощью бонуса, можно прочитать онлайн или скачать. Они собраны в разделе «мои книги». Чтобы получить доступ к нему, авторизуйся в системе и перейди в соответствующий раздел.

Таким образом, используя коды, полученные на нашем сайте, ты значительно сэкономишь. Следи за обновлениями и используй доступные бонусы, получая подарки и скидки. 

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