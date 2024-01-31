Tanki Online – это браузерная трехмерная игра, которая придется по вкусу ценителям онлайн-сражений. Чтобы насладиться грандиозными баталиями с использованием любимой военной техники, достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти простую процедуру обучения. В боях участвуют только реальные пользователи, что делает онлайн-игру еще увлекательнее. Большое количество режимов не позволит заскучать даже опытным геймерам. Постройте успешную карьеру от рекрута до генералиссимуса, уничтожив вражеские орудия с помощью союзников! Хотите открыть еще больше возможностей в игре без вложения денежных средств? Промокоды, бонус-коды, инвайт-коды «Танки Онлайн» за январь - февраль 2024 года в Молдове помогут сэкономить на донате. У нас регулярно появляются новые купоны! Помните, что инвайт-коды (invite codes) и коды на кристаллы Tanki Online необходимо активировать в указанный период.

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