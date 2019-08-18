Frendi (Groupon | «Групон») – это сервис, который позволяет сэкономить на походах в ресторан, на посещении различных мероприятий, на услугах медицинских центров и салонов красоты, на обучении и многом другом. Размер скидки может достигать даже 90%! Доступных категорий для получения купонов на скидку очень много: здесь и SPA-салоны, и парикмахерские, и медицинские центры, и рестораны с кафешками, и различные обучающие курсы, и развлечения!

Однако мы не будем во всех подробностях описывать преимущества сервиса, а рассмотрим небольшую хитрость, которая позволит дополнительно сэкономить на покупке купонов, – это актуальные промокоды на Frendi («Френди») за август - сентябрь 2026 года.

Что же нужно делать, чтобы сэкономить?

1. Для начала необходимо получить промокод со странички на нашем сайте: «Промокоды для Frendi». Переходим на страничку c купонами, содержащими промокод, выбираем понравившийся купон и нажимаем на зеленую кнопку «Открыть купон»:

Копируем промокод, если он предусмотрен условиями акции, чтобы использовать его чуть дальше, и читаем условия.

2. Теперь мы оказались на страничке сайта «Френди» («Групона»), выбираем понравившуюся акцию (например, скидку на всё меню и напитки ресторана). Читаем условия и, если нас все устраивает, нажимаем на кнопку «Купить», расположенную рядом с ценой (справа от картинки):

3. После этих действий мы попадем на страничку покупки купона. Справа под ценой находится надпись «У меня есть промокод». Нажимаем на нее, чтобы ввести промокод:

4. Перед нами появилось небольшое всплывающее окошко, здесь мы и воспользуемся промокодом для Frendi («Групона»), который скопировали на первом шаге. Вставляем промокод в соответствующее поле и нажимаем на стрелочку рядом с полем для ввода:

5. После этого выбери удобный способ оплаты. Оплаченный купон можно будет всегда распечатать из «Личного кабинета» и предъявить при посещении мероприятия для получения скидки.

На этом всё! Как видишь, ничего сложного. Сегодня ты узнал, где брать свежие промокоды для Frendi («Групона»), как ими пользоваться и куда их вводить на сайте. Не забывай заходить на страничку промокодов, чтобы всегда быть в курсе последних акций и скидок! А лучше всего добавь ее в закладки, чтобы не потерять ;)