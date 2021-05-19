Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика, чтобы сделать ваш опыт использования сайта удобным и безопасным. Пользуясь сайтом, вы принимаете эти условия. Подробнее.
  1. Промокоды
  2. Блог
  3. Экономим покупая: 5 лучших интернет-магазинов одежды
Магазины с промокодами: выбор экспертов
Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
S7 Airlines
S7 Airlines
Плати по всему миру
Плати по всему миру
Secret Kitchen
Secret Kitchen
Яндекс.Еда
Яндекс.Еда
Лемана ПРО
Лемана ПРО
Ozon
Ozon
Wildberries
Wildberries
Яндекс.Лавка
Яндекс.Лавка
Самокат
Самокат
М.Видео
М.Видео
Яндекс.Путешествия
Яндекс.Путешествия
Poizon (ДЭВУ)
Poizon (ДЭВУ)
ЮKassa
ЮKassa
Trip.com
Trip.com
Яндекс.Бизнес
Яндекс.Бизнес
Авито
Авито
МТС Юрент
МТС Юрент
Ozon Travel
Ozon Travel

Экономим покупая: 5 лучших интернет-магазинов одежды

Чернова Кристина
Чернова Кристина
Эксперт по умному шопингу
Все статьи эксперта

Как сэкономить на покупках в интернет-магазинах

Про удобства и преимущества использования интернет-магазинов сказано немало. Большое количество популярных площадок существует только в оффлайне. Доставка заказов осуществляется клиенту в руки, на почтовое отделение или до пункта самовывоза.

С развитием мобильности покупателей все больше бутиков с «классическим» режимом работы переходит в виртуальное пространство, давая возможность покупателям самостоятельно решить, какой способ приобретения товара для них удобен.

Чтобы не потеряться среди разнообразия предложений, поищем лучшие интернет-магазины одежды.

Почему онлайн покупки выгодны?

Как экономить на покупках с помощью промокодов

Прежде чем останавливаться на конкретных объектах, выделим преимущества виртуального шопинга:

  • Экономия времени.

Изучать товар можно с мобильного телефона, не отвлекаясь от чаепития. Не нужно ехать в торговый центр.

  • Наглядность.

Ассортимент представлен в виде каталога с описанием модели. Никаких полок с перепутанными ценниками.

  • Фактическое наличие модели.

Частая ситуация: необходимый размер есть не во всех бутиках. На сайте отображается присутствие модели на складе – не нужно ездить по городу в поисках.

  • Доставка.

Площадки предлагают разнообразные варианты: от «до двери», до самостоятельного забора в пункте самовывоза. При этом компании дают возможность примерить наряды и при необходимости вернуть их.

  • Редкие модели.

Факт: не все коллекции попадают на полки торговых центров. Зачастую в виртуальной точке больший выбор моделей.

  • Скидки, акции, промокоды.

Оформляя заказ на сайте или в приложениях, можно воспользоваться скидками от компаний. Лучшие онлайн магазины одежды также предлагают специальные промокоды на получение дополнительной выгоды от покупки.


Выгодный шопинг: скидки, акции и промокоды

С 1988 года компания разрабатывает дизайн одежды и аксессуаров для детей и взрослых, производит продукт и реализует его по доступным ценам. На шопинг в Gloria Jeans можно собираться всей семьей: каждый найдет свой стиль.

Преимущества:

  • Заказы принимаются из 300+ городов России;
  • Есть возможность приобретения подарочных сертификатов;
  • Различные варианты оплаты (даже рассрочка);
  • Комфортные условия доставки и возврата;
  • Коллекции на любой вкус и цвет;
  • Качество = доступная цена.

Из недостатков можно выделить сложности с размерным рядом (отсутствие его размера или неправильные мерки).

В магазине есть следующие виды скидок:

  • Бесплатная доставка при соблюдении условий покупки;
  • На главной странице появляются сообщения о сезонных акциях и распродажах;
  • Скидка 25% в свой день рождения, три дня до и три дня после него;
  • Кешбэк за покупки;
  • Промокоды от блогеров.

Как покупать товары дешевле в интернете

Магазин для комфортного интернет-шопинга. Каждый покупатель может выбрать одежду в стиле сasual для любых ситуаций, времени года и погоды, создавая свой собственный, неповторимый образ.

Преимущества:

  • Клубная программа, где 1 бонус = 1 рубль;
  • Доступный обмен и возврат покупок;
  • В коллекциях идет акцент на сезонность: в любое время года возможно приобрести все необходимое для повседневной жизни или отдыха для всей семьи;
  • На сайте есть инструкция, которая помогает определиться с размером вещей.

Что касается недостатков, несмотря на разнообразный ассортимент, сложно подобрать вещи в классическом или деловом стиле.

Выгодные условия:

  • Скидки до 30% по клубной программе;
  • Наличие бесплатной доставки;
  • Дополнительная экономия при заказе через приложение.


Способы экономии при онлайн-покупках

Российский бренд одежды, обуви и аксессуаров, который создает изделия на собственных фабриках из высококлассного хлопка. Магазин выпускает яркие и трендовые коллекции c блогерами и лидерами мнений.

Преимущества:

  • Доступная цена;
  • Большой выбор уютной одежды: пижамы, тапочки и т.д.;
  • Стильные коллаборации;
  • Огромный выбор базовых вещей.

По большому счету модельный ряд Твое ориентирован на подростковую аудиторию, поэтому стиль одежды может подойти не всем желающим.

Доступные выгодные предложения:

  • Раздел распродаж;
  • Бесплатная доставка при заказе на определенную сумму;
  • Скидки на новинки.


Промокоды и скидки для выгодного шопинга

Магазин для истинных ценителей минимализма. Lime – это возможность для каждой женщины подобрать то, что лучше всего подходит именно ей и отражает ее индивидуальность.

Преимущества:

  • Широкий ассортимент: помимо одежды, имеются обувь, сумки, аксессуары, нижнее белье;
  • Доставка осуществляется бесплатно по всей России;
  • Можно составить образы в деловом стиле;
  • Оплата возможна как на сайте, так и в приложении.

Конечно, стильно одеваться хотят не только женщины, однако детских и мужских вещей в ассортименте, к сожалению, нет.

Дополнительная выгода:

  • Сезонные распродажи.


Как найти выгодные предложения перед покупкой

Бренд создает красивую, функциональную и качественную одежду по доступным ценам. Коллекции стремятся к разнообразным сочетаниям, ярким краскам в повседневной одежде, помогая девушкам создавать нескучные стильные образы на все случаи жизни.

Преимущества:

  • Несколько коллекционных линий одежды;
  • Готовые образы;
  • Большой выбор вариантов доставки.

Из недостатков: нет возможности приобрести подарочный сертификат.

Выгодные предложения:

  • До -30% на заказы с бонусной программой;
  • Бесплатная доставка;
  • Ежемесячные распродажи.


Экономия на покупках с помощью скидочных купонов

Как решить, где покупать

Выбирая, в каком интернет-магазине лучше покупать одежду, определи конечную цель: экономия или приобретение классных качественных товаров.

Если важны оба пункта, стоит провести небольшую работу:

  • Сравнить ассортимент и выбрать наиболее подходящий для себя сайт.
  • Изучить условия доставки в нужную страну, варианты оплаты.
  • Заранее пробить информацию об условиях возврата.
  • Ознакомиться с отзывами клиентов.
  • Последний шаг: мониторинг скидок и акций.

Как не пропустить выгодные предложения магазинов:

  • подписаться на e-mail рассылки;
  • следить за информацией в социальных сетях;
  • не упускать актуальные купоны, появляющиеся на promokodus.com или других сайтах.

Только сравнив между собой несколько площадок, поймешь, какой интернет-магазин одежды лучше подходит для заказа.

Главная Войти Курсы со скидкой Игровой хаб