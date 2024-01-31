Я очень хочу изменения в обучении и появлении порогов для получения Прем танков с контейнеров, ведь уже с 7 и до 10 уровней просто играть невозможно

Играл в эту игр 4 года,по началу игра очень нравилась играл часто и успешно,все было очень круто но сейчас она погрязла в проблемах! Имбы и кривые карты, голда,арта + раздражает старый движок. Вместо годных обновлений добавляют одни бессмысленные танки которые нифиг никому не сдались!!! Каждая обнова только больше добавляет проблем ,чем решает! Очень хочется чтобы все было исправлено и стало хорошо, как раньше. А так игра очень классная и одна из любимых!!