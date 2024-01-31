Ролевая игра Darkrise с пиксельной графикой рассчитана на мобильные устройства. Тебя ждет знакомство с тремя яркими персонажами, каждый из которых обладает уникальными данными и характером! Цель приключения – помочь героям набрать силу и освободить родные территории, захваченные демоническими существами. В приложении предусмотрены разные уровни сложности и неповторимые локации. Непредсказуемое поведение противника и потрясающие спецэффекты не дадут заскучать на пути к победе! Используй экипировку, чтобы защититься от нападений и не прекращай движение, если не хочешь проиграть хитрому сопернику! Промокоды (promo codes) Darkrise (Dark Rise) за январь 2024 года в Украине помогут побеждать врагов без лишних усилий! Список всех действующих акций разработчика опубликован на нашем сайте. Выбирай на этой странице лучшие варианты и активируй их, чтобы зарабатывать различные бонусы!

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