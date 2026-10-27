Пошлина АлиЭкспресс в 2026 году большинству покупок не грозит: чехлы, кабели и прочая мелочь приезжают без доплат. Всё меняется, когда в корзине оказывается смартфон, ноутбук или робот-пылесос. Посылка дороже 200 евро или тяжелее 31 килограмма проходит таможню только после того, как ты заплатишь 15% с суммы сверх лимита. Ниже – как эту сумму посчитать и оплатить, можно ли разбить заказ на части и что поменяется, если с 2027 года заработают пошлина 5%, НДС 22% и сбор 100 рублей за посылку.

Ставки, лимиты и условия в статье приведены ориентировочно, по состоянию на момент публикации, и могут измениться. Перед крупной покупкой сверь их с официальными источниками.

С какой суммы на АлиЭкспресс начинается пошлина

Порог один: 200 евро и 31 килограмм брутто на одну посылку. Пока посылка не выходит ни за один из этих пределов, доплачивать ничего не нужно. Таможенный лимит на посылки из-за границы в 2026 году одинаков и для почты, и для курьерских служб.

Подвох в том, что считают не в рублях и не по курсу AliExpress. Таможня берёт стоимость из сопроводительных документов и переводит её в евро по курсу ЦБ на день оформления, а не на день покупки. Заказ, оплаченный впритык, может перешагнуть порог в дороге: допустим, в день покупки он тянул на 195 евро, а пока ехал, евро подорожал, и на таможне вышло уже 203.

Второй подвох: лимит считают по посылке, а не по товару. Беспошлинный лимит для посылок в Россию не спасёт, если продавец положит наушники и чехол в одну коробку, – их цены сложатся.

Перед оплатой прикинь, какие товары одного продавца поедут вместе, и сравни их общую стоимость с 200 евро по курсу ЦБ. Если сумма подбирается к порогу, оставь себе запас.

Сколько нужно заплатить за таможенную пошлину на АлиЭкспресс в 2026 году

Платишь ты не с полной стоимости, а только с хвоста сверх лимита: 15% от суммы выше 200 евро. За перевес берут 2 евро за каждый килограмм сверх 31. Если посылка и дорогая, и тяжёлая, таможня посчитает оба варианта и возьмёт больший, складывать их не будут.

Пошлину за посылку из-за границы в 2026 году пересчитывают в рубли по курсу ЦБ. Когда посылку оформляет брокер, сверху появляются таможенный сбор и комиссии брокера и банка. Сбор для физлиц – 689 рублей по состоянию на октябрь 2026 года. Если посылка прошла без пошлины, сбор тоже не берут.

Считай покупку дороже 200 евро как цену под ключ: товар, пошлина, сбор и комиссии. После такого подсчёта та же модель у продавца с российского склада иногда выходит дешевле или почти так же, а ждать её меньше. – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Сколько стоит пошлина за телефон с АлиЭкспресс

Например, смартфон стоит 350 евро. Превышение – 150 евро, пошлина – 15% от них, то есть 22,5 евро в рублях по курсу ЦБ. Если телефон едет в пункт выдачи, к этому добавятся сбор и комиссии брокера. Неприятно, но не катастрофа: сама пошлина – около 6% от цены.

Скидка уменьшает и пошлину: в расчёт идёт сумма, которую ты фактически заплатил. Промокод AliExpress на 20 евро сократит превышение до 130 евро, а пошлину – до 19,5 евро. Хватит скидки, чтобы опустить цену до 200 евро, – платить не придётся вовсе.

Как оплатить пошлину на АлиЭкспресс

Пошлина на товары с АлиЭкспресс в 2026 году не входит в цену заказа. Её платят отдельно, когда посылка доберётся до таможни, и без оплаты дальше она не поедет. Примерную сумму AliExpress показывает ещё в карточке товара, а точную назовут только на таможне – из-за того же курса. Как платить, зависит от выбранной доставки.

Если посылку везёт Почта России

Это самый простой вариант. Квитанция придёт в приложение Почты России, и оплатить её можно там же картой без комиссии. В отделении при получении деньги тоже примут, но с комиссией, так что тянуть до визита на почту нет смысла.

Если посылка не подтянулась в приложение сама, добавь её по трек-номеру из заказа на AliExpress. Тогда уведомление о пошлине не затеряется среди рекламных SMS.

Если заказ едет в пункт выдачи или курьером

Тогда оформлением займётся таможенный брокер. Он пришлёт ссылку на оплату по SMS или на почту, а может и позвонить. Пока ты не заплатил, посылка лежит на таможне. На всё про всё дают 10 дней: не успеешь – заказ уедет обратно к продавцу, и деньги придётся возвращать через спор на AliExpress.

Сообщения брокеров охотно подделывают мошенники. Список брокеров, с которыми работает площадка, есть в справке AliExpress. Сверь название и номер заказа, прежде чем платить, и не переводи деньги никаким «платёжным агентам» со стороны.

Можно ли разделить заказ на несколько посылок

Формально можно: лимит 200 евро считается на каждую посылку. Но последнее слово за таможней. Она решает, везёшь ты вещи для себя или на продажу, и смотрит, сколько товаров приходит на твоё имя и как часто.

Несколько посылок, отправленных тебе в один день, могут посчитать одной коммерческой партией. Тогда льготного порога не будет совсем: товары оформят в общем порядке, с декларацией, пошлинами и налогами. Попросить продавца занизить стоимость – тоже так себе идея. Таможня может запросить подтверждение оплаты или сама оценит товар по ценам на аналоги.

Если вещи всё же признали коммерческими, доказывать обратное придётся тебе. Это гораздо проще, когда товары разные и их ровно столько, сколько реально нужно тебе и семье.

Типичная ошибка – заказать пять одинаковых пауэрбанков разными заказами в один день и надеяться, что каждый проскочит отдельно. Если вещи разные и действительно для себя, их спокойно можно брать у разных продавцов в разные дни. Если одинаковых много, проще сразу заложить пошлину в бюджет. – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Что меняется в 2027 году по новым правилам ЕАЭС

Если всё пойдёт по плану, с 1 января 2027 года покупки на зарубежных площадках станут отдельной категорией – товарами электронной торговли. Порог 200 евро сохранят, весовой лимит уберут, а сверх порога будут брать 5%, но уже со всей стоимости покупки и не меньше 1 евро за килограмм.

Запуск уже переносили: правила ждали с 1 июля 2026 года. В августе 2026 года главы правительств стран союза назначили новый ориентир – 1 января 2027 года. Но заработают изменения только после того, как ЕЭК получит последнюю ратификационную грамоту, так что дата ещё может уехать.

Вместе с новыми правилами появится оператор электронной торговли – посредник, который возьмёт на себя логистику и растаможку заказов с иностранных площадок. Обращаться к нему не обязательно: оформить товар можно и самому.

Свой НДС поверх пошлины каждая страна союза вводит сама. Казахстан, например, объявил НДС 16% для покупок дороже 200 евро. В России этот вопрос решает законопроект Минфина, о нём ниже.

Сколько будет стоить пошлина за тот же смартфон

Главное отличие новых правил – с какой суммы считают процент. По правилам 2026 года 15% берут только с той части, что выше 200 евро. По новым правилам 5% возьмут со всей стоимости посылки, как только она перевалит за 200 евро.

Стоимость посылки Пошлина по правилам 2026 года Пошлина по новым правилам Что меняется 205 евро 15% от 5 евро = 0,75 евро 5% от 205 евро = 10,25 евро Дороже почти в 14 раз 210 евро 15% от 10 евро = 1,5 евро 5% от 210 евро = 10,5 евро Дороже в 7 раз 300 евро 15% от 100 евро = 15 евро 5% от 300 евро = 15 евро Без разницы 350 евро (смартфон из примера выше) 15% от 150 евро = 22,5 евро 5% от 350 евро = 17,5 евро Дешевле на 5 евро

Расчёты в таблице – иллюстрация разницы между двумя формулами, а не точные суммы к оплате. Новые правила ещё не вступили в силу, а итог в рублях зависит от курса ЦБ на день оформления.

Правило простое: посылка дороже 300 евро по новым правилам обойдётся дешевле, а от 200 до 300 евро – дороже. Обиднее всего превысить лимит совсем чуть-чуть, как в первой строке. Если промокод AliExpress снимет с корзины за 205 евро хотя бы 10 евро, она опустится до 195 евро, и пошлины не будет совсем. Ты сэкономишь и на скидке, и на пошлине.

Что известно про НДС 22% и сбор 100 рублей за посылку

Законопроект № 617-9 предлагает облагать покупки в зарубежных интернет-магазинах НДС 22% и брать 100 рублей за каждую почтовую посылку стоимостью до 200 евро.

Для посылок в пределах беспошлинной нормы налог будут перечислять продавцы и площадки как налоговые агенты. Для посылок сверх нормы НДС придётся заплатить до того, как товар выпустят с таможни. Проще говоря, в дешёвых заказах налог, скорее всего, спрячется в итоговой цене на AliExpress, а в дорогих добавится к пошлине.

В деньгах это заметно. Если площадки переложат всю нагрузку на покупателя, заказ за 10 000 рублей подорожает на 2200 рублей НДС, а со сбором – на 2300. Открытым остаётся и другой вопрос: как вернуть уплаченный НДС, если передумаешь и откажешься от покупки.

Нормы об НДС заработают через месяц после публикации закона, но не раньше начала следующего налогового периода. Если закон примут в 2026 году, это 1 января 2027 года. Как будут брать 100 рублей – в цене заказа или на таможне, – Минфин не уточнил. От мягкого варианта, где НДС начинался бы с 7% в 2027 году, ведомство отказалось.

Параметр По состоянию на октябрь 2026 План с 1 января 2027 Беспошлинный порог 200 евро и 31 кг на посылку 200 евро, без лимита по весу Пошлина сверх порога 15% с превышения, не менее 2 евро за кг сверх 31 кг 5% со всей стоимости, не менее 1 евро за кг НДС Отдельно не берут 22% (законопроект) Сбор за почтовую посылку до 200 евро Нет 100 рублей (законопроект) Статус Действует Правила ЕАЭС ждут ратификации, законопроект в Госдуме

Правая колонка – планы и проекты, а не действующие нормы. После рассмотрения в Госдуме и окончательного запуска правил ЕАЭС ставки и даты могут стать другими.

Как не перешагнуть лимит на Чёрной пятнице АлиЭкспресс в 2026 году

Чёрная пятница на АлиЭкспресс в 2026 году идёт с 20 ноября по 3 декабря. Промокоды на Чёрную пятницу, в том числе и для Алиэкспресс, собраны в одном месте на Promokodus. Страница обновляется по ходу распродажи, так что загляни туда, прежде чем нажимать «Оплатить». Купон на дорогую вещь работает дважды: снижает цену и может удержать посылку в пределах 200 евро.

Сроки доставки здесь тоже играют роль. В 2024 году, когда порог снизили до 200 евро, AliExpress предупреждал: под новые правила попадут и заказы, оформленные раньше, если таможню они пройдут уже после смены правил. Если новый порядок заработает 1 января 2027 года, такая история может повториться с покупками последних дней распродажи.

Частые вопросы

Когда на Алиэкспресс Черная Пятница в 2026 году?

В 2026 году Черная Пятница пройдет на Алиэкспресс с 20 ноября по 3 декабря.

Если посылка больше 200 евро, какая пошлина?

15% с суммы сверх 200 евро. Если посылка ещё и тяжелее 31 кг, таможня посчитает пошлину и по весу и возьмёт большую сумму.

Есть ли лимит покупок на АлиЭкспресс в России в 2026 году?

На число заказов ограничения нет. Порог 200 евро и 31 кг применяют к каждой посылке отдельно.

Таможенная пошлина на посылки в 2026 году одинакова для всех магазинов?

Да. Нормы ЕАЭС для товаров личного пользования от магазина не зависят: значение имеют только стоимость и вес посылки.

Нужно ли платить пошлину за посылку дешевле 200 евро?

Нет, если она весит не больше 31 кг. Сбор 100 рублей за такие посылки на октябрь 2026 года только предлагают.

Платят ли пошлину, если посылка дешевле 200 евро, но тяжелее 31 кг?

Да, 2 евро за каждый килограмм сверх 31. За посылку весом 36 кг выйдет 10 евро.

Можно ли оплатить пошлину до прихода посылки?

Если посылку везёт Почта России, то да: онлайн на её сайте или в приложении, как только начислят платёж. Брокеру платят после того, как он пришлёт ссылку.

Нужны ли паспорт и ИНН, чтобы оплатить пошлину?

Да, по ним таможня тебя идентифицирует. Если данные уже есть в профиле, второй раз их могут не спросить.

Берут ли НДС с посылок с AliExpress?

По состоянию на октябрь 2026 года – нет. За личные посылки сверх лимита платят пошлину и, при оформлении через брокера, сбор.