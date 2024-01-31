«Малиновка РП» – увлекательное виртуальное приключение. Ты сможешь перевоплотиться в полицейского, водителя или преступника, купить отечественный автомобиль или иномарку, стать хозяином дома или заняться предпринимательством! Участвуй в погонях, веди прямые трансляции, защищай военные постройки или выбери другую деятельность! Создатели предусмотрели возможность прокачки аккаунта и массу развлечений для пользователей. Участники могут общаться между собой в голосовом чате от своего имени и в любой момент консультироваться с игровыми мастерами. Благодаря специальным предложениям с ограниченным сроком действия ты получишь разнообразные привилегии! Все промокоды и коды «Малиновка РП» за январь - февраль 2024 года в Молдове опубликованы на этой странице. Наш список постоянно пополняется очередными доступными вариантами! Выбери нужную акцию у нас на сайте, активируй ее и получи бонус!

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