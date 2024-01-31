Baryonix – казанский аквапарк. Гостей комплекса ждет множество аттракционов: спокойные и экстремальные горки, бассейны для прыжков и многое другое. На территории есть джакузи, кафе и сауна, а также батуты и игровая комната с аниматорами. За порядком и безопасностью следят квалифицированные сотрудники и профессиональные спасатели. Посетители могут арендовать детский надувной жилет и полотенце. Администрация поможет организовать день рождения ребенка. На официальном сайте организации можно приобрести электронный входной билет. Действующие акции аквапарка обеспечивают клиентам подарки и другие привилегии. Мы следим за актуальными предложениями и собираем на этой странице все доступные коды купонов на скидку и промокоды «Барионикс» (Baryonix) за январь 2024 года. Воспользуйся шансом и сэкономь ощутимую сумму денег! Найди в нашем списке подходящие варианты, активируй их и посещай комплекс на особых условиях!

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