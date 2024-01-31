Скучно и хочется чего-то нового? Попробуй Zepeto – это красочная и веселая платформа для общения и развлечения, тебе понравится. Создавай своего аватара и отправляйся заводить друзей и проходить различные приключения. Ты можешь воссоздать себя или создать совершенно уникального персонажа с помощью обширных возможностей кастомизации. Общайся с пользователями из всех уголков земного шара в удобном чате, а также веди блог и формируй свою ленту. Для популярных персон и контентмейкеров особенно полезна будет возможность проводить прямые эфиры с аудиторией. А еще создавай предметы, одежду и целые миры и зарабатывай с их помощью внутриигровую валюту. Приобретай премиум-аккаунт и получай эксклюзивные вещи и особые преимущества, доступные исключительно премиум-пользователям. Активируй наши коды купонов и промокоды «Зепето» (Zepeto) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и получай дополнительные бонусы для развития на этой замечательной платформе.

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