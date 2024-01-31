Оригинальный онлайн-шутер наверняка понравится любителям классической игры «Вормс». Прикольные человечки воюют друг с другом с помощью забавного оружия, женятся, занимаются хозяйством и воспитывают питомцев. Чтобы игра показалась еще увлекательнее, активируйте промокоды и ПИН-коды «Бумз» за январь - февраль 2024 года в Туркмении, расположенные внизу данной страницы. Вас ждут бои различных стилей, начиная от PvP и заканчивая клановыми состязаниями с главными боссами. Во время сражения ваш боевой дух будут поддерживать эффектные музыкальные композиции. У вас будет возможность переодевать персонажей и заводить романтические отношения. Коды bb.mail.ru – незаменимый помощник геймера. Игра распространяется бесплатно, но определенный контент доступен за реальные деньги. Чтобы сэкономить или вовсе отказаться от доната, используйте коды «Бумз».

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