Blox.Land – виртуальное сообщество. Его участники могут зарабатывать внутреннюю валюту, выполняя различные задания, и обменивать полученный доход на предметы или игры. Среди доступных активностей – установка приложений на мобильные устройства, прохождение викторин и опросов, а также просмотр коротких видеороликов и многое другое. Разработчики гарантируют полную безопасность персональных данных пользователей. Специалисты службы поддержки оперативно отвечают на любые вопросы в мессенджере. Благодаря многочисленным акциям ты сможешь регулярно получать разнообразные бонусы и другие выгодные преимущества. Интересуешься специальными предложениями сайта? Обрати внимание на промокоды и коды Blox.Land («Блокс Ленд») за январь - февраль 2024 года в Молдове, перечисленные в нашем списке! Ищи подходящие варианты и применяй их, чтобы пользоваться платформой на оптимальных условиях!

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