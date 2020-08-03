А ты знаешь, что сэкономить можно не только при использовании купонов с сайта «Биглион», но и при покупке самих купонов! Да-да, именно так. Например, ты покупаешь купон за 1250 рублей в ресторан, что позволяет тебе сделать там заказ на 2500 рублей. Соответственно, ты платишь 1250 вместо 2500 рублей. Но можно воспользоваться свежими промокодами за август - сентябрь 2026 года для «Биглиона» и сэкономить еще часть средств при покупке самого купона: 100, 200 или даже 500 рублей! Всё зависит от промокода.

Где взять промокод и куда его вводить?

1. Зайди на страницу промокодов для «Биглиона» на нашем сайте и выбери подходящий купон. Для получения промокода нажми на кнопку «Открыть купон»:

2. Теперь зайди на сайт «Биглиона», выбери понравившуюся акцию и нажми «Купить купон»:

3. Если акция включает несколько вариантов выгодных предложений (разная сумма услуг, разное количество дней или число гостей), то выбери подходящий:

4. Введи данные банковской карты для оплаты либо выбери любой из других предложенных способов. Затем введи скопированный нами ранее промокод в соответствующее поле и нажми кнопку «Оплатить».

На этом оформление заказа завершено.

Купленный купон можно распечатать, зайдя в «Личный кабинет». Отныне ты знаешь, как использовать промокод для «Биглиона» и куда его вводить.

Не забывай, что таким образом ты можешь дополнительно сэкономить на покупках!