Как сэкономить на покупках в интернет-магазинах
Про удобства и преимущества использования интернет-магазинов сказано немало. Большое количество популярных площадок существует только в оффлайне. Доставка заказов осуществляется клиенту в руки, на почтовое отделение или до пункта самовывоза.
С развитием мобильности покупателей все больше бутиков с «классическим» режимом работы переходит в виртуальное пространство, давая возможность покупателям самостоятельно решить, какой способ приобретения товара для них удобен.
Чтобы не потеряться среди разнообразия предложений, поищем лучшие интернет-магазины одежды.
Почему онлайн покупки выгодны?
Прежде чем останавливаться на конкретных объектах, выделим преимущества виртуального шопинга:
- Экономия времени.
Изучать товар можно с мобильного телефона, не отвлекаясь от чаепития. Не нужно ехать в торговый центр.
- Наглядность.
Ассортимент представлен в виде каталога с описанием модели. Никаких полок с перепутанными ценниками.
- Фактическое наличие модели.
Частая ситуация: необходимый размер есть не во всех бутиках. На сайте отображается присутствие модели на складе – не нужно ездить по городу в поисках.
- Доставка.
Площадки предлагают разнообразные варианты: от «до двери», до самостоятельного забора в пункте самовывоза. При этом компании дают возможность примерить наряды и при необходимости вернуть их.
- Редкие модели.
Факт: не все коллекции попадают на полки торговых центров. Зачастую в виртуальной точке больший выбор моделей.
- Скидки, акции, промокоды.
Оформляя заказ на сайте или в приложениях, можно воспользоваться скидками от компаний. Лучшие онлайн магазины одежды также предлагают специальные промокоды на получение дополнительной выгоды от покупки.
С 1988 года компания разрабатывает дизайн одежды и аксессуаров для детей и взрослых, производит продукт и реализует его по доступным ценам. На шопинг в Gloria Jeans можно собираться всей семьей: каждый найдет свой стиль.
Преимущества:
- Заказы принимаются из 300+ городов России;
- Есть возможность приобретения подарочных сертификатов;
- Различные варианты оплаты (даже рассрочка);
- Комфортные условия доставки и возврата;
- Коллекции на любой вкус и цвет;
- Качество = доступная цена.
Из недостатков можно выделить сложности с размерным рядом (отсутствие его размера или неправильные мерки).
В магазине есть следующие виды скидок:
- Бесплатная доставка при соблюдении условий покупки;
- На главной странице появляются сообщения о сезонных акциях и распродажах;
- Скидка 25% в свой день рождения, три дня до и три дня после него;
- Кешбэк за покупки;
- Промокоды от блогеров.
Магазин для комфортного интернет-шопинга. Каждый покупатель может выбрать одежду в стиле сasual для любых ситуаций, времени года и погоды, создавая свой собственный, неповторимый образ.
Преимущества:
- Клубная программа, где 1 бонус = 1 рубль;
- Доступный обмен и возврат покупок;
- В коллекциях идет акцент на сезонность: в любое время года возможно приобрести все необходимое для повседневной жизни или отдыха для всей семьи;
- На сайте есть инструкция, которая помогает определиться с размером вещей.
Что касается недостатков, несмотря на разнообразный ассортимент, сложно подобрать вещи в классическом или деловом стиле.
- Скидки до 30% по клубной программе;
- Наличие бесплатной доставки;
- Дополнительная экономия при заказе через приложение.
Российский бренд одежды, обуви и аксессуаров, который создает изделия на собственных фабриках из высококлассного хлопка. Магазин выпускает яркие и трендовые коллекции c блогерами и лидерами мнений.
Преимущества:
- Доступная цена;
- Большой выбор уютной одежды: пижамы, тапочки и т.д.;
- Стильные коллаборации;
- Огромный выбор базовых вещей.
По большому счету модельный ряд Твое ориентирован на подростковую аудиторию, поэтому стиль одежды может подойти не всем желающим.
Доступные выгодные предложения:
- Раздел распродаж;
- Бесплатная доставка при заказе на определенную сумму;
- Скидки на новинки.
Магазин для истинных ценителей минимализма. Lime – это возможность для каждой женщины подобрать то, что лучше всего подходит именно ей и отражает ее индивидуальность.
Преимущества:
- Широкий ассортимент: помимо одежды, имеются обувь, сумки, аксессуары, нижнее белье;
- Доставка осуществляется бесплатно по всей России;
- Можно составить образы в деловом стиле;
- Оплата возможна как на сайте, так и в приложении.
Конечно, стильно одеваться хотят не только женщины, однако детских и мужских вещей в ассортименте, к сожалению, нет.
Дополнительная выгода:
- Сезонные распродажи.
Бренд создает красивую, функциональную и качественную одежду по доступным ценам. Коллекции стремятся к разнообразным сочетаниям, ярким краскам в повседневной одежде, помогая девушкам создавать нескучные стильные образы на все случаи жизни.
Преимущества:
- Несколько коллекционных линий одежды;
- Готовые образы;
- Большой выбор вариантов доставки.
Из недостатков: нет возможности приобрести подарочный сертификат.
- До -30% на заказы с бонусной программой;
- Бесплатная доставка;
- Ежемесячные распродажи.
Как решить, где покупать
Выбирая, в каком интернет-магазине лучше покупать одежду, определи конечную цель: экономия или приобретение классных качественных товаров.
Если важны оба пункта, стоит провести небольшую работу:
- Сравнить ассортимент и выбрать наиболее подходящий для себя сайт.
- Изучить условия доставки в нужную страну, варианты оплаты.
- Заранее пробить информацию об условиях возврата.
- Ознакомиться с отзывами клиентов.
- Последний шаг: мониторинг скидок и акций.
Как не пропустить выгодные предложения магазинов:
- подписаться на e-mail рассылки;
- следить за информацией в социальных сетях;
- не упускать актуальные купоны, появляющиеся на promokodus.com или других сайтах.
Только сравнив между собой несколько площадок, поймешь, какой интернет-магазин одежды лучше подходит для заказа.