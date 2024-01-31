Drag Racing – это имитатор гонок. Игра построена на физическом движке с широкой кастомизацией, что делает ее максимально реалистичной и работает на большее погружение. Прокачивай свое авто, тюнингуй и меняй детали под свой стиль езды. Соревнования происходят против других реальных игроков на большом количестве разнообразных трасс в разных режимах. Автопарк удивляет своим большим ассортиментом: более полутора сотен машин со всех концов планеты. «Драг Рейсинг» позволяет окрасить автомобиль, сделав его уникальным: используй готовые наклейки или создай свой собственный дизайн в редакторе. Улучшай детали с помощью чертежей, поднимай характеристики своего верного коня и удиви всех. Участвуй в турнирах и чемпионатах, покажи, что ты круче всех. Активируй коды и промокоды «Уличные гонки» (Drag Racing) за январь - февраль 2024 года в Туркмении и получай выгодное преимущество. Почувствуй упоение скоростью и побеждай.

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