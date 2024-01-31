Любите игровые приложения? Активируйте купоны и подарочные коды Dragon Raja, чтобы испытать все преимущества релиза без крупных расходов! Вас ждут живописные локации с искусно воссозданными достопримечательностями, продуманные детали, включающие в себя смену времени суток и погоды, и современные технологии захвата картинки. В этой версии доступны новые классы. Вы сможете изменять персонажей, выбирая для них определенные качества и реакции на ситуации. У вас есть возможность менять наряды и другие опции. Соберите команду, настройте героев по собственному усмотрению и сразитесь с проснувшимся повелителем драконов! Обратите внимание на промокоды и пригласительные коды (codes) Dragon Raja («Дракон Раджа») за январь - февраль 2024 года в Молдове! Все актуальные предложения от разработчика собраны на страницах нашего онлайн-каталога. Изучайте действующие акции и пользуйтесь ими для получения скидок и бонусов!

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