Устаешь от стандартных игр? Trials Of Heroes превзойдет твои ожидания и откроет новые возможности для реализации талантов! Пользователи приложения могут прерываться на свои дела, а виртуальные герои при этом продолжат выполнять задания в офлайн-режиме. Настрой задачу, выбери локацию, и система автоматически прокачает бойцов к твоему возвращению! Разработай стратегию и одержи верх над могущественными монстрами! Участвуй в важных миссиях, атакуй противников, создавай сверхмощное оружие и продемонстрируй свои боевые умения во время сражений на арене! Коллекционируй воинов, используй их атрибуты и особенности, получай награды и дойди до финала! Промокоды и бонус-коды (codes) Trials Of Heroes («Триалс оф Хирос») за январь - февраль 2024 года в Молдове обеспечат тебе максимальные преимущества. Выгодные предложения дают право на получение разнообразных бонусов. Изучай список действующих акций и побеждай соперников с большим отрывом!

Подробнее Скрыть