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Промокоды Roistat в Молдове

Новых промокодов для Roistat нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Roistat январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

Давно уже заглядываюсь на Roistat, а тут увидел отличный купон и решил, что это отличная возможность протестировать сервис. Ввел промокод после регистрации в Roistat и сразу же на счет получил 4000 бонусов как новичок. Вполне себе приятная мелочь!

  • Марк
  • 02.03.2019

Попробовал демоверсию и сразу же купил пакет обслуживания. Годовой тариф со скидкой по коду вышел на треть дешевле, чем у конкурентов. Возможности вполне устраивают, отчёты информативные: только польза и конкретика. С Битрикс и Вордпресс интегрируется без проблем, на соцсетях пока не тестировал.

  • Леонид Владимирович
  • 28.02.2019
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