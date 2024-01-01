Где найти, как получить и куда вводить коды купонов на скидку для «АлиЭкспресс»

Наверняка многие слышали о таком известном интернет-гипермаркете, как «АлиЭкспресс». Размах магазина действительно впечатляет: здесь представлены сотни тысяч товаров различных категорий. В первую очередь это электроника и разнообразные аксессуары, но этим ассортимент не ограничивается: здесь можно найти и одежду, и обувь, и косметику, и многое-многое другое!

Кроме того, AliExpress радует покупателей приятными ценами на товары, причем их еще и можно снизить с помощью актуального промокода или купона на скидку «АлиЭкспресс» за октябрь 2024 года. Итак, как получить и куда вводить купон? Обо всем по порядку.

1. Первым делом зайди на страничку купонов «Али Экспресс» на нашем сайте. Здесь ты можешь выбрать понравившийся купон и нажать на кнопку «Открыть купон» / «Показать код», чтобы просмотреть и скопировать промокод:

2. После этого на сайте «АлиЭкспресс» добавь все необходимые товары в «Корзину»(если ты не сделал этого ранее):

3. Далее нажми на кнопку «Перейти к корзине»:

4. Когда ты попадешь в «Корзину», проверь правильность всех данных. Выбери 1 или несколько товаров для заказа (1), получи дополнительные купоны на скидку (2) и нажми на кнопку «Купить»:

5. Авторизуйся на сайте или создай новый профиль:

6. Затем выбери способ доставки заказа и введи адрес.

7. После этого ты можешь воспользоваться купоном или промокодом :) в правом верхнем углу страницы, если ты хочешь воспользоваться одним из доступных тебе купонов, выбери один из них в блоке «Купон AlliExpress» или «Спецкупон».

Если тебе необходимо воспользоваться именно промокодом, введи его в поле «Промокод» и нажми «Применить»:

Теперь осталось только выбрать способ оплаты, нажать на кнопку «Оформить заказ» и ждать доставку!

Вот, собственно, и всё. Отныне ты знаешь, где брать промокоды и купоны AliExpress и как ими пользоваться! Но не забывай заходить на наш сайт, чтобы смотреть актуальные скидочные предложения.