Объединяйся с другими игроками или проходи миссии в одиночку в популярном корейском онлайн-шутере! Активируй в The First Descendant промокод за сентябрь - октябрь 2024 года и получай скидки и максимум преимуществ уже с самого старта. В онлайн-игре доступно множество героев, каждый из которых имеет свою уникальную манеру ведения боя. Участвуй в рейдах на гигантских боссов, собрав команду до четырех человек с отличающимися навыками. Пользователей порадует постоянное развитие проекта, появление новых карт и другого полезного контента. Улучшай своего персонажа и обновляй его снаряжение, а купоны The First Descendant позволят не потратить лишних средств. Защити свою планету от нападения агрессивной инопланетной расы, выполняй задания в различных игровых зонах, пробуй разные стили игры и находи друзей. Примени в The First Descendant код купона и получи оружие или повышай мощность имеющегося без дополнительных финансовых затрат.

Подробнее Скрыть