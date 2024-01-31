Интересная игра с хорошей графикой, очень приличной по меркам moorpg. Поначалу выбор между классами довольно скудный,но по достижении 20 лвл можно выбрать как развивать персонажа. донат конечно, как везде, есть, но особо не давит, можно и обойтись Очень понравилась развитая система торговли, много магазинов. Да, при большом желании предметы из магазина можно найти или купить у игроков. К слову сказать в группе опыта дают больше,так что компания из друзей будет вам большим преимуществом;) Из недостатков я бы отметила сами квесты - они порой однообразны и слегка надоедают

Haruka

Haruka 07.12.2015