Интернет-магазин Kickmeat предлагает большой выбор экстремальных и трюковых самокатов, кикскутеров, а также специализированную одежду и обувь, аксессуары, защиту и запчасти. Компания сотрудничает с мировыми брендами: Affinity, Apex, Flavor, North Scooters, Wise, Drone, Harsh и многими другими, известными в среде профессионалов и любителей данного вида спорта. Среди преимуществ «КикМит» стоит выделить доставку во многих городах России (в том числе и бесконтактную), наличие дисконтной программы, регулярные акции и выгодные предложения, увеличенные сроки возврата и обмена, гарантийные обязательства, квалифицированных специалистов. Хочешь иметь возможность покупать всё необходимое для катания по приятной цене? Выбирай промокоды Kickmeat («Кик Мит») за январь 2024 года на нашем сайте и применяй в «Корзине» при оформлении онлайн-заказа! Добро пожаловать в большую спортивную семью!

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