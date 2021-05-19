Как сэкономить на покупках в интернет-магазинах

Про удобства и преимущества использования интернет-магазинов сказано немало. Большое количество популярных площадок существует только в оффлайне. Доставка заказов осуществляется клиенту в руки, на почтовое отделение или до пункта самовывоза.

С развитием мобильности покупателей все больше бутиков с «классическим» режимом работы переходит в виртуальное пространство, давая возможность покупателям самостоятельно решить, какой способ приобретения товара для них удобен.

Чтобы не потеряться среди разнообразия предложений, поищем лучшие интернет-магазины одежды.

Почему онлайн покупки выгодны?

Прежде чем останавливаться на конкретных объектах, выделим преимущества виртуального шопинга:

Экономия времени.

Изучать товар можно с мобильного телефона, не отвлекаясь от чаепития. Не нужно ехать в торговый центр.

Наглядность.

Ассортимент представлен в виде каталога с описанием модели. Никаких полок с перепутанными ценниками.

Фактическое наличие модели.

Частая ситуация: необходимый размер есть не во всех бутиках. На сайте отображается присутствие модели на складе – не нужно ездить по городу в поисках.

Доставка.

Площадки предлагают разнообразные варианты: от «до двери», до самостоятельного забора в пункте самовывоза. При этом компании дают возможность примерить наряды и при необходимости вернуть их.

Редкие модели.

Факт: не все коллекции попадают на полки торговых центров. Зачастую в виртуальной точке больший выбор моделей.

Скидки, акции, промокоды.

Оформляя заказ на сайте или в приложениях, можно воспользоваться скидками от компаний. Лучшие онлайн магазины одежды также предлагают специальные промокоды на получение дополнительной выгоды от покупки.





С 1988 года компания разрабатывает дизайн одежды и аксессуаров для детей и взрослых, производит продукт и реализует его по доступным ценам. На шопинг в Gloria Jeans можно собираться всей семьей: каждый найдет свой стиль.

Преимущества:

Заказы принимаются из 300+ городов России;

Есть возможность приобретения подарочных сертификатов;

Различные варианты оплаты (даже рассрочка);

Комфортные условия доставки и возврата;

Коллекции на любой вкус и цвет;

Качество = доступная цена.

Из недостатков можно выделить сложности с размерным рядом (отсутствие его размера или неправильные мерки).

В магазине есть следующие виды скидок:

Бесплатная доставка при соблюдении условий покупки;

На главной странице появляются сообщения о сезонных акциях и распродажах;

Скидка 25% в свой день рождения, три дня до и три дня после него;

Кешбэк за покупки;

Промокоды от блогеров.

Магазин для комфортного интернет-шопинга. Каждый покупатель может выбрать одежду в стиле сasual для любых ситуаций, времени года и погоды, создавая свой собственный, неповторимый образ.

Преимущества:

Клубная программа, где 1 бонус = 1 рубль;

Доступный обмен и возврат покупок;

В коллекциях идет акцент на сезонность: в любое время года возможно приобрести все необходимое для повседневной жизни или отдыха для всей семьи;

На сайте есть инструкция, которая помогает определиться с размером вещей.

Что касается недостатков, несмотря на разнообразный ассортимент, сложно подобрать вещи в классическом или деловом стиле.

Выгодные условия:

Скидки до 30% по клубной программе;

Наличие бесплатной доставки;

Дополнительная экономия при заказе через приложение.





Российский бренд одежды, обуви и аксессуаров, который создает изделия на собственных фабриках из высококлассного хлопка. Магазин выпускает яркие и трендовые коллекции c блогерами и лидерами мнений.

Преимущества:

Доступная цена;

Большой выбор уютной одежды: пижамы, тапочки и т.д.;

Стильные коллаборации;

Огромный выбор базовых вещей.

По большому счету модельный ряд Твое ориентирован на подростковую аудиторию, поэтому стиль одежды может подойти не всем желающим.

Доступные выгодные предложения:

Раздел распродаж;

Бесплатная доставка при заказе на определенную сумму;

Скидки на новинки.





Магазин для истинных ценителей минимализма. Lime – это возможность для каждой женщины подобрать то, что лучше всего подходит именно ей и отражает ее индивидуальность.

Преимущества:

Широкий ассортимент: помимо одежды, имеются обувь, сумки, аксессуары, нижнее белье;

Доставка осуществляется бесплатно по всей России;

Можно составить образы в деловом стиле;

Оплата возможна как на сайте, так и в приложении.

Конечно, стильно одеваться хотят не только женщины, однако детских и мужских вещей в ассортименте, к сожалению, нет.

Дополнительная выгода:

Сезонные распродажи.





Бренд создает красивую, функциональную и качественную одежду по доступным ценам. Коллекции стремятся к разнообразным сочетаниям, ярким краскам в повседневной одежде, помогая девушкам создавать нескучные стильные образы на все случаи жизни.

Преимущества:

Несколько коллекционных линий одежды;

Готовые образы;

Большой выбор вариантов доставки.

Из недостатков: нет возможности приобрести подарочный сертификат.

Выгодные предложения:

До -30% на заказы с бонусной программой;

Бесплатная доставка;

Ежемесячные распродажи.





Как решить, где покупать

Выбирая, в каком интернет-магазине лучше покупать одежду, определи конечную цель: экономия или приобретение классных качественных товаров.

Если важны оба пункта, стоит провести небольшую работу:

Сравнить ассортимент и выбрать наиболее подходящий для себя сайт.

Изучить условия доставки в нужную страну, варианты оплаты.

Заранее пробить информацию об условиях возврата.

Ознакомиться с отзывами клиентов.

Последний шаг: мониторинг скидок и акций.

Как не пропустить выгодные предложения магазинов:

подписаться на e-mail рассылки;

следить за информацией в социальных сетях;

не упускать актуальные купоны, появляющиеся на promokodus.com или других сайтах.

Только сравнив между собой несколько площадок, поймешь, какой интернет-магазин одежды лучше подходит для заказа.