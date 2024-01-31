Коды World of Tanks Blitz в Азербайджане
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Отзывы покупателей
Играю с самого начала этой игры. игра очень веселая, кроме нее ничего не признаю.
- Ванька
- 02.04.2020
Игра хорошая, но Word of tanks лучше
- Александр
- 02.04.2020
Игра хорошая,но требовательная к данату. но хороша!
- EvgenijSamsonov24
- 09.01.2020
Я очень хочу изменения в обучении и появлении порогов для получения Прем танков с контейнеров, ведь уже с 7 и до 10 уровней просто играть невозможно
- Танкист
- 06.10.2019
Игра весёлая но утомляет долго копить деньги
- Lana_chka
- 18.09.2019
Играл в эту игр 4 года,по началу игра очень нравилась играл часто и успешно,все было очень круто но сейчас она погрязла в проблемах! Имбы и кривые карты, голда,арта + раздражает старый движок. Вместо годных обновлений добавляют одни бессмысленные танки которые нифиг никому не сдались!!! Каждая обнова только больше добавляет проблем ,чем решает! Очень хочется чтобы все было исправлено и стало хорошо, как раньше. А так игра очень классная и одна из любимых!!
- PainKiller
- 29.11.2015