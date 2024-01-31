Коды Best Fiends в Молдове
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Отзывы покупателей
Игра очень захватывает. Недавно дошла до 231 уровня, но сломался планшет, установила игру на новый планшет и теперь играю с самого начала. Не могу без этой игрушки!
- Наталья
- 13.04.2017
Игра конечно отличная, но после 45 уровня пройти её становится нереальным, на 1 уровень прохожу по 50-100 раз. Не доначу в игры из принципа. А в целом, советую! 4,5 из 5
- Максим
- 06.03.2017
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